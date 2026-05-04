کیا آپ کو یا آپ کے آس پاس کے کسی کو ذیابیطس ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے ہے...
ICMR کے مطابق، بھارت میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 101 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، اور 136 ملین لوگ پری ذیابیطس میں ہیں...
Published : May 4, 2026 at 2:11 PM IST
بھارت سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیٹھا ہوا طرز زندگی، کھانے کی خراب عادتیں اور تناؤ ہیں۔ پرانی کھانے کی عادات اور طرز زندگی بھی ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے اور علاج کے طریقوں کے بارے میں جاننے کے لیے، ETV Bharat نے B.J میڈیکل کالج، احمد آباد میں میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر بھگیرتھ سولنکی سے خصوصی بات کی۔ ذیابیطس کے بارے میں اہم معلومات شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر بھاگیرتھ سولنکی کا کیا کہنا تھا سنیے...
ذیابیطس کیا ہے؟
عام طور پر ذیابیطس mellitus کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے تکنیکی طور پر ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے۔ ذیابیطس mellitus ایک دائمی میٹابولک حالت ہے جس میں خون میں گلوکوز (شوگر) کی سطح بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم یا تو کافی انسولین پیدا نہیں کرتا یا اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، جس سے اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔
ذیابیطس کی کتنی اقسام ہیں؟
عام طور پر ذیابیطس کی دو اہم اقسام ہیں: ٹائپ 1 ذیابیطس اور ٹائپ 2 ذیابیطس
ٹائپ 1 ذیابیطس میں، جسم انسولین نہیں بنا سکتا، لہذا انسولین کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس پہلے بنیادی طور پر 40 سال سے زیادہ عمر کے مریضوں میں دیکھی جاتی تھی، لیکن اب یہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ ذیابیطس کے تمام مریضوں میں سے 85 سے 90 فیصد لوگ ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں۔ مزید برآں، حمل کی ذیابیطس (جسے جی ڈی ایم بھی کہا جاتا ہے) حمل کے دوران ہوتا ہے۔ حمل کی ذیابیطس ماں اور جنین دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ مزید برآں، لبلبے یا لبلبے کے کینسر کو نقصان ٹائپ 4 ذیابیطس کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں ذیابیطس کو نوزائیدہ ذیابیطس کہا جاتا ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں میں بنیادی علامات کیا ہیں؟
ذیابیطس ایک خاموش بیماری ہے جس میں علامات ظاہر ہونے سے 3-5 سال پہلے خون میں شکر کی سطح بڑھنا شروع ہوجاتی ہے۔ 60-70 فیصد لوگ ابتدائی طور پر کوئی علامات ظاہر نہیں کرتے ہیں، لہذا باقاعدگی سے خون کے ٹیسٹ ہی اس کا بروقت پتہ لگانے کا واحد طریقہ ہے۔ جہاں تک ذیابیطس کی علامات کا تعلق ہے، لوگوں کو بار بار پیشاب، ضرورت سے زیادہ پیاس اور بھوک، تھکاوٹ، وزن میں کمی اور پورے جسم میں خارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمزوری بھی ایک عام علامت ہے۔
شوگر لیول کی پیمائش کے لیے گلوکوومیٹر کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے؟
ذیابیطس کے مریض شوگر کی سطح کی پیمائش کے لیے گلوکوومیٹر کا استعمال کرتے ہیں، جو ذیابیطس کی نگرانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کا آلہ نہیں ہے کہ آیا ذیابیطس ہوا ہے یا نہیں، اور ہر ایک کو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گلوکوومیٹر ذیابیطس کی تشخیص کا آلہ نہیں ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا آپ کو ذیابیطس ہے، آپ کو ایک بااختیار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور ہدایت کے مطابق خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ کو ذیابیطس کی تشخیص ہونے کے بعد بھی، یہ شوگر کی سطح کی نگرانی کے لیے ایک مفید ذریعہ ہے۔
