کیا آپ بھی لمبے اور گھنے بال چاہتے ہیں؟ میتھی کے بیجوں کا اس طرح استعمال کریں
ماہرین کا کہنا ہےکہ میتھی کے بیج بالوں کے لیے نعمت ہیں، کیونکہ ان میں پروٹین اورنیکوٹینک ایسڈ موجود ہوتا ہے
Published : August 17, 2026 at 11:55 AM IST
باورچی خانے کے بہت سے عام اجزاء بالوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں اور میتھی ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ میتھی کے بیج بنیادی طور پر ہندوستانی کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بالوں کی صحت اور دیکھ بھال کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہیں۔ ماہرین میتھی کے بیجوں کو بالوں کے لیے ایک قدرتی نعمت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین، نیکوٹینک ایسڈ، آئرن اور لیسیتھن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں بلکہ بالوں کو جڑوں سے مضبوط بناتے ہیں جس کے نتیجے میں بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں؛ آئیے ان طریقوں کو دریافت کریں...
بالوں کے لیے میتھی کے بیج استعمال کرنے کے طریقے اور ان کے فوائد
بالوں کی نمی برقرار رکھتی ہے: اپنے بالوں کی دیکھ بھال کے معمولات میں میتھی کو شامل کرنا خشک اور بے جان بالوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس میں لیسیتھین ہوتا ہے، جو بالوں کی گہرائی سے پرورش کرتا ہے۔
اس کا استعمال کیسے کریں؟
ایک چمچ خشک میتھی کے بیجوں کو مکسچر میں پیس لیں۔
دو سے تین کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ہلکا سا گرم کریں اور پسی ہوئی میتھی کے پاؤڈر میں مکس کریں۔ آپ کا قدرتی کنڈیشنر تیار ہے۔
شیمپو کرنے کے بعد، اس مکسچر کو روئی سے اپنے سر اور بالوں پر اچھی طرح لگائیں۔
پھر، 30 منٹ کے بعد اسے پانی سے دھولیں۔
بالوں کی نشوونما : میتھی پروٹین اور وٹامنز سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ کھوپڑی میں خون کی گردش کو بہتر بنا کر بالوں کو مضبوط کرتی- ہے۔ اگر آپ کے بال پتلے یا ٹوٹ رہے ہیں تو اپنے بالوں کی دیکھ بھال کے معمولات میں میتھی کو شامل کریں۔
اس کا استعمال کیسے کریں؟
دو کھانے کے چمچ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں۔
اگلی صبح پانی نکال لیں اور بیجوں کو پیس کر پیسٹ بنا لیں۔
شیمپو کرنے سے پہلے اس مکسچر کو جڑوں سے اپنے بالوں کے سروں تک اچھی طرح لگائیں۔
خشکی کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے: کھوپڑی پر زیادہ تیل خشکی کا باعث بن سکتا ہے۔ میتھی اس اضافی تیل کو کھوپڑی سے صاف کرنے میں مدد کرتی ہے۔
اس کا استعمال کیسے کریں؟
تین چمچ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں۔
اگلی صبح میتھی کے بیجوں کو پیس کر آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا لیں۔
اس مکسچر کو اپنی کھوپڑی پر اچھی طرح لگائیں اور 15 منٹ بعد شیمپو کریں۔
بالوں کی چمک میں اضافہ:
اگر آپ کے بال پھیکے اور خشک نظر آتے ہیں تو میتھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے بالوں کو چمکدار اور نرم بناتا ہے بلکہ انہیں متحرک اور پرکشش رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔
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اس کا استعمال کیسے کریں؟
میتھی کے بیجوں کو رات بھر بھگو دیں۔
اگلی صبح بھیگے ہوئے بیجوں کا پانی چھان کر ایک طرف رکھ دیں۔
اپنے بالوں کو دھونے اور کنڈیشن کرنے کے بعد، اس پانی کو آخری بار بال دھونے کے لیے استعمال کریں۔