کیا آپ سردیوں میں واٹر ہیٹر استعمال کرتے ہیں؟ پھر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں

کیا آپ پانی گرم کرنے کیلئے واٹر ہیٹر استعمال کرتے ہیں؟ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے خطرات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
Published : November 12, 2025 at 11:19 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 12:32 PM IST
سردیاں شروع ہوتے ہی گھروں میں واٹر ہیٹر کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، سخت سردیوں کے مہینوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا مشکل ہوتا ہے۔ مزید برآں سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے لوگ گرم پانی سے نہانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم پانی کو گرم کرنے کا ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ کچھ گیس کا استعمال کرتے ہوئے پانی گرم کرتے ہیں، جبکہ کچھ گیزر استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ واٹر ہیٹر استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں واٹر ہیٹر ہیں کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے۔ مزید برآں، وہ پانی کو تیزی سے گرم کرتے ہیں۔ تاہم، ہم اکثر ان کا استعمال کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔
خریدتے وقت: ہیٹر خریدتے وقت صرف آئی ایس آئی مارک والی اور برانڈڈ کمپنیوں سے راڈ خریدیں کیونکہ ہیٹر کوائل پر سلیکا کوٹنگ دو سال بعد خراب ہو جاتی ہے۔
بالٹیاں ضروری ہیں: کچھ لوگ پلاسٹک کی بالٹیوں میں ہیٹر رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بالٹی کو براہ راست ہیٹر کے ہک سے نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ گرمی سے پلاسٹک پگھل جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ اس لیے، اگر آپ ہیٹر کو پلاسٹک کی بالٹی میں رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو لکڑی کا پتلا ٹکڑا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس ایلومینیم کی بالٹی ہے، تو آپ اس میں براہ راست ہیٹر رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لوہے کی بالٹی کے استعمال سے گریز کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے بجلی کے جھٹکے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈوبنے والے پانی کے ہیٹر کو پانی میں رکھنے سے پہلے، بالٹی کو مکمل طور پر بھریں اور یقینی بنائیں کہ ہیٹنگ کوائل مکمل طور پر ڈوب گیا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ حرارتی عنصر صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے اور جل نہیں سکتا، اور جب ہیٹر اضافی پانی سے بھر جاتا ہے تو پانی کو خارج ہونے سے روکتا ہے۔
کچھ لوگ یہ چیک کرنے کی غلطی کرتے ہیں کہ سوئچ آن ہونے پر پانی گرم ہو رہا ہے۔ اگر آپ غلطی سے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے اور آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین سوئچ کو بند کرنے اور اسے کھولنے کے بعد ہی پانی کو چھونے کا مشورہ دیتے ہیں۔
پانی کو ابالنے کے لیے واٹر ہیٹر کو زیادہ دیر تک لگانا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے زیادہ دباؤ کا سبب بن سکتا ہے، جس سے گیزر پھٹ سکتا ہے، حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور توانائی ضائع ہو سکتی ہے۔
باتھ روم میں براہ راست استعمال ہونے والے 2-ان-1 واٹر ہیٹر بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ باتھ روم میں نمی کی وجہ سے سوئچ بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو بجلی کے جھٹکے لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
بعض اوقات ہم غلطی سے ہیٹر کو پانی سے بھرے بغیر آن کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہیٹر کیا ہینڈل جل سکتا ہے اور آگ لگ سکتی ہے۔ پانی کے بغیر، حرارتی عنصر زیادہ گرم ہوجاتا ہے، جو ہینڈل کو جلا سکتا ہے اور آگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے ہیٹر میں دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس سے بجلی کے جھٹکے اور موت کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔
چھوٹے بچوں والے گھر میں واٹر ہیٹر استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں اور اسے کسی کونے یا علیحدہ کمرے میں رکھیں، ان جگہوں سے دور جہاں وہ اکثر گھومتے ہیں۔
سستے واٹر ہیٹر خریدنے سے گریز کریں کیونکہ ان سے حادثے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
گیلے ہاتھوں سے کبھی بھی غلطی سے واٹر ہیٹر کو ہاتھ نہ لگائیں۔
ایک ہی واٹر ہیٹر کو زیادہ دن تک استعمال نہ کریں اور اسے بار بار تبدیل کریں۔ اس سے خطرے کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔