کیا فیٹی لیور ہونے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ فیٹی لیور ہونے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
Published : April 29, 2026 at 7:44 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): فیٹی لیور (جگر میں چربی) اور ذیابیطس کا گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ دونوں میٹابولک سنڈروم کا حصہ ہیں۔ فیٹی لیور انسولین کے کام میں رکاوٹ ڈال کر ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ جب کہ ذیابیطس جگر میں چربی جمع ہونے کا باعث بنتی ہے۔ ایسے میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی فیٹی لیور کی بیماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ جگر کو متاثر تو کرتا ہے لیکن فیٹی لیور ذیابیطس جیسی خطرناک بیماری کی بھی وجہ سے بنتا ہے۔ ایسے میں فیٹی لیور بلاواسطہ طور ٹائپ ٹو ذیابیطس سے جڑا ہوا ہے۔
"فیٹی لیور اور ذیابیطس کے خطرے" کے موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے اینڈوکرونالوجسٹ اور جی ایم سی سرینگر میں شعبۂ میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زاہد بیگ سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ فیٹی لیور اور ذیابیطس کا تعلق گہرا ہے۔ ایسے میں جب فیٹی لیور ہونے پر جگر میں چربی بڑھتی ہے تو جسمانی خلیات انسولین کے لیے مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح دو طرفہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
فیٹی لیور کسے کہتے ہیں؟
ڈاکٹر نے کہا کہ فیٹی لیور بیماری کا گھر ہے، عام طور پر جگر پر 5 فیصد تک چکنائی ہوتی ہے، یہ ایک عام حالت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر جگر پر چربی 10 فیصد سے زیادہ ہو تو اسے فیٹی لیور کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر 10 فیصد سے زیادہ چکنائی جمع ہو تو یہ چربی کے خلیات کو زندہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے جگر جسم کا سب سے اہم عضو ہے جو جسم میں 56 قسم کے کام کرتا ہے اور اسے جسم کا سب سے اہم عضو سمجھا جاتا ہے۔
جگر میں چربی ہو تو شوگر جلد ہونے کا اندیشہ
ذیابیطس کے مریضوں میں فیٹی لیور ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور فیٹی لیور والے افراد میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ اس طرح جس شخص کو جگر میں چربی ہو اس میں شوگر ہونے کے خطرات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد بیگ کہتے ہیں کہ فیٹی لیور کی بیماری دنیا بھر میں ایک عام صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی خصوصیت جگر کے خلیوں میں ذخیرہ شدہ چربی کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ فیٹی لیور کی وجوہات مختلف ہیں۔ وہ طرز زندگی کے عوامل سے لے کر بنیادی صحت کے حالات تک ہیں۔
فیٹی لیور+شوگر+کلسٹر=میٹابولک سنڈروم
انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر یہ ایک بڑی وبا بن چکی ہے اور شوگر بیماری کی ہیئت بھی تبدیل ہوچکی ہے۔ فیٹی لیور کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں جو کہ جگر کو خاموشی سے متاثر کرتی ہے۔ اسی دوران انسان کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ شوگر کی بیماری میں بھی مبتلا ہوچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب فیٹی لیور اور شوگر بھی ہوجائے تو یہ ایک کلسٹر بناتا جسے ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔
ٹائپ ٹو ذیابیطس والے 80 فیصد لوگ فیٹی لیور کے شکار
انہوں نے کہا کہ لیور میں چکنائی انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس ایک ایسی حالت ہے جس میں خلیات بلڈ شوگر کو جذب کرنے سے قاصر ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ جیسے جیسے انسولین کی ریزسٹنس بڑھتی ہے آپ کی پینکریاز مزید محنت کرکے اس پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے کام کرنے کی رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ جس کے بعد ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بار کسی کو ذیابیطس ہو جائے تو پھر فیٹی لیور بننے کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ درحقیقت ٹائپ ٹو ذیابیطس والے 80 فیصد لوگ فیٹی لیور کے شکار ہوتے ہیں۔
ہر عمر اور جنس کے مریضوں میں ہوتی ہے جگر کی چربی کی بیماری
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاہد نے کہا کہ روزانہ کی او پی ڈی میں ایسے کئی مریض تشخیص کے لیے آتے ہیں جو کہ نہ صرف جگر کی چربی کی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ انہیں شوگر کی بیماری ہونے کا خطرہ میں ہوتا ہے اور یہ ہر عمر اور جنس کے مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی مخصوص عمر کے مریض اس میں دیکھنے کو مل رہے ہوں۔
100 میں سے 30 فیٹی لیور کے ساتھ ذیابیطس
انہوں نے کہا کہ عام طور فیٹی لیور کو بڑا آسان لیا جاتا ہے جو کہ ہے نہیں۔ عالمی اور ملکی تحقیق یہ بات واضح ہوچکی ہے۔ فیٹی لیور اور شوگر کا آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز سے جب ہم جموں وکشمیر سے موازنہ کرتے ہیں تو 30 فیصد مریضوں میں میٹابولک سنڈروم کے ساتھ ذیابیطس دیکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 30 فیٹی لیور کے ساتھ ذیابیطس ہے۔
نان الکحل فیٹی لیور ڈیزیز لیور کی سب سے عام دائمی بیماری
ڈاکٹر بیگ کا کہنا ہے کہ فیٹی لیور کے بارے میں ہمارا نظریہ پچھلی ایک دہائی میں کافی بدل گیا ہے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے اور یہ ہمیں ہر وقت نئی چیزیں سکھاتی ہے۔ کئی دہائیوں سے لیور میں فیٹ کا ہونا بے ضرر اور غیر فعال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب جو بات سامنے نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر الکحل فیٹی لیور ڈیزیز لیور کی سب سے عام دائمی بیماری ہے اور اس کے اثرات کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ فیٹی لیور کا مطلب عام طور پر جگر میں چکنائی کا ہونا ہے۔ لیکن ایم آر آئی اسکین یا لیور بایپسی جیسے جدید آلات کی جانچ میں یہ پانچ سے چھ فیصد کم پائی گئی ہے۔
پانچ سے 10 فیصد معاملات میں سوزش
اس سے زیادہ چکنائی فیٹی لیور کی بیماری پیدا کرتی ہے جسے طبی زبان میں نان الکحل فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ اگرچہ فیٹی لیور کے ساتھ ہر کسی کو بڑی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ پانچ سے 10 فیصد معاملات میں سوزش (اسٹیٹوہیپاٹائٹس یا غیر الکحل اسٹیٹوہیپاٹائٹس) کا باعث بن سکتی ہے جو پھر فبروسس، سروسس، جگر کی خرابی اور غیر معمولی معاملات میں یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔
فیٹی لیور سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ذیابیطس کا شکار ہے اور اسے فیٹی لیور کا مرض لاحق ہے تو اسے اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے وزن کم کرنا اور ذیابیطس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ذیابیطس کے خلاف صحیح دوا کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ تاہم، یہ تمام علاج اور ادویات ڈاکٹر کی رہنمائی کے تحت ہی استعمال کی جانی چاہئیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)