کیا ایک سفید بال توڑنے سے باقی بال بھی سفید ہو جاتے ہیں؟ ماہرین سے جانیں
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سفید بال اکھڑنے سے دوسرے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں جان لیں...
Published : November 29, 2025 at 5:41 PM IST
حیدرآباد: عمر کے ساتھ بالوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تاہم، حال ہی میں، بہت سے لوگ، عمر یا جنس سے قطع نظر، سرمئی بالوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلی، غذائی عادات، تناؤ، جینیاتی عوامل اور فضائی آلودگی اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سرمئی بالوں کی ظاہری شکل بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر چھوٹی عمر میں۔ ان کا پہلا ردعمل اسے باہر نکالنا ہے! لیکن یہ خوف بھی ہے کہ ایک بال توڑنے سے مزید دس بال بڑھ جائیں گے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایک سفید بال اکھڑنے سے دوسرے بالوں کے سفید ہونے میں تیزی آتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ماہر امراض جلد ڈاکٹر شیوانگی رانا نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں تو درحقیقت کیا ہوتا ہے...
یہ ایک افسانہ ہے۔
ماہر امراض جلد ڈاکٹر شیوانگی رانا کے مطابق، یہ ایک افسانہ ہے کہ بھوری بالوں کو توڑنے سے بال زیادہ سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ ہر بال کا پٹک آزادانہ طور پر کام کرتا ہے اور ارد گرد کے بالوں کے فولکس کی سرگرمی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہی سرمئی بالوں کو ہٹایا جاتا ہے تو، گرد کے بالوں کےفولیسس کو سرمئی بال پیدا کرنے کے لیے طاقت نہیں دی جاتی ہے۔ تاہم، مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار توڑنے سے بالوں کے پٹکوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے اس علاقے میں بال گرتے ہیں۔
بالوں کے سفید ہونے کی وجہ یہی ہے۔
درحقیقت، ہمارے بالوں کا رنگ بنیادی طور پر میلانین سے متاثر ہوتا ہے، ایک روغن جو خاص خلیات کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے جسے بالوں کے پٹکوں میں پائے جانے والے میلانوسائٹس کہتے ہیں۔ یہ خلیے دو اہم قسم کے ہیں ایومیلاکوٹس، جو بھورے سے سیاہ رنگ کے روغن پیدا کرتے ہیں، اور فیومیلاکوٹس جو سرخ اور پیلے رنگ کے روغن پیدا کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، خاص طور پر عمر کے ساتھ، کسی شخص کے بالوں کے پٹکوں میں میلانوسائٹس کم فعال ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے میلانین پگمنٹ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، بال سرمئی یا سفید نظر آتے ہیں۔
احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔
ماہر امراض جلد ڈاکٹر شیوانگی رانا کے مطابق چھوٹے بال گھنے دکھائی دیتے ہیں، جب کہ لمبے بال پتلے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر اکھڑے ہوئے سفید بال چھوٹے ہوں تو اگنے والے نئے بال زیادہ گھنے دکھائی دیں گے جس سے ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ سفید بال بڑھ گئے ہیں۔ تاہم، ایک بار جب بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہ دوبارہ سیاہ نہیں ہوں گے، اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ کے باقی بالوں کو جلد سفید ہونے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تجویز کرتی ہے۔
بہت سے عوامل بالوں کے سفید ہونے میں معاون ہیں
کہا جاتا ہے کہ کئی عوامل، جیسے ذہنی تناؤ، نیند کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، سگریٹ نوشی، دھواں سانس، فضائی آلودگی اور فری ریڈیکلز میلانوسائٹس کی سطح کو کم کر سکتے ہیں، جو بالوں کی سیاہ رنگت کے لیے ذمہ دار ہیں۔مزید برآں، یہ کہا گیا ہے کہ پوری رات کی نیند میلاٹونن پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی تناؤ کو کم کرنے سے آزاد ریڈیکلز کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو، کیلشیم پینٹوتھینیٹ گولیاں، میلاٹونن، وٹامن ڈی اور بی کمپلیکس پر مشتمل سپلیمنٹ لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔