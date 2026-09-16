پتلی کمر کے لیے ڈائٹ اور ورزش کے ساتھ ان باتوں کا بھی رکھیں خیال
کمر کو پتلا کرنے اور پیٹ کی چربی کم کرنے کیلئے متوازن غذا، مؤثر ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی کے بیچ توازن ضروری ہے۔
Published : September 16, 2026 at 10:00 AM IST
خواتین میں پتلی کمر کی خواہش عام ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتی ہیں، جن میں ورزش اور ڈائٹ میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ تاہم کچھ دیگر اقدامات بھی ہیں جو کمر کو پتلا رکھنے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔
رات کے کھانے کا وقت اہم ہے
سونے سے کم از کم دو سے تین گھنٹے پہلے کھانا جسم اور مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جسم کو کھانا مناسب طریقے سے ہضم کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے ہاضمہ سست ہوسکتا ہے، جس کے نتیجے میں گیس، تیزابیت اور سینے میں جلن جیسی شکایات ہوسکتی ہیں۔
سونے سے چند گھنٹے پہلے کھانا کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر رہتا ہے بلکہ رات کے وقت میٹابولزم کو بھی بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے جسم، خاص طور پر پیٹ کے اردگرد اضافی چربی جمع ہونے اور وزن بڑھنے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کا کھانا ہلکا اور ممکن ہو تو رات 8 بجے سے پہلے کھانا بہتر ہے۔
کیسی ڈائٹ ہونی چاہیے؟
پتلی کمر اور صحت مند وزن کے لیے خوراک میں نظم و ضبط اور مناسب تبدیلیاں ضروری ہیں۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کو ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جن سے مجموعی کیلوری کا استعمال جسم کی ضرورت سے کچھ کم رہے۔
چاکلیٹ، بیکری کی اشیا، تلی ہوئی چیزیں اور جنک فوڈ میں عموماً کیلوریز اور غیر صحت بخش چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ استعمال پیٹ کے اردگرد چربی بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ایسی غذاؤں سے حتی الامکان پرہیز کرنا بہتر ہے۔
صحت مند چکنائی بھی ضروری ہے
مونو اَن سیچوریٹڈ فیٹس جسم کے لیے ضروری صحت مند چکنائی فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نٹس اور ایووکاڈو جیسی غذاؤں کو خوراک میں شامل کرنے سے جسم کو ضروری صحت مند چکنائی مل سکتی ہے اور وزن کو متوازن رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
کیلوری کی مقدار کم کریں
ماہرین کے مطابق خوراک میں پروٹین سے بھرپور غذائیں شامل کرنے سے دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے بار بار کھانے کی خواہش اور کریونگ کم ہوسکتی ہے اور وزن کو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، خوراک میں کیلوریز کی مقدار جسم کی روزانہ ضرورت سے کچھ کم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ورزش کو معمول کا حصہ بنائیں
ورزش نہ صرف وزن کم کرنے بلکہ کمر کو متناسب رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے مشورے سے باقاعدگی سے ورزش کو روزمرہ کے معمول کا حصہ بنایا جائے۔
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روزانہ واک، دوڑ، ڈانس، تیراکی اور سائیکلنگ جیسی جسمانی سرگرمیاں بھی وزن اور کمر کے سائز کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ہوسکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش اور متوازن خوراک کے ساتھ مناسب اور بھرپور نیند لینا بھی ضروری ہے۔