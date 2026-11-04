کیا پیاز کا رس واقعی بالوں کیلئے مفید ہے
بہت سی مشہور شخصیات کا ماننا ہے کہ پیاز کا رس بالوں کے گرنے کو روکنے میں انتہائی مؤثر ہے۔
Published : November 4, 2026 at 11:35 AM IST
پیاز اور پیاز کا رس بالوں کے لیے انتہائی مفید سمجھے جاتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات اور مختلف ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز میں سلفر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ مزید برآں اس میں سوزش کو کم کرنے اور جراثیم کش خصوصیات ہوتی ہیں، جو بالوں کی نشوونما میں مدد دیتی ہیں اور انہیں گرنے سے روکتی ہیں۔ بالوں کے لیے پیاز کا استعمال کیسے کیا جائے اور کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ پیاز بالوں کی صحت کے لیے ایک چھوٹی سی کلینک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سلفر سے بھرپور ہوتا ہے۔جو کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر جراثیم کش اور پھپھوندی کش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات سر کی جلد کو صاف رکھنے، خشکی اور انفیکشن سے بچانے، اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں یہ سب صحت مند، گھنے اور لمبے بالوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
گھر پر پیاز کا رس کیسے نکالیں
پیاز کا رس نکالنے کے لیے آپ کو کسی خاص آلے کی ضرورت نہیں ہے؛ بس ایک پیاز، ایک بلینڈر یا کدو کش اور تھوڑا سا صبر درکار ہے۔
سب سے پہلے ایک پیاز کا انتخاب کریں۔ سرخ پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ پیلے پیاز میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دونوں ہی بہت مؤثر ہیں۔ پیاز کا چھلکا اتاریں اور اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔
اس کے بعد بلینڈر یا کدو کش کی مدد سے ان ٹکڑوں کو پیس کر ایک ہموار پیسٹ (گودا) بنا لیں۔
پھرایک چھلنی یا ململ کے کپڑے کی مدد سے اس کا رس نچوڑ لیں۔
پیاز کے رس کی بو کو بہتر بنانے (اور جلد کو سکون پہنچانے) کے لیے، آپ اس میں ایک چمچ ایلو ویرا جیل یا لیوینڈر یا روزمیری (rosemary) کے تیل کے چند قطرے شامل کر سکتے ہیں۔
پیاز کا رس کیسے استعمال کریں
روئی کے پھاہے یا اپنی انگلیوں کی مدد سے پیاز کا رس صرف سر کی جلد پر لگائیں۔
استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ 'پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں۔
خون کی گردش کو بہتر بنانے اور رس کو اچھی طرح جذب ہونے دینے کے لیے 3 سے 5 منٹ تک سر کی جلد کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔
اسے 20 سے 30 منٹ تک لگا رہنے دیں اگر آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں تو اپنے بالوں کو ڈھانپ بھی سکتے ہیں۔
پیاز کی بو کو دور کرنے کے لیے اپنے بالوں کو کسی ہلکے شیمپو سے دو بار دھو لیں۔
ہفتے میں دو بار پیاز کا رس سر کی جلد پر لگائیں اس سے سر کی جلد پر جلن یا خارش نہیں ہوتی اور اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ 6 سے 8 ہفتوں تک مسلسل استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ نئے بال (باریک بال) اگ رہے ہیں، اور بالوں کے ٹوٹنے کا عمل بھی کم ہو جائے گا۔
کچھ اضافی مشورے
پیاز کے رس کی تیز بو کو کم کرنے اور اسے لگانے کے عمل کو زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے آپ اس میں ایلو ویرا ، ناریل کا تیل، یا کوئی خوشبودار ’ایسنشل آئل‘ شامل کر سکتے ہیں۔
پیاز کے رس کے استعمال کے ساتھ ساتھ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی خوراک میں پروٹین، آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے غذائی اجزاء وافر مقدار میں شامل ہوں۔ اس سے آپ کے بالوں کو صحت مند رکھنے اور ان کی بہتر نشوونما میں مدد ملے گی، جس کے واضح اور نمایاں نتائج سامنے آئیں گے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہتری بتدریج آتی ہے، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ اگرچہ پیاز کے رس کی بو کافی تیز اور ناگوار ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لمبے، مضبوط اور صحت مند بال چاہتے ہیں—اور چند منٹوں کے لیے اس بو کو برداشت کر سکتے ہیں—تو باورچی خانے میں عام طور پر موجود یہ چیز آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
بالی وڈ کے کئی مشہور ستاروں نے بھی اس تیز بو والے نسخے کو اپنے ’خوبصورتی کے رازوں میں شامل کیا ہے۔ جب آپ کے بال گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اسے باقاعدگی سے استعمال کیا۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
جرنل آف ڈرگ ڈیلیوری اینڈ تھیراپیوٹکسمیں 2018 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پیاز میں کچھ ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بالوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے مقاصد کے لیے ہیں۔ براہ کرم ان مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں۔