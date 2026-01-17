کیا یہ سچ ہے کہ انڈے کھانے سے ذیابیطس ہو سکتا ہے؟ جانیں سائنسدان کیا کہتے ہیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں کچھ حیران کن حقائق سامنے آئے ہیں۔
Published : January 17, 2026 at 12:39 PM IST
صحت مند رہنے کے لیے متوازن خوراک ضروری ہے۔ انڈے ایک صحت بخش غذا ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک مختلف اوقات میں اپنی خوراک میں شامل کرکے کھاتے ہیں۔ ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانا فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تاہم ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ جو لوگ روزانہ ایک یا زیادہ انڈے کھاتے ہیں ان میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ خطرہ مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ ہے۔ آئیے اس تحقیق کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں ...
تحقیق کے 18 سال: یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا نے چائنا میڈیکل یونیورسٹی اور قطر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ تحقیق کی جس میں 18 سال کے دوران زیادہ انڈے کھانے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے بتایا کہ ان کی 18 سالہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پراسیسڈ فوڈز کے ساتھ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس ٹائپ ٹو کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ باقاعدگی سے انڈے کھاتے ہیں ان میں ڈائٹ کے دوران ذیابیطس اور بلڈ شوگر کی سطح بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
اس تحقیق کی تفصیلات 2017 میں ’جرنل آف دی امریکن کالج آف کارڈیالوجی‘ میں شائع ہوئی تھیں۔اس تحقیق کے مطابق روزانہ ایک انڈا کھانے والوں کے مقابلے میں روزانہ دو انڈے کھانے والوں میں ٹائپ ٹو ذیابیطس ہونے کا خطرہ 23 فیصد زیادہ تھا اور جو لوگ روزانہ تین یا اس سے زیادہ انڈے کھاتے تھے ان میں 31 فیصد زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ چائنا میڈیکل یونیورسٹی کے ماہر غذائیت ڈاکٹر منگ لی نے اس تحقیق میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر لی نے کہا کہ چین سے تقریباً 8,545 افراد نے اس تحقیق میں حصہ لیا جن کی اوسط عمر 50 سال تھی۔
انڈے کیسے کھائیں؟
ذیابیطس سے بچنے کے لیے، منگ لی انڈے کو صرف ابلا کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ نمک، کالی مرچ اور دھنیا شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ سبزیوں کے ساتھ انڈے کھانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ سبزی آملیٹ بنانے کا مشورہ دیتے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈے کو سبزیوں کے بجائے سادہ کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ وہ انڈے کے برتنوں میں گھی، تیل یا پنیر کے استعمال سے بھی خبردار کرتا ہے۔
(ڈسکلیمر: شوگر کی مقدار اور ذیابیطس کے حوالے سے یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)