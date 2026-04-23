کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ کو ابالنے کے لیے کون سا برتن بہتر ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
آیوروید اور جدید غذائیت کے ماہرین کے مطابق دودھ پر مختلف دھاتوں کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
Published : April 23, 2026 at 11:18 AM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): ہندوستانی روایت میں باورچی خانہ محض کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ صحت اور تندرستی کا مرکز بھی ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، صحیح اجزاء کا انتخاب، کھانا پکانے کے طریقے، اور کھانا پکانے کے برتن چاہے وہ مٹی، لوہے، یا سٹینلیس سٹیل سے بنے ہو بذات خود کھانے کی طرح ہی اہم ہے۔ اس مضمون میں ہم دریافت کرتے ہیں کہ ابلتے ہوئے دودھ کے لیے کون سا برتن بہترین ہے۔
مناسب برتن میں دودھ کو ابالنا نہ صرف اسے جھلسنے سے روکتا ہے بلکہ اس کی غذائیت اور ذائقہ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دودھ کو ابالنے کے لیے صحیح برتن کا انتخاب ضروری ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مخصوص قسم کے کوک ویئر میں دودھ کو ابالنا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے جانتے ہیں کہ کون سے برتن دودھ کو ابالنے کے لیے بہتر ہیں اور کن سے پرہیز کرنا چاہیے۔
کانسی کے برتن: پیتل کے برتنوں میں ابلا ہوا دودھ آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ یہ وات اور پتہ کو متوازن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پیتل کے برتنوں میں دودھ ابالنے سے بیکٹیریا کی افزائش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسے برتنوں کو صاف رکھنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
پیتل کے برتن: آیوروید میں پیتل کے برتنوں میں کھانا پکانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پیتل کے برتن میں پکایا گیا دودھ اپنی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قوت مدافعت بڑھانے اور جگر اور ہاضمہ کی خرابیوں کے علاج میں مدد کرتا ہے۔ پیتل کے برتنوں کی مناسب صفائی اور وقتاً فوقتاً ٹن چڑھانا ضروری ہے۔
سٹینلیس سٹیل: آج کل زیادہ تر گھروں میں سٹینلیس سٹیل کے برتن استعمال ہوتے ہیں۔ آیوروید میں اسے ایک غیر فعال دھات سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی خاص دواؤں کی خصوصیات نہیں ہیں۔ تاہم یہ محفوظ اور استعمال میں آسان ہے۔ دودھ کو ابالنے کے لیے یہ ایک محفوظ آپشن سمجھا جاتا ہے۔
مٹی کے برتن: دیہاتوں میں آج بھی مٹی کے برتنوں میں دودھ ابالا جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں دودھ کو ہلکی آنچ پر ابالنے سے اس کے غذائی اجزاء کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ معدے کے مسائل اور بدہضمی سے نجات دلانے کے لیے بھی انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔
لوہے کے برتن: ماہرین کے مطابق لوہے کے برتن میں دودھ ابالنے سے اس میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دودھ کو لوہے کے برتن میں نہیں ابالنا چاہیے۔
ایلومینیم: آیوروید کے مطابق، اس قسم کے برتن میں دودھ ابالنے سے اس کی غذائیت کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور طویل مدتی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
نان اسٹک کوک ویئر: آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت پر نان اسٹک برتنوں میں کھانا پکانے سے دودھ میں کیمیکلز کے رسنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
قارئین کے لیے ضروری اطلاع: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی ہے۔ مزید برآں، اگر آپ اس طریقہ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی مستند معالج سے رجوع کریں۔