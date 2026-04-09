کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو پکانے سے پہلے املی، ہلدی اور نمک سے کیوں صاف کیا جاتا ہے؟
بہت سے لوگ مچھلی کو پکانے سے پہلے اچھی طرح دھو نے کیلئے وہ املی، نمک اور ہلدی کا استعمال کرتے ہیں
Published : April 9, 2026 at 7:13 PM IST
ہفتے کے آخر میں مٹن، چکن، یا مچھلی ہر غیر سبزی خور گھرانوں میں ہمیشہ دستیاب ہوتی ہے۔ اگرچہ چکن اور مٹن واقعی بہت زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، ماہرین کا خیال ہے کہ ان تین چیزوں میں سے مچھلی کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ مچھلی میں بے شمار غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔
مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسڈز اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ غذا جو دل اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہت سے لوگ سوپ کی شکل میں مچھلی استعمال کرتے ہیں، جب کہ کچھ لوگ فش فرائی اور بریانی جیسے پکوان تیار کرتے ہیں۔ تاہم کھانا پکانے سے پہلے مچھلی کو اچھی طرح صاف کرنا بالکل ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ املی، نمک اور ہلدی کا استعمال کرکے مچھلی کو صاف کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اسے اس مخصوص طریقے سے کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس مشق کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ آئیے اس رپورٹ میں ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔
مچھلی کو املی، نمک اور ہلدی سے صاف کرنے کے فائدے...
سمندری غذا میں بعض اوقات ایک مضبوط، دیرپا بدبو آتی ہے۔ املی میں موجود قدرتی تیزاب ان بو پیدا کرنے کے ذمہ دار پروٹین کو توڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ کسی کیمیکل کے استعمال کے بغیر بدبو کو بے اثر کرتے ہیں۔ ہلدی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کو دور رکھتی ہیں اور مچھلی سے کسی بھی مٹی یا کیچڑ والی بو کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ نمک کی صاف کرنے کی طاقت osmosis کے ذریعے کام کرتی ہے، مچھلی سے نمی نکالتی ہے اور نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو روکتی ہے، اس طرح اسے تازہ اور صاف رکھتی ہے۔ یہ مرکب مچھلی کو پکانے سے پہلے ایک تازہ ذائقہ فراہم کرتا ہے۔
مچھلی اور کیکڑوں کو صرف پانی سے نہیں دھونا چاہئے؛ مزید برآں، صرف پانی اس کے چکنے پن کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ املی میں موجود تیزابیت اس چپچپا پن کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ نمک ہلکے اسکرب کا کام کرتا ہے، گندگی، ترازو اور باقیات کو دور کرتا ہے۔ ہلدی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کو دور کرتی ہیں اور سطح کی تہہ کو صاف کرتی ہیں۔
ہلدی اور نمک دونوں اپنی antimicrobial خصوصیات کے لیے مشہور ہیں۔ پہلے کے زمانے میں - ریفریجریٹرز یا آئس بکس کی آمد سے پہلے - انہیں اینٹی مائکروبیل واش کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مچھلی کو ہلدی، نمک اور املی کا استعمال کرکے صاف کیا جاتا ہے۔
مچھلی کو املی، نمک اور ہلدی سے صاف کرنے سے اس کا ذائقہ مزیدار ہوتا ہے۔ چاہے گرل کیا جائے، فرائی کیا جائے یا سالن میں پکایا جائے، یہ عمل ذائقے میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ مزید برآں، اس طریقے سے مچھلی کو صاف کرنا یقینی بناتا ہے کہ یہ زیادہ یکساں طور پر پکتی ہے۔ سب سے پہلے مچھلی کو صاف پانی سے دھولیں۔ اس کے بعد، تھوڑا سا پانی ابالیں اور اس میں مچھلی کو 5 منٹ تک بھگو دیں۔ اس کے بعد ماہرین اسے املی، نمک اور ہلدی سے دھونے کا مشورہ دیتے ہیں۔
مچھلی کھانے کے فوائد
ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مچھلی کا باقاعدہ استعمال دماغی عروقی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں دو بار مچھلی کھانے سے فالج کا خطرہ کافی حد تک کم ہوجاتا ہے۔
مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتی ہے جو دماغی طاقت کو بڑھاتی ہے اور دماغی اور جسمانی صحت دونوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔
اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور مچھلی کا استعمال دماغ اور دل دونوں کو صحت مند رکھتا ہے۔
مچھلی پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے؛ یہ پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ جم میں ورزش کرنے والوں کے لیے مچھلی ایک بہترین غذا ہے۔
مچھلی وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی ہڈیوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
مچھلی کے استعمال سے بینائی بھی بہتر ہوتی ہے۔ مچھلی میں پائے جانے والے اومیگا تھری فیٹی ایسڈز آنکھوں کے مختلف مسائل سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔