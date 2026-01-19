کیا آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ تو روزانہ اس طرح کھائیں انڈے
انڈے کھانے کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں جانیں کیسے۔۔۔
Published : January 19, 2026 at 4:46 PM IST
وزن میں اضافہ ایک سنگین اور عام مسئلہ ہے جو ان دنوں ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ طرز زندگی میں تبدیلی ہے۔ تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ غذائیت سے بھرپور انڈے کھانے سے آپ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جائے۔۔
انڈے صحت مند اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بے شمار صحت کے فوائد ہیں، اسی لیے انہیں سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ انڈے ہمیں ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر انڈے کی سفیدی میں 50 فیصد پروٹین اور انڈے کی زردی میں 90 فیصد کیلشیم اور آئرن ہوتا ہے۔
کم کیلوریز، زیادہ غذائی اجزاء
انڈوں میں پروٹین زیادہ اور کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سے دیگر ضروری غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ انڈے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ ناشتے میں انڈے کھانا دن کی شروعات کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، اس لیے ان سے وزن میں اضافے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے خاص طور پر ابلے ہوئے انڈے کھانا فائدہ مند ہے۔
وزن میں کمی کے لیے فائدہ مند
حیدرآباد کے اپولو اسپتال میں نیورولوجسٹ ڈاکٹر سدھیر کمار کہتے ہیں کہ جب وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلسل بھوک سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کم کیلوریز والی، زیادہ پروٹین والی غذائیں کھانا کافی ہے۔ انڈے اس کے لیے بہترین آپشن ہیں۔ اس لیے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں غذائیت سے بھرپور انڈے کھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تحقیق کے مطابق انڈے میٹابولک افعال کو بہتر بناتے ہیں۔
انڈوں میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انڈے میں تقریباً 6 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ ان میں کیلوریز بھی بہت کم ہوتی ہیں، جو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی متوازن غذا میں انڈے کو شامل کریں۔ مزید برآں، انہیں اضافی چکنائی اور چینی کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تب ہی وہ اپنے وزن پر قابو پا سکیں گے۔
پروٹین سے بھرپور غذا کھانے سے کھانے کے تھرمک افیکٹ (TEF) میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ کھانے میں موجود غذائی اجزاء کو ہضم کرنے کے لیے جسم کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں چربی جلنے لگتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے۔
کھانے میں تیل کا استعمال کم کریں
وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں نمکین اور تلے ہوئی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چکنائی والی غذاؤں جیسے مکھن اور تیل میں انڈے فرائی کرنے سے گریز کریں۔ دل کی بیماری کے خطرے والے افراد کو صرف انڈے کی سفیدی کھانی چاہیے۔ دل کی بیماری کے خطرے والے افراد کے لیے صرف انڈے کی سفیدی کھانا کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)
