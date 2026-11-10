بچوں کو میٹھی چیزیں کیوں پسند ہوتی ہیں؟ کیا یہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں؟
ڈاکٹر ڈی شری کانت کا کہنا ہے کہ میٹھا ذائقہ بچے کو صرف یہ احساس دلاتا ہے کہ اسے توانائی مل رہی ہے
Published : November 10, 2026 at 10:09 AM IST
کسی بچے کو میٹھی چیز کھانے کے بعد مسکراتے یا خوشی کا اظہار کرتے دیکھنا یقیناً خوشگوار ہوتا ہے، لیکن ذائقے کی پسند اور غذائی ضروریات کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ میٹھے ذائقے کی جانب بچوں کا فطری رجحان ان کی حیاتیاتی نشوونما اور توانائی کی ضروریات سے جڑا ہوتا ہے۔ تاہم کسی چیز کا پسند آنا اور اس کا بچے کی صحت و نشوونما کے لیے مفید ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔
بچے میٹھی چیزوں کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں؟
حیدرآباد کے یشودھا ہاسپٹلس کے سینئر کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن اور نیونیٹولوجسٹ ڈاکٹر ڈی شری کانت کے مطابق میٹھے ذائقے کو پہچاننے کی صلاحیت بچے میں پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچے بغیر کسی تربیت کے بھی میٹھے ذائقے پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر میٹھا ذائقہ توانائی کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ بچے کی پہلی غذا یعنی ماں کا دودھ بھی ہلکا میٹھا ہوتا ہے۔ یہی فطری رجحان بچوں کو تیزی سے نشوونما کے مرحلے میں دودھ اور پکے ہوئے پھل قبول کرنے میں مدد دیتا ہے۔
کسی چیز کا پسند آنا اور اس سے غذائیت ملنا دو الگ باتیں کیوں ہیں؟
ڈاکٹر ڈی شری کانت کا کہنا ہے کہ میٹھا ذائقہ بچے کو صرف یہ احساس دلاتا ہے کہ اسے توانائی مل رہی ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس غذا میں آئرن، پروٹین، صحت مند چکنائی اور وٹامنز بھی موجود ہیں یا نہیں۔
بچے جلد ہی اناج جوس اور پیکٹ میں دستیاب اسنیکس میں شامل اضافی چینی کے عادی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان کا پیٹ بھر دیتی ہیں، اس لیے ان کے معدے میں دیگر غذائیت سے بھرپور کھانوں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے۔
اس کے چند اہم نقصانات درج ذیل ہیں:
1۔ دیگر غذائی اجزا کی کمی:
اگر بچہ میٹھی چیزیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو اسے خون، ہڈیوں اور دماغ کی نشوونما کے لیے ضروری غذائی اجزا مناسب مقدار میں نہیں مل پاتے۔
2۔ دانتوں کو نقصان:
دانت نکلنے کے بعد زیادہ چینی کا استعمال دانتوں میں جلد کیڑا لگنے اور کیویٹی کا سبب بن سکتا ہے۔
3۔ کھانے کی عادات متاثر ہونا:
زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بچوں کو سبزیوں جیسی سادہ اور غذائیت سے بھرپور چیزیں بے ذائقہ محسوس ہونے لگ سکتی ہیں۔
بچے کو خاموش کرانے کے لیے میٹھا دینے سے متعلق اہم بات
ڈاکٹر ڈی شری کانت کے مطابق اسپتالوں میں بعض اوقات نوزائیدہ بچوں کو چینی کا محلول دیا جاتا ہے تاکہ ایڑی سے خون کا نمونہ لینے (ہیل پرک) جیسے طبی عمل کے دوران ہونے والی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔
یہ طریقہ منہ میں ذائقے کے مخصوص اشاروں کے ذریعے کام کرتا ہے اور اسے صرف طبی ماہرین کی نگرانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طبی عمل ہے، نہ کہ بچے کو غذا دینے کا طریقہ۔ اس لیے والدین کو گھر میں بچے کو چپ کرانے یا پرسکون کرنے کے لیے میٹھی چیزوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔
ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی غذائی پسند کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
ڈاکٹر ڈی شری کانت کا کہنا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ بچے کے ذائقے کی پسند کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ماں جو غذا کھاتی ہے، اس کے ذائقے بچے تک رحم مادر میں موجود مائع (ایمنیٹک فلوئڈ) اور بعد میں ماں کے دودھ کے ذریعے پہنچتے ہیں۔
اس لیے اگر ماں اپنی غذا میں مختلف اقسام کے کھانے شامل کرتی ہے تو بچہ ابتدائی عمر ہی سے مختلف ذائقوں سے واقف ہونے لگتا ہے۔ تقریباً چھ ماہ کی عمر میں جب بچے کو ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی ہے تو یہ پہلے سے حاصل شدہ تجربہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔
بچوں کی غذائی عادات بہتر بنانے کے لیے چند اہم مشورے:
غذا میں تنوع رکھیں:
بچوں کو مختلف اقسام کی سبزیاں، پھل، اناج اور پروٹین والی غذائیں دیں تاکہ وہ مختلف ذائقوں کو قبول کرنا سیکھیں۔
صبر اور مستقل مزاجی سے کام لیں:
اگر بچہ ابتدا میں کسی غذا کو کھانے سے انکار کرتا ہے تو اسے بار بار پیش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ منہ بنانے کا مطلب یہ ہو کہ بچہ اس غذا کو پسند نہیں کرتا۔
ہری اور قدرے کڑوی سبزیاں بھی دیں:
بچے کو ٹھوس غذا دینا شروع کرتے وقت کڑوی ہری سبزیوں کو شامل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ پھل صرف اسی وقت دیے جائیں جب بچہ سبزیاں کھانا سیکھ جائے۔
والدین بچوں کی صحت کے لیے کیا اقدامات کریں؟
ڈاکٹر کے مطابق والدین کو بچوں کی غذائی عادات بہتر بنانے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے
1 چھ ماہ کی عمر تک بچے کے لیے صرف ماں کا دودھ یا بچوں کے لیے تیار کردہ فارمولا دودھ کافی ہے۔ اس دوران جوس پانی یا میٹھے مشروبات نہ دیں، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر کوئی خاص ہدایت دے۔
2. جہاں تک ممکن ہو، بچوں کو گھر میں تیار کردہ ایسی غذا دیں جس میں اضافی چینی یا نمک شامل نہ ہو۔ پیکٹ والے بچوں کے کھانے کا استعمال محدود رکھیں۔
3. کھانے پینے کی اشیا کے لیبل ضرور پڑھیں، کیونکہ بظاہر صحت بخش نظر آنے والی کئی چیزوں میں بھی اضافی چینی شامل ہوتی ہے۔
4. بچوں کو گھر کے دیگر افراد کے ساتھ کھانا کھانے اور انہیں کھاتے ہوئے دیکھنے کا موقع دیں۔ بچے اکثر وہی عادات اپناتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں۔
5. بچوں کو کھانا کھلاتے وقت ماحول پرسکون رکھیں اور انہیں زبردستی کھانا کھلانے سے گریز کریں۔
میٹھا پسند کرنا صحت مند ہونے کی علامت ہے، لیکن احتیاط ضروری
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ڈاکٹر ڈی شری کانت کے مطابق اگر کوئی بچہ میٹھی چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ایک فطری رجحان موجود ہے۔ تاہم اچھی صحت اور بہتر نشوونما کا انحصار صرف ذائقے کی پسند پر نہیں بلکہ متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا پر ہوتا ہے۔
والدین کو چاہیے کہ بچوں کو صبر کے ساتھ مختلف اقسام کی غذائیں کھانے کی عادت ڈالیں، تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بہتر انداز میں ہو سکے۔