کیا آپ بھی وزن بڑھنے کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر خبردار! آپ ایک سنگین اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں
انورکسیا نرووسا ایک ذہنی بیماری ہے جس کی خصوصیت وزن میں مسلسل کمی،وزن بڑھنے کا خوف اوراپنے جسم کے بارے میں مسلسل سوچنا شامل ہے
Published : June 18, 2026 at 5:22 PM IST
آج کل لوگ خود کو پتلا اور فٹ نظر آنے کے لیے بھوکا رکھتے ہیں۔ وزن کم کرنے یا پتلا نظر آنے کے لیے بھوکا رہنا ایک انتہائی نقصان دہ اور گمراہ کن طریقہ ہے۔ لوگ اکثر یہ مانتے ہیں کہ کھانا چھوڑنے سے انہیں جلد پتلا ہونے میں مدد ملے گی، لیکن حقیقت میں یہ جسم کے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ جب آپ خود کو بھوکے مرتے ہیں تو جسم 'اسٹوریشن موڈ' میں داخل ہو جاتا ہے اور چربی کو جلانے کے بجائے ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق وزن میں کمی کے لیے طویل فاقہ کشی سنگین اور جان لیوا دماغی امراض کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ انوریکسیا نرووسا۔
انورکسیا نرووسا کیا ہے؟
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، انورکسیا نرووسا ایک سنگین حالت ہے جس میں کھانے کی عادات اور دماغی صحت دونوں شامل ہیں، جس میں وزن بڑھنے کے خوف سے انسان بھوکا رہ جاتا ہے۔ یہ محض ایک جسمانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سنگین ذہنی صحت کی حالت بھی ہے جس میں کسی کے وزن اور جسم کی شکل کے حوالے سے شدید اضطراب یا خوف ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ، غذائیت کی کمی اور انتہائی کم BMI کا باعث بن سکتا ہے، جس سے صحت کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اگر اس کا پتہ نہ چلایا جائے اور علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔
دریں اثنا، اس حالت کا علاج کرنے والوں میں، معمول کے وزن تک پہنچنے کے ایک سال کے اندر دوبارہ گرنے کی شرح 50 فیصد تک زیادہ ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس میں تمام ذہنی بیماریوں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے، جس میں خودکشی موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لہذا، اگر آپ اپنے آپ میں یا کسی عزیز میں کشودا یعنی انوریکسیا نرووساکی علامات دیکھیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس مضمون میں، ہم اس حالت کی علامات، وجوہات، اور روک تھام کے بارے میں تفصیل سے دریافت کریں گے۔
انورکسیا کی اقسام
Anorexia nervosa بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے...
Restrictive Anorexia - Restrictive anorexia nervosa ایک سنگین ذہنی اور جسمانی کھانے کی خرابی ہے۔ اس قسم میں، ایک شخص کا خود کو زیادہ وزن کے طور پر سمجھنے کا تصور اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ وزن کم کرنے یا بڑھتے ہوئے وزن کو روکنے کے لیے - جیسے خود کو بھوکا رکھنے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ وزن بڑھنے کے خوف سے یا "جلانے" والے کھانے کے جنون کی وجہ سے، فرد ضرورت سے زیادہ ورزش کرتا ہے اور اپنی کیلوری کی مقدار کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔
Binge-purge anorexia ایک سنگین خرابی ہے جس کی خصوصیت وزن بڑھنے کے شدید خوف سے ہوتی ہے۔ اس حالت میں مریض پہلے سخت ڈائٹ کرتا ہے اور بعد میں ضرورت سے زیادہ خوراک کھاتا ہے، اور اس کے بعد قے کرنے یا جلاب کے استعمال جیسے طریقوں سے خوراک کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔
Atypical anorexia
جس میں متاثرہ فرد کو anorexia nervosa جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کھانے کی مقدار کو محدود کرنا، ضرورت سے زیادہ ورزش کرنا، اور وزن بڑھنے کا شدید خوف۔ تاہم، اہم فرق یہ ہے کہ atypical anorexia والے فرد کا جسمانی وزن 'کم' نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بجائے، ان کا وزن عام رینج کے اندر یا اس سے زیادہ ہے۔ عام طور پر اس کی شناخت مشکل ہے۔
علامات اور وجوہات
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، نوریکسیا نرووسا کی علامات میں اہم وزن میں کمی، کیلوری کی گنتی یا پرہیز، اور اپنے جسم کی ناپسندیدگی شامل ہیں۔ مزید برآں، نوریکسیا نرووسا کی علامات دماغ اور جسم دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں- جیسے...
کچھ جذباتی اور رویے کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں...
خوراک، کیلوری کی گنتی، یا پرہیز پر ضرورت سے زیادہ توجہ
جسم کی شکل یا سائز کے بارے میں اکثر منفی تبصرے
طویل عرصے تک ورزش کرنا، خاص طور پر کھانے کے بعد
زیادہ وزن ہونے کی شکایت
اکثر کھانے کے فوراً بعد باتھ روم جانا
بھوک کم کرنے والی ادویات، جلاب یا ڈائیورٹیکس کا ضرورت سے زیادہ استعمال
جھوٹ بولنا کہ آپ نے کتنا کھایا ہے یا آپ کو بھوک لگی ہے۔
اپنا وزن باقاعدگی سے چیک کریں۔
سماجی انخلا یا مشاغل میں دلچسپی کا نقصان
نوریکسیا نرووسا کی جسمانی علامات میں شامل ہیں...
بچوں یا نوعمروں میں وزن میں نمایاں کمی یا وزن بڑھنے میں ناکامی۔
ضرورت سے زیادہ پتلا یا کمزور دکھائی دینا
ٹوٹے ہوئے، کمزور بال اور ناخن
ہر وقت سردی محسوس ہوتی ہے۔
تھکاوٹ یا توانائی کی کمی
بے قاعدہ ماہواری یا حیض کی عدم موجودگی
دماغی دھند یا واضح طور پر سوچنے سے قاصر
چکر آنا۔
پانی کی کمی
سست دل کی شرح
بالوں کا گرنا
نوریکسیا نرووسا کی وجوہات
خواتین اور نوعمر لڑکیوں کو نوریکسیا نرووسا ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد یا لڑکوں میں یہ حالت نہیں پائی جاتی نرووسا کی کوئی واحد وجہ نہیں ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ متعدد عوامل ملوث ہیں، جیسے کہ...
دماغی اختلافات: سائنسدانوں نے نوریکسیا نرووسا کے مرض میں مبتلا لوگوں کے دماغوں میں فرق دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر، سیرٹونن اور ڈوپامائن کی سطحیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ بھوک، موڈ، اور تسلسل کے کنٹرول کو متاثر کر سکتا ہے۔
وراثت اور خاندانی اثر: اگر آپ کے والدین یا بہن بھائیوں میں نوریکسیا نرووسا ہے، تو آپ کو اس کے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ جین ایک عنصر ہو سکتے ہیں،
ساتھیوں کا دباؤ: دوستوں، ثقافت، سوشل میڈیا یا کام کا دباؤ آپ کو اپنے جسم اور ظاہری شکل کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند بنا سکتا ہے۔ نوجوان اکثر اس دباؤ کو شدید ترین محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی اور دوسروں کی ظاہری شکل پر بہت زیادہ تنقید کر سکتے ہیں۔
نفسیاتی عوامل: کم خود اعتمادی یا یہ یقین کہ آپ کی قیمت آپ کے جسمانی وزن پر منحصر ہے کھانے کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ صدمے، بدسلوکی، اور غنڈہ گردی بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔
انورکسیا نرووسا کی پیچیدگیاں
غذائیت کی کمی (یا بھوک) آپ کے جسم کے تقریباً ہر عضو اور ٹشو کو متاثر کر سکتی ہے۔ نوریکسیا نرووسا سے صحت یاب ہونے کے بعد بھی اعضاء کو شدید نقصان ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ نوریکسیا نرووسا آپ کے تعلقات اور جذباتی صحت پر بھی نقصان دہ اثر ڈال سکتا ہے۔ علاج شروع ہونے کے بعد بھی، ان اثرات پر قابو پانے میں وقت لگ سکتا ہے۔
غیر علاج شدہ نوریکسیا نرووسا درج ذیل مسائل کا باعث بن سکتا ہے...
ہڈیوں کی کثافت اور دانتوں کے تامچینی کا کٹاؤ
ڈھانچے کے پٹھوں کا ٹوٹ جانا
گردے اور جگر کا نقصان
سست دل کی دھڑکن یا کارڈیک گرفت
بچوں میں بڑھنے میں تاخیر
بالغوں میں بانجھ پن
خود کو نقصان پہنچانے اور خودکشی کے خیالات
علاج
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Anorexia Nervosa کے علاج میں طبی نگرانی، سائیکو تھراپی، اور غذائیت سے متعلق مشاورت کا کثیر الشعبہ امتزاج شامل ہے۔ تھراپی کا مقصد منفی خیالات کو تبدیل کرنا اور کھانے کے بارے میں صحت مند رویہ کو فروغ دینا ہے۔ نئی ٹیکنالوجیز، جیسے وائبریٹنگ کیپسول، اعصابی نظام پر خطرات اور اثرات کو سمجھنے میں مدد کر رہی ہیں۔