کیا بہت زیادہ نمک کھانے سے بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے؟ جانیں ذیابیطس میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے
ذیابیطس کا خطرہ بڑھانے والی غذاؤں میں پراسیسڈ فوڈز، میٹھے مشروبات، سفید چاول، ریفائنڈ میدہ، چکنائی والے گوشت اور ضرورت سے زیادہ نمک شامل ہے۔
Published : April 19, 2026 at 2:09 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): ان دنوں ہائی بلڈ شوگر ایک عام مسئلہ بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ، چاہے عمر کچھ بھی ہو، ذیابیطس سے پریشان رہتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے غذائی رہنما اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مزید برآں، وہ خبردار کرتے ہیں کہ روزمرہ کی خوراک میں کچھ کھانے سے ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں...
بہت زیادہ نمک کھانا: لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چینی یا میٹھا کھانا ذیابیطس کی بڑی وجہ ہے۔ تاہم، اسٹاک ہوم کے کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں انہیں ذیابیطس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
مطالعہ کیا کہتے ہیں؟
این آئی ایچ کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ روزانہ 1.25 چائے کے چمچ سے زیادہ سوڈیم (نمک سے) کھاتے ہیں، ان میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 72 فیصد زیادہ ہوتا ہے جو کم سوڈیم کھاتے ہیں۔ محققین نے پایا کہ نمک انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس سے ذیابیطس ہوتی ہے۔
ریفائنڈ فوڈز: ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید چاول، ریفائنڈ میدہ (مائدہ) اور چینی کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ بہت زیادہ پروسس شدہ کاربوہائیڈریٹس خون میں شکر کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خوراک کی ضرورت سے زیادہ پروسیسنگ ان میں سے فائبر، وٹامنز اور منرلز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، خون میں گلوکوز کی سطح ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی پراسیسڈ فوڈز کا استعمال ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ 21 فیصد تک بڑھاتا ہے۔
کولڈ ڈرنکس: این آئی ایچ کا کہنا ہے کہ زیادہ شوگر والے کولڈ ڈرنکس پینے سے ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوڈا، میٹھا لیمونیڈ، پراسیس شدہ جوس اور سافٹ ڈرنکس پینے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان مشروبات کو روزانہ پینے سے نہ صرف وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے بلکہ خون میں شوگر کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے اور انسولین کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں ایک یا دو میٹھے مشروبات بھی پینے سے ذیابیطس ٹائپ ٹو کا خطرہ 26 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
تلی ہوئی غذائیں: این آئی ایچ کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ پیک شدہ کھانا اور تلا ہوا گوشت کھاتے ہیں ان میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کھانوں میں سیچوریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہائی بلڈ کولیسٹرول ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ یہ سیچوریٹڈ فیٹ چربی مکھن، کریم اور پنیر میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان کھانوں کی کھپت کو کم کرنے سے ذیابیطس کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وبا کے بعد سے فاسٹ فوڈ کی کھپت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیار اور پیک شدہ کھانے اور اسنیکس پر موجودہ انحصار ذیابیطس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور فیٹی لیور کا خطرہ بڑھا رہا ہے۔
سرخ گوشت: ماہرین کا کہنا ہے کہ پراسیس شدہ اور غیر پروسیس شدہ سرخ گوشت کا زیادہ استعمال ذیابیطس ٹائپ ٹو کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ پروسس شدہ گوشت میں سوڈیم اور نائٹریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق روزانہ 3 اونس سرخ گوشت کھانے سے ذیابیطس ٹائپ ٹو کا خطرہ 19 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر صحت سے متعلق فراہم کی گئی تمام معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی جانکاری کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)
مزید پڑھیں:
گھٹنوں کے درد کو آسان نہ سمجھیں، کمر بھی ہو سکتی ہے متاثر :ڈاکٹر سُوجائے بھٹاچاریہ
شک کرنا اور بھول جانا کسی سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، جانیے ماہرین کیا کہتے ہیں؟
جسم کے ان 6 حصوں میں سب سے پہلے کینسر ہوتا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں بڑا انکشاف
گیمنگ اور سوشل میڈیا۔۔۔ 66 فیصد بچوں کا دل ہو رہا ہے کمزور، پٹھوں کی طاقت میں کمی، موٹاپا بھی باعث تشویش