کیا واقعی انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے؟ جانے کہ آپ کو روزانہ کتنے انڈے کھانے چاہئیں
ماہرین کے مطابق روزانہ کئی انڈے کھانا آپ کے دل کے لیے اچھا ہے اور یہ آپ کے خون میں کولیسٹرول بھی نہیں بڑھاتا۔۔۔
Published : November 29, 2025 at 1:57 PM IST
صحت کی بات کی جائے تو سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ تاہم، کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں آپ کی خوراک میں شامل کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اعتدال میں بھی۔ انڈے ان میں سے ایک ہیں۔ انہیں پروٹین کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم انڈے کھانے کے حوالے سے ایک بڑی تشویش یہ ہے کہ بہت زیادہ انڈے کھانے سے جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی انڈے کھانے سے کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے؟ کیا باقاعدگی سے انڈے کھانا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا؟ تفصیلات جانیے
کیا واقعی انڈے کھانے سے کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے؟
انڈے غذائیت سے بھرپور سپر فوڈ ہیں، جسے کچھ لوگ سبزی خور اور دوسروں کے لیے نان ویجیٹیرین سمجھتے ہیں۔ انڈے پروٹین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جم جانے والوں میں پسندیدہ ہیں۔ حیدرآباد کے اپولو اسپتال کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر سدھیر کمار کے مطابق انڈوں میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ انڈے کی زردی کھانے سے ان کا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سدھیر کمار کا کہنا ہے کہ انڈوں میں کولیسٹرول ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ غذائی کولیسٹرول ہے، جو خون میں کولیسٹرول کو نہیں بڑھاتا۔ ڈاکٹر سدھیر کے مطابق آپ کو بغیر کسی خوف کے انڈے کو اعتدال میں کھانا چاہیے۔ انڈے کھانے سے آپ کو پروٹین اور ضروری غذائی اجزاء ملتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک سے دو انڈے کھانے سے نوجوانوں میں کولیسٹرول کی سطح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیا انڈے صحت کے لیے اچھے ہیں؟
انڈے پروٹین اور مختلف غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ سدھیر کمار بتاتے ہیں کہ وہ وٹامن بی 12، ڈی، اور اے کے ساتھ ساتھ معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پروٹین کے کچھ ذرائع کے برعکس، انڈے میں چربی کم ہوتی ہے۔ لہذا، وہ ایک متوازن غذا اور اچھی غذائیت فراہم کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، خاص طور پر بزرگوں میں۔
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کسی شخص کی صحت کی حالت اور خوراک پر منحصر ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اعتدال میں انڈے کھانے سے بہت سے غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم ذیابیطس اور دل کی بیماری میں مبتلا افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انڈے کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
کتنے انڈے کھانا محفوظ ہیں؟
ہیلتھ لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر آپ کی خوراک میں کولیسٹرول کم ہے تو آپ کے پاس انڈے کھانے کے لیے زیادہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ کی خوراک میں کولیسٹرول زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ کم انڈے کھائیں۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 1 سے 2 انڈے کھانا محفوظ ہے اور آپ کے دل کی صحت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ 38 صحت مند بالغوں کے ایک چھوٹے سے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ تین انڈے کھانے سے ایل ڈی ایل (خراب) اور ایچ ڈی ایل (اچھے) کولیسٹرول کی سطح کے ساتھ ساتھ ایل ڈی ایل سے ایچ ڈی ایل کا تناسب بھی بہتر ہوتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا مطالعہ تھا، اور ماہرین عام طور پر روزانہ 1-2 انڈے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، جو زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔
