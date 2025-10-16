کیا رات کو برا پہننا واقعی بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
برا جسم کی درست شکل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن غلط استعمال سے کئی نقصانات بھی ہیں۔
Published : October 16, 2025 at 11:15 AM IST
جب جسم کی دیکھ بھال کی بات آتی ہے تو خواتین کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک برا ہے۔ چولی پہننے کے بہت سے فائدے ہیں۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے کب پہننا ہے اور کب نہیں، کیونکہ برا کا تعلق صحت سے ہے۔ زیادہ تر خواتین برا پہن کر سوتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ بہت سے مسائل کا سبب بنتا ہے.ماہرین کا کہنا ہے کہ برا پہن کر سونے سے دوران خون، جلد کی صحت اور نیند پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رات کو برا کے بغیر کیوں سونا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں برا کے ساتھ سونے کے نقصانات...
آپ کو رات کو برا کیوں نہیں پہننی چاہئے؟
فنگل انفیکشن اور خارش کا خطرہ:
رات کو سوتے وقت چولی پہننے سے چھاتیوں کے گرد پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اس سے بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، جلد میں جلن اور دانے ہوسکتے ہیں، جو خارش کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو رات کو برا پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔
سیاہ دھبے:
سارا دن تنگ برا پہننے کے بعد سونے سے پہلے اسے ہٹا دینا بہتر ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی چھاتیوں کے آس پاس کی جلد پر خارش، لالی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھاتیوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے۔ برا ریشز کو نظر انداز کرنے سے جلد پر سیاہ دھبے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے برا کو اتارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
الرجی کے مسائل:
طویل عرصے تک برا پہننے سے چھاتیوں کے گرد پسینہ جمع ہو سکتا ہے۔ اگر رات کو برا نہ ہٹایا جائے تو جلد کو خشک ہونے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ ہوا کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ نمی بیکٹیریا کی نشوونما کا خطرہ بڑھاتی ہے، جو چھالوں اور الرجک فنگل کا باعث بن سکتی ہے۔
خون کی گردش پر اثرات:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق رات بھر تنگ برا پہننے سے چھاتیوں کے گرد خون کی مناسب گردش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ دباؤ کی وجہ سے رگیں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ چھاتی میں درد، سوجن اور بے حسی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین خواتین کو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
بریسٹ کینسر کا خطرہ:
نیشنل سینٹر فار ہیلتھ ریسرچ ویب سائٹ کے مطابق، رات کو برا کے بغیر سونے سے چھاتی کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، چھاتی کی صحت سے لے کر عام صحت تک ہر چیز میں بہتری آتی ہے۔ کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رات کو برا پہننے سے چھاتی کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سونے سے پہلے اپنی چولی کو ہٹا دینا بہتر ہے۔ اس سے صحت کے بہت سے مسائل کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف آپ کی جانکاری کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ماہرین سے رجوع کریں۔)