کیا چہرے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے جھریوں سے نجات مل سکتی ہے؟ جانیے کہ ’بنانا بوٹوکس‘ کیا ہے
آج کل 'بنانا بوٹوکس' کافی مقبول ہے۔ یہ علاج چہرے کی جھریوں کو کم کرنے اور جلد کو کسنے میں مدد دیتا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 10:51 AM IST
ایک وقت تھا جب جلد کی دیکھ بھال کا مطلب صرف صاف پانی سے چہرہ دھونا اور ہلدی لگانا ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آج بڑھتی ہوئی آلودگی سے جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے مارکیٹ میں مؤثر 'اینٹی پولوشن' (آلودگی مخالف) مصنوعات اور حل کی ایک وسیع رینج دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، روایتی گھریلو ٹوٹکے بھی کافی مقبول ہو رہے ہیں 'بنانا بوٹوکس' اسی کی ایک مثال ہے۔
حال ہی میں چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے 'بنانا بوٹوکس' ایک نئے رجحان کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اگرچہ یہ تصور کافی عرصے سے موجود ہے، لیکن حال ہی میں اسے خاصی مقبولیت ملی ہے، خاص طور پر جب سے مشہور شخصیات نے اسے اپنانا شروع کیا ہے۔ حال ہی میں، اداکارہ ادا شرما نے 'بنانا بوٹوکس' ٹریٹمنٹ کروایا۔ لیکن کیا یہ واقعی جھریوں کو کم کرنے میں مددگار ہے؟ آئیے ایک ماہرِ امراضِ جلد سے جانتے ہیں...
'بنانا بوٹوکس' کیا ہے؟
'بنانا بوٹوکس' آج کل سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہا ہے۔ اس میں کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے کو براہِ راست چہرے پر رگڑا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے جلد نرم ہوتی ہے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اداکارہ ادا شرما نے بھی اسے آزمایا اور انسٹاگرام پر اس عمل کی ایک ویڈیو شیئر کی۔
اداکارہ ادا شرما نے کیا کہا؟
اداکارہ ادا شرما نے بھی اس وائرل ٹرینڈ کو آزمایا اور انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کیا۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کیلے کے چھلکے کو ’بوٹوکس‘ کا سب سے سستا متبادل قرار دیا اور دکھایا کہ اسے چہرے پر کیسے لگایا جائے۔ اس ٹوٹکے کو آزماتے ہوئے، ادا شرما نے کہا کہ بوٹوکس کا یہ سب سے سستا متبادل دراصل آپ کے گھر میں ہی موجود ہے۔ ایک ایسی چیز جسے ہم برسوں سے پھینکتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ”بنانا بوٹوکس کا نام دیا۔ بس کیلے کا چھلکا لیں اور اسے اپنے چہرے پر لگا لیں۔
کیا کیلے کا چھلکا واقعی بوٹوکس کی طرح کام کرتا ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلوں میں غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، اور ان کے چھلکوں میں کئی قدرتی مرکبات موجود ہوتے ہیں۔ تاہم اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ کیلے کا چھلکا لگانے سے ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا کہ بوٹوکس انجیکشن سے ہوتا ہے۔ بوٹوکس جھریوں کو کم کرنے میں کہیں زیادہ مؤثر ہے؛ اس کے اثرات عام طور پر 3 سے 4 ماہ تک رہتے ہیں، جو نئی جھریوں کو بننے سے روکنے اور موجودہ جھریوں کو بتدریج کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چہرے پر کیلے کا چھلکا رگڑنے سے ویسے ہی نتائج ملیں گے جیسے بوٹوکس سے ملتے ہیں۔
کیا یہ نسخہ واقعی کام کرتا ہے؟
بوٹوکس ایک مخصوص طبی عمل ہے جس میں ’بوٹولینم ٹاکسن‘ کو مخصوص پٹھوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ کچھ خاص قسم کی جھریوں کو کم کیا جا سکے۔ کیلے کے چھلکے اتنے مؤثر نہیں ہوتے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چہرے پر چھلکا رگڑنے سے بڑھتی عمر کے آثار کم ہوتے ہیں یا کولیجن (collagen) کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء براہِ راست جلد پر لگانے سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔
اپنی جلد پر کیلے کے چھلکے رگڑنے کے بجائے، بہتر ہے کہ جلد کی دیکھ بھال (skincare) کا ایک مناسب معمول اپنایا جائے۔ جھریوں، داغ دھبوں اور بڑھتی عمر کے آثار سے نمٹنے کے لیے، سب سے پہلے کسی ماہرِ امراضِ جلد سے مشورہ کریں۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ معلومات اور تجاویز صرف آگاہی کے مقصد کے لیے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی مشورے پر عمل کرنے سے پہلے کسی پیشہ ور ماہر سے ضرور مشورہ کریں۔