کیا عقل کے داڑھ کو ہٹانا واقعی بینائی کے نقصان کا باعث بنتا ہے؟ جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عقل داڑھوں کو ہٹانے سے بصارت کی کمی اور آنکھوں پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن...
Published : February 12, 2026 at 12:45 PM IST
عام طور پر ایک شخص کے 32 دانت ہوتے ہیں۔ تاہم، بالغ ہونے تک، صرف 28 باقی رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جبڑوں میں جگہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عقل کے داڑھ میں درد اور بوسیدگی ہوتی ہے۔ درحقیقت، 20 سال کی عمر کے بعد اوپری اور نچلے جبڑوں میں دو نئے داڑھ نکلتے ہیں۔ ان کو عقل داڑھ کہتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ انہیں ڈاکٹر کے مشورے پر ہٹا دیتے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ عقل داڑھ ہٹانے سے بینائی کی کمی یا آنکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آئیے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر وکاس گوڑ سے جانتے ہیں کہ کیا اس دعوے میں کوئی صداقت ہے کہ دانتوں کو ہٹانے سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی جانیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ عقل کے داڑھ اتنے دردناک کیوں ہو جاتے ہیں...
عقل کے داڑھ درد کیوں کرتے ہیں؟
عمر بڑھنے کے ساتھ (عموماً 17-25 سال کے درمیان) عقل کے داڑھوں میں درد کی بنیادی وجہ جبڑے میں جگہ کی کمی کی وجہ سے ان کا صحیح طریقے سے پھٹنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو جبڑے میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ عقل کے داڑھ بڑھ سکیں۔ اس لیے عمر کے ساتھ جبڑے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں جب جبڑا کافی بڑا ہو جاتا ہے تو عقل کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کے لیے جبڑا اتنا نہیں بڑھتا جتنا ہونا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے امپیکشن کہا جاتا ہے، جس میں داڑھ مسوڑھوں میں پھنس جاتا ہے، ارد گرد کے دانتوں پر دباتا ہے، یا ٹیڑھا نکلتا ہے، جس سے سوزش اور انفیکشن (پیریکورونائٹس) ہوتا ہے۔
کیا عقل کے داڑھ نکالنے کا کوئی اثر ہوتا ہے؟
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دانت نکالنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بینائی کم ہوتی ہے۔ مزید برآں، ان کا خیال ہے کہ یہ اعصاب اور دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ عقل کے داڑھ منہ کے پچھلے حصے میں واقع ہوتے ہیں۔ وہ جبڑے کی ہڈی یا مسوڑھوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر 17 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ سائنسدان اور ڈاکٹر انہیں ایک بیکار عضو سمجھتے ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے دانائی کے دانت سبز پتوں، پھلوں، پھلیوں اور گوشت کو چبانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تاہم، اب ہم زیادہ پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور پھلوں اور سبزیوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمیں عقل کے دانتوں کی ضرورت نہیں رہی۔
ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟
ڈینٹل سرجن ڈاکٹر وکاس گوڑ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ دانت نکالنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے کیونکہ دانتوں، آنکھوں اور چہرے کے اعصاب ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ درحقیقت بصارت کو کنٹرول کرنے والے آپٹک اعصاب دانتوں اور جبڑوں سے بہت دور واقع ہوتے ہیں۔ یہ اعصاب ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ دانت نکالنا بھی ان پر اثر نہیں کرے گا۔
داڑھ کے دانتوں کو ہٹانا مکمل طور پر محفوظ ہے۔
جب عقل کے دانت مسوڑھوں سے نکلتے ہیں تو وہ شدید درد اور کھانے میں دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات،عقل کے دانت کناروں سے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے کے ذرات ان میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں، عقل کے داڑھ قدرے اداس ہو سکتے ہیں۔ سسٹ ان کے ارد گرد بن سکتے ہیں. مزید برآں، قریبی دانتوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت حال میں ڈاکٹر عقل کے داڑھ نکالنے کا آپریشن سرجیکل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نکالنے کے عمل سے صرف داڑھ اور منہ کے آس پاس کا حصہ نکلتا ہے۔ اس سے آنکھوں، دماغ یا کسی دوسرے عضو کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر آپ عقل کے دانتوں کے مقام کو قریب سے دیکھیں تو وہ آنکھوں اور آپٹک اعصاب سے بہت دور ہیں۔ لہذا، ان کو نکالنے کا کوئی بھی علاج آپ کے بصارت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں ہٹانا مکمل طور پر محفوظ ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)