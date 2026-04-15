کیا آپ نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے چہرے اور آنکھوں میں سوجن محسوس کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو جسم کا کوئی مخصوص عضو خراب ہو رہا ہے
Nephrotic Syndrome گردے کا ایک عارضہ ہے جس میں آپ کا جسم پیشاب کے ذریعے پروٹین کی ضرورت سے زیادہ مقدار کھو دیتا ہے۔
Published : April 15, 2026 at 4:23 PM IST
نیفروٹک سنڈروم گردے کی ایک بیماری ہے جس کی خصوصیت گردوں کے فلٹرنگ میکانزم کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے پیشاب میں ضرورت سے زیادہ پروٹین کے اخراج سے ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں پروٹین کی شدید کمی، آنکھوں اور پیروں کے گرد نمایاں سوجن اور کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ یہ حالت گردوں کو مزید نقصان پہنچاتی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) کے مطابق، یہ حالت بچوں (2-6 سال کی عمر) میں زیادہ عام ہے، حالانکہ یہ بالغوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔
ہر گردے میں تقریباً 10 لاکھ نیفرون ہوتے ہیں، جو خون کو صاف کرنے کے لیے فلٹرنگ یونٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہر نیفران کے اندر ایک فلٹر ہوتا ہے جسے گلوومیرولس کہا جاتا ہے — کیپلیریوں کا ایک ایسا نیٹ ورک جہاں فاضل مادوں اور اضافی سیالوں کو خون سے الگ کیا جاتا ہے اور بعد میں پیشاب کی شکل میں جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ تاہم، نیفروٹک سنڈروم کے معاملات میں، گلوومیرولی کی فلٹرنگ جھلیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، گردے خون سے فضلہ اور اضافی سیال کو مؤثر طریقے سے نکالنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، پروٹین کی معمول سے زیادہ سطح پیشاب میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے (ایک ایسی حالت جسے پروٹینوریا کہا جاتا ہے)، جس سے جسمانی سوجن اور کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جگر اضافی پروٹین پیدا کرکے پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم، یہ عمل کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائڈز میں اضافہ کرتا ہے۔ مزید برآں، مدافعتی نظام کے کام کے لیے ضروری پروٹین (خاص طور پر امیونوگلوبلینز) بھی پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح جسم میں انفیکشن کے لیے حساسیت بڑھ جاتی ہے۔
نیفروٹک سنڈروم کی علامات
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، نیفروٹک سنڈروم کی علامات کچھ اس طرح ہیں:
1- شدید سوجن (ورم)، خاص طور پر آپ کی آنکھوں کے ارد گرد اور آپ کے ٹخنوں اور پیروں میں
2- جھاگ والا پیشاب، جو آپ کے پیشاب میں ضرورت سے زیادہ پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے۔
3- سیال برقرار رکھنے کی وجہ سے وزن میں اضافہ
4- تھکاوٹ
5- بھوک نہ لگنا
نیفروٹک سنڈروم کی وجوہات
نیفروٹک سنڈروم عام طور پر آپ کے گردوں میں خون کی چھوٹی نالیوں (گلومیرولی) کے جھرمٹ کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو، گلوومیرولی آپ کے جسم سے خون کے پروٹین کی ضرورت سے زیادہ مقدار کو خارج ہونے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیفروٹک سنڈروم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف بیماریاں اور حالات گلوومیرولر نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اور نیفروٹک سنڈروم کا سبب بن سکتے ہیں۔
1- ذیابیطس گردے کی بیماری: نیشنل لائبریری آف میڈیسن (NLM) کے مطابق، ذیابیطس گردے کو نقصان پہنچا سکتی ہے (ذیابیطس نیفروپیتھی)، جو گلوومیرولی کو متاثر کرتی ہے۔
2- کم سے کم تبدیلی کی بیماری ( Minimal Change Disease (MCD) ) : یہ گردے کی ایک ایسی حالت ہے جو نیفروٹک سنڈروم کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں ضرورت سے زیادہ سوجن اور پیشاب میں پروٹین کی اعلی سطح (پروٹینیوریا) ہوتی ہے۔ یہ بچوں میں نیفروٹک سنڈروم کی سب سے عام وجہ ہے، حالانکہ یہ بڑوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسے "کم سے کم تبدیلی" کہا جاتا ہے کیونکہ، ہلکی خوردبین کے تحت، گردے کے ٹشوز تقریباً نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم، ایک الیکٹران خوردبین گردے کے فلٹرز (پوڈوکیٹس) کو ہونے والے ٹھیک ٹھیک نقصان کو ظاہر کرتی ہے۔
3- فوکل سیگمنٹل گلومیرولوسکلروسیس: یہ ایک نایاب، سنگین گردے کی بیماری ہے جس میں گردے کے فلٹر (گلومیرولی) نشانات (سکلیروسیس) بنتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پروٹین کے رساو (پروٹینیوریا) میں اضافہ ہوتا ہے، جو سوجن (نیفروٹک سنڈروم) اور بالآخر گردے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ عام طور پر، ابتدائی مراحل میں پتہ چلا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔
4- میبرنس نیفروپیتھی: گردے کی یہ بیماری گلوومیرولی کے اندر جھلیوں کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ گاڑھا ہونا مدافعتی نظام کے ذریعے جمع ہونے والے ذخائر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دیگر طبی حالات سے ہو سکتا ہے جیسے کہ لیوپس، ہیپاٹائٹس بی، ملیریا، اور کینسر — یا یہ بغیر کسی قابل شناخت وجہ کے ہو سکتا ہے۔
5- سیسٹیمک لیوپس ایریٹیمیٹوسس: یہ دائمی سوزش والی بیماری گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔
6- امائلائیڈوسس: یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اعضاء میں امیلائڈ پروٹین جمع ہوتے ہیں۔ امائلائیڈ کا جمع ہونا اکثر گردے کے فلٹرنگ سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے۔
1- طبی حالات: بعض بیماریاں اور حالات نیفروٹک سنڈروم کے پیدا ہونے کے خطرے کو بڑھاتے ہیں، جیسے ذیابیطس، لیوپس، امائلائیڈوسس، ریفلکس نیفروپیتھی، اور گردے کی دیگر بیماریاں۔
2- بعض دوائیں: وہ دوائیں جو ممکنہ طور پر نیفروٹک سنڈروم کا سبب بن سکتی ہیں ان میں غیر سٹیرایڈیل اینٹی سوزش والی دوائیں (NSAIDs) اور انفیکشن سے لڑنے کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں شامل ہیں۔
3- بعض انفیکشنز: وہ انفیکشن جو نیفروٹک سنڈروم کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ان میں ایچ آئی وی، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور ملیریا شامل ہیں۔
پیچیدگیاں
نیفروٹک سنڈروم کی ممکنہ پیچیدگیوں میں شامل ہیں۔۔۔۔۔۔
خون کے لوتھڑے: چونکہ گلومیرولی خون کو ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتے، خون کے پروٹین جو جمنے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی رگوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ایلیویٹڈ بلڈ ٹرائگلیسرائڈز : جب آپ کے خون کے دھارے میں بلڈ پروٹین البومن کی سطح گر جاتی ہے، تو آپ کا جگر زیادہ البومن پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، آپ کا جگر کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈز کی بڑھتی ہوئی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔
ناقص غذائیت: خون میں پروٹین کی ضرورت سے زیادہ کمی غذائی قلت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جسے بعض اوقات ورم کی موجودگی (سوجن) کی وجہ سے چھپا سکتی ہے۔ آپ کو خون کے سرخ خلیوں کی کم تعداد (انیمیا)، خون میں پروٹین کی کم سطح، اور وٹامن ڈی کی کم سطح کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر: آپ کے گلوومیرولی کو پہنچنے والے نقصان، اور جسم میں اضافی سیال کا جمع ہونا، آپ کے بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
گردے کی شدید چوٹ: اگر گلومیرولی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے آپ کے گردے خون کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، تو فضلہ کی مصنوعات آپ کے خون میں تیزی سے جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، آپ کو ہنگامی ڈائیلاسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے جو آپ کے خون سے اضافی سیال اور فضلہ کی مصنوعات کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
گردے کی دائمی بیماری: نیفروٹک سنڈروم کی وجہ سے، آپ کے گردے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر سکتے ہیں۔ اگر گردے کا کام نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے، تو آپ کو ڈائیلاسز یا گردہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
انفیکشن: نیفروٹک سنڈروم والے افراد میں انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
