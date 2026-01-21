تناؤ کو ختم کرنے کے لئے ان باتوں پر عمل کریں
تناؤ کو کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ طرز زندگی تناؤ سے نجات پانے کی کلید ہے۔
Published : January 21, 2026 at 11:50 AM IST
تناؤ ان دنوں روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ کام اور گھر کے مسائل سے لے کر خاندان یا دوستوں کے ساتھ اختلافات تک، یہاں تک کہ معمولی مسائل بھی انسان کو تھکاوٹ اور چڑچڑا بنا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو آئیے ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں سیکھتے ہیں جو تناؤ کے وقت اختیار کی جائیں۔
اس تناؤ کا تعلق تعلیم، ملازمت، کیریئر، ذاتی زندگی سے لے کر مالی وجوہات تک ہو سکتا ہے۔ آج کا نوجوان ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ طویل عرصے تک تناؤ کا شکار رہتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلیوں کی وجہ سے بڑھتا ہوا تناؤ بہت سے منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔
تناؤ بہت سے نقصان دہ اثرات رکھتا ہے۔
دائمی تناؤ یادداشت کو خراب کر سکتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو کم کر سکتا ہے، اور فیصلہ سازی کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ ارتکاز کو متاثر کرتا ہے اور جذبات کو متاثر کرتا ہے، اضطراب اور خوف میں اضافہ ہوتا ہے۔
دماغ کے لیے ضروری نیورو ٹرانسمیٹر کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ سیرٹونن کی کمی ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ ڈوپامائن کی کمی تھکاوٹ کو بڑھاتی ہے۔ خوشی، لذت اور سیکھنے میں کمی آتی ہے۔
خون کی گردش بدل جاتی ہے۔ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، اور آکسیجن اور گلوکوز کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ مائیگرین خراب ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر، دماغی کی صلاحیت بھی خراب ہے۔
نیورولوجسٹ ڈاکٹر صباحیہ چودھری کہتے ہیں کہ جب آپ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو کورٹیسول، ایڈرینالین اور ناراڈرینالین جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ جسم کے لیے تھوڑا سا تناؤ ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ صحت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس سے دماغ، دل اور دیگر تمام اعضاء پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔
تناؤ دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔
تناؤ دماغ کے علاوہ دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دل کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ جسم کے میٹابولک عمل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اور بھی خطرناک ہے۔
کچھ لوگوں کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے، جبکہ کچھ کا وزن کم ہوتا ہے۔
خواتین کو ماہواری کے مسائل ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
یہ مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔
ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر خون کی شریانیں پھٹ سکتی ہے، جس سے ہیمرجک اسٹروک ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ خاموش اسٹروک کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔
اسے اس طرح کم کریں۔
ہمیں تناؤ کی وجوہات کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل میں کون سے عوامل کارفرما ہیں۔
چلنا، مراقبہ، موسیقی سننا، پڑھنا، ناچنا وغیرہ جیسی چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں اور فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فطرت میں کم از کم 20 سے 30 منٹ تک چلنے سے کورٹیسول کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
ہمیں منفی خیالات کو چھوڑ کر مثبت سوچ کو اپنانا چاہیے۔
روزانہ ڈائری لکھنا ایک اچھی عادت ہے۔
تناؤ کو کم کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔
آج کی نوجوان نسل کو بہت سے دباؤ کا سامنا ہے، جن میں تعلیمی اور کیریئر کی توقعات، مالی بے یقینی، سوشل میڈیا کا اثر، اور شناخت کی جدوجہد شامل ہیں۔ تاہم، تناؤ کو کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کے لیے ہمارے طرز زندگی کی عادات اور خوراک میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق، آپ کو ایک صحت مند، متوازن غذا کھانا چاہیے جس میں پروٹین زیادہ ہو اور چینی، نمک اور کولیسٹرول کم ہو۔ ہفتے میں کم از کم پانچ دن روزانہ 30 منٹ ورزش کریں۔ جو لوگ بار بار تناؤ کا سامنا کرتے ہیں انہیں علمی سلوک تھراپی (سی بی ٹی) پر غور کرنا چاہئے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)