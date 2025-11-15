کیا آپ جانتے ہیں ہارٹ اٹیک سے آدھا گھنٹہ پہلے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں، تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے
دل کا دورہ اچانک آتا ہے اور 2-3منٹ کے اندر درد تیزی سے بڑھ جاتا ہےجو موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ علامات جانیں...
Published : November 15, 2025 at 3:36 PM IST
دل کا دورہ دنیا بھر میں ایک بہت عام اور خوفناک مسئلہ ہے۔ دل کے دورے سے ہونے والی اموات کی تعداد میں ہر روز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کیسز صرف بوڑھوں میں دیکھے جاتے تھے۔ تاہم آج کل نوجوان بھی اس سنگین بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناچتے یا چہل قدمی کے دوران نوجوانوں کے دل کا دورہ پڑنے سے مرنے کی خبریں عام ہو گئی ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں خوراک، خراب طرز زندگی، ضرورت سے زیادہ تناؤ اور بری عادتیں شامل ہیں۔ بہت سے معاملات میں دل کا دورہ مہلک ہو سکتا ہے. اس لیے دل کے دورے کا بروقت پتہ لگانا ضروری ہے۔
رائے پور کے شری بالاجی ہسپتال کے معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر ڈی ڈی مکھیجا بتاتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑنے سے آدھا گھنٹہ یا چند گھنٹے پہلے جسم میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ اس سے دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑنے سے آدھا گھنٹہ یا چند گھنٹے پہلے کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا بھر میں دل کے دورے سے ہونے والی اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب کورونری شریان میں رکاوٹ دل کے پٹھوں کے ایک حصے کو مناسب آکسیجن سے بھرپور خون حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ یہ رکاوٹ اکثر atherosclerosis نامی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں شریانیں چکنائی، کولیسٹرول اور پلاک نامی دیگر مادوں کے ذخائر سے بھر جاتی ہیں۔ جب یہ تختی پھٹ جاتی ہے تو خون کا جمنا بن سکتا ہے، جو خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔
دل کا دورہ اچانک آتا ہے اور 2-3 منٹ کے اندر درد تیزی سے بڑھ جاتا ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ڈی ڈی مکھیجا کے مطابق دل کا دورہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جنہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ نارمل ہے یا گیس کا مسئلہ۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علامات کو نظر انداز کرنے سے حالت مزید بگڑ سکتی ہے اور یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا، اگر آپ ذیل میں درج علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں.
ان علامات کو نظڑ انداز نہ کریں ۔
سینے میں شدید درد
دل کا دورہ پڑنے سے آدھا گھنٹہ یا چند گھنٹے پہلے، مریضوں کو سینے میں شدید درد یا سینے کے بیچ میں درد ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ درد سینے کے بائیں جانب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ درد سینے کے دباؤ، جکڑن اور تیز دل کی دھڑکن کے احساس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ درد شدید ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ ایسی صورتحال میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔
جسم کے مختلف حصوں میں درد
دل کا دورہ پڑنے سے چند ہفتے پہلے آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بازوؤں، جبڑے، گردن اور کمر میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ درد آہستہ آہستہ پیٹ تک پھیل سکتا ہے۔ ڈاکٹر ان علامات کو ہلکے سے نہ لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور مناسب معائنہ کروانا بہتر ہے۔
سانس کی شدید قلت
دل کا دورہ پڑنے یا دل سے متعلق دیگر مسائل سے پہلے، مریضوں کو اکثر سانس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ معمولی گھریلو کام بھی سانس کی قلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار اس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
بہت زیادہ پسینہ آنا
بہت زیادہ پسینہ آنا ایک عام بات ہے، شاید دل کا دورہ پڑنے سے آدھے سے دو گھنٹے پہلے تاہم، اگر آپ کو بغیر کسی جسمانی مشقت کے پسینہ آتا ہے تو یہ ایک سنگین علامت ہوسکتی ہے۔ اس علامت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ماہرین فوری طبی امداد حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
چکر آنا اور سر ہلکا ہونا
دل کا دورہ پڑنے سے پہلے چکر آنا اور سر ہلکا ہونا جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے دھندلا پن اور چکر آنا جیسی علامات کا سامنا ہو تو ہوشیار رہیں اور فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔
ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟
ماہر امراض قلب ڈاکٹر ڈی ڈی مکھیجا کا کہنا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ درد عام طور پر بائیں بازو میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اگر فوری طور پر توجہ نہ دی گئی تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ یہ علامات ظاہر ہونے پر ماہرین فوری توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔
( ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)