کیا واقعی انفیکشن سے پھیلتا ہے کینسر؟ بھارت میں 1.9 لاکھ کیسز کا سنسنی خیز انکشاف
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی نئی تحقیق کے مطابق، 2024 میں دنیا بھر تقریباً 12 فیصد کینسر کیسز کسی نہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوئے۔
Published : October 4, 2026 at 10:39 AM IST
حیدرآباد: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 'انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر' کی ایک نئی اسٹڈی کے مطابق، بھارت میں ہر سال کینسر کے تقریباً 1,90,000 نئے کیسز انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سال 2024 میں بھارت میں کینسر کے تخمینے کے مطابق 15.62 لاکھ نئے کیسز سامنے آئے، جس کا مطلب ہے کہ اس سال کینسر کے تمام نئے کیسز میں سے 12 فیصد سے زیادہ کیسز انفیکشن سے جڑے تھے۔ اسٹڈی کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں انفیکشن کی وجہ سے کینسر کے تقریباً 23 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
محققین نے ایسے 12 انفیکشن پھیلانے والے ایجنٹس کی جانچ کی جنہیں 'گروپ 1 کارسینوجن' کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے، یعنی ایسے مادے جن کے بارے میں کافی ثبوت موجود ہیں کہ وہ انسانوں میں کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ان میں ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی)، ہیلیکوبیکٹر پائلوری، ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس، ایپسٹین-بار وائرس (وی بی ڈبلیو)، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس (ایچ آئی وی) اور کپوسی سارکوما سے وابستہ ہرپیز وائرس کے ساتھ ساتھ دیگر انفیکشن اور پیراسائٹس ایجنٹس شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، دنیا بھر میں کینسر کے تقریباً 15 سے 20 فیصد کیسز کے لیے انفیکشنز ذمہ دار ہوتے ہیں۔
تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 1,90,000 لوگوں کو بس انفیکشن ہوا اور اس کے فوراً بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ اسٹڈی کے مطابق، انفیکشن کئی طریقوں سے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ کچھ وائرس براہِ راست خلیاتی عمل میں مداخلت کر سکتے ہیں، جب کہ طویل عرصے تک رہنے والے انفیکشنز کی وجہ سے مسلسل سوزش، بافتوں کو نقصان اور ایسی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جو برسوں میں کینسر کے پنپنے (پھیلنے) کا باعث بنتی ہیں۔
بھارت میں سب سے زیادہ انفیکشنکی وجہ ایچ پی وی
بھارت میں انفیکشن سے جڑے کینسر کے کیسز میں ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی) سب سے بڑی وجہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کی وجہ سے 1,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر سروائیکل کینسر کے ہیں۔ ویکسینیشن اور باقاعدہ اسکریننگ کے ذریعے ایچ پی وی سے ہونے والے سروائیکل کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔
دیگر اہم وجوہات
دیگر بڑی وجوہات میں ہیلیکوبیکٹر پائلوری شامل ہے، جس سے تقریباً 47,000 کینسر کیسز جڑے ہوئے ہیں۔ ایپسٹین-بار وائرس تقریباً 22,000 کیسز کی وجہ بنا، جب کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی وائرس بالترتیب تقریباً 10,000 اور 5,300 کیسز کے لیے ذمہ دار تھے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ کرونک (دیرینہ) ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا انفیکشن بنیادی طور پر جگر کے کینسر، خاص طور پر ہیپاٹوسیلولر کارسینوما سے وابستہ ہے۔
انفیکشن سے کینسر کیسے ہوتا ہے؟
- ایپسٹین-بار وائرس (وی بی وی) ایک بہت ہی عام وائرل انفیکشن ہے جو تھوک اور جسم کی دیگر رطوبتوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ وی بی وی کے زیادہ تر کیسز میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ کچھ کیسز میں، خاص طور پر نوجوانوں اور بالغوں میں، یہ انفیکشیس مونو نیوکلیوسس کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک بار جب وی بی وی کا انفیکشن ہو جائے، تو یہ وائرس آپ کے جسم میں زندگی بھر کے لیے خوابیدہ یعنی غیر فعال یا سوئی ہوئی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وائرس کسی بھی وقت دوبارہ فعال ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس کی علامات پھر سے ظاہر ہو سکتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ وائرس آپ کو پہلے کب ہوا تھا۔
- یہ وائرس بنیادی طور پر گلے کے اوپری حصے اور ناک کے پچھلے حصے کے کینسر یعنی نیسوفیرینجیل کینسر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خون کے سفید خلیات اور لمفیٹک نظام کو متاثر کرنے والے کینسر، جیسے کہ برکیٹ لمفوما اور ہاجکن لمفوما کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ حالیہ تحقیقات میں معدے، جگر اور پھیپھڑوں کے کینسر کے ساتھ بھی اس کے ممکنہ تعلق کے اشارے ملے ہیں۔
- ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس (ایچ آئی وی) وہ وائرس ہے جو جسم کی قوتِ مدافعت کو کمزور کر دیتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ایڈز کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
- کپوسی سارکوما سے وابستہ ہرپیز وائرس، جسے ہیومن ہرپیز وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو 'کپوسی سارکوما' نام کے ایک نایاب کینسر اور کچھ دیگر سنگین بیماریاں پیدا کرتا ہے۔
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