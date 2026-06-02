کیا آپ ڈینچر استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ خبر آپ کے لیے ہے کافی اہم
عمر بڑھنے کے ساتھ دانتوں کا گرنا نہ تو قدرتی ہے اور نہ ہی ناگزیر ہے۔ بڑھاپے میں بھی قدرتی دانتوں کی حفاظت...
Published : June 2, 2026 at 10:24 AM IST
ہماری عمر کے ساتھ دانتوں کا گرنا عام طور پر عام سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر، 65 یا 70 سال کی عمر تک، بہت سے لوگوں کو دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، حادثات یا انفیکشن کی وجہ سے، چھوٹی عمر میں بھی دانتوں کی ضرورت ہوسکتی ہے. ماہرین دانتوں کا استعمال کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے ہیں تو، آپ کو سنگین انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، جو صحت کے نئے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آئیے ان احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں جن کو آپ کو ابھی سے لینا شروع کر دینا چاہیے...
گمشدہ دانتوں کے لیے اختیارات
جدید ادویات گمشدہ دانتوں کو تبدیل کرنے اور مسکراہٹ کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے بہترین اختیارات پیش کرتی ہے۔ ان میں سے، ڈینٹل ایمپلانٹس
سب سے زیادہ پائیدار اور قدرتی نظر آنے والے اختیارات میں سے ایک ہیں۔ اس طریقہ کار میں جبڑے کی ہڈی میں ایک چھوٹی، سکرو نما ٹائٹینیم جڑ (ایمپلانٹ) لگانا شامل ہے، جس پر پھر ایک مصنوعی دانت (تاج) لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے، ان میں قدرتی دانتوں کی طرح طاقت ہوتی ہے اور اسی طرح کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔
دانتوں کا پل ایک یا زیادہ گمشدہ دانتوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار میں، خالی جگہ کے دونوں طرف قدرتی دانتوں (یا امپلانٹس) سے جوڑ کر خلا میں ایک مصنوعی دانت لگایا جاتا ہے۔ لہذا، یہ ایک ایسا اختیار ہے جو دانتوں کے امپلانٹس کے مقابلے میں قدرے زیادہ سستی اور مکمل کرنے میں تیز ہے۔
ڈینچر ہٹنے والے مصنوعی دانت ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں زیادہ تر یا تمام دانت غائب ہیں، تو وہ پلاسٹک یا ایکریلک بیس کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لئے ایک سستی اختیار بناتا ہے جو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دانت غائب کر رہے ہیں. میری لینڈ کا پل ایک خاص قسم کا دانتوں کا پل ہے جس کے مصنوعی دانت کے دونوں طرف چھوٹے پنکھ ہوتے ہیں، جو ارد گرد کے قدرتی دانتوں کی پچھلی سطحوں سے جڑے ہوتے ہیں۔
ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چاہے کسی بھی قسم کے ڈینچر استعمال کیے جائیں، مناسب دیکھ بھال اور دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ عمر کے ساتھ دانتوں کا گرنا کوئی قدرتی یا ناگزیر عمل نہیں ہے۔ مناسب زبانی حفظان صحت اور طرز زندگی پر عمل کرنے سے، قدرتی دانتوں کو بڑھاپے میں بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔
اس کے استعمال میں شامل ہیں:
اس سے کھانا چبانے میں آسانی ہوتی ہے۔
بولنے کی مشکلات دور کرتا ہے۔
چہرے کی شکل کو بہتر بناتا ہے۔
اعتماد کو بڑھاتا ہے۔
باقی قدرتی دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔
اگر حفظان صحت کا مناسب خیال نہ رکھا جائے تو...
انفیکشن اور السر کا امکان
سانس کی بدبو
کریکنگ اور فریکچر
کمزور جبڑے کی ہڈی
چوسنے کی طاقت میں کمی
الفاظ میں تخلیقی صلاحیتوں کا فقدان
مسکرانے میں دشواری
ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟
دانتوں کے سینئر ماہر ڈاکٹر وکاس گوڑ کا کہنا ہے کہ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے دوائیں لینے سے منہ میں لعاب کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شوگر فری گم چبائیں اور وٹامن سی کی گولیاں چوسیں۔ انہیں مناسب وٹامن اور معدنیات کی مقدار کو یقینی بنانے کے لیے غذائیت سے بھرپور غذا کھانی چاہیے۔ بہت زیادہ سخت مواد چبانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بوڑھے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اور اپنے دانتوں کی صفائی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ذیابیطس اور آسٹیوپوروسس جیسی بیماریوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تمباکو کا استعمال مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ہر چھ ماہ میں کم از کم ایک بار دانتوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
لاپرواہ نہ ہو
کچھ لوگ جو ڈینچر پہنتے ہیں سوچتے ہیں کہ انہیں صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ماہرین صفائی کا طریقہ استعمال کیے بغیر دن میں دو بار انہیں صاف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کے ذرات مسوڑھوں میں پھنس سکتے ہیں جہاں ڈینچر لگے ہوتے ہیں اور ان جگہوں کو صاف کرنے کے لیے خصوصی برش دستیاب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ سونے سے پہلے دانتوں کو ہٹا دیں اور سوتے وقت انہیں پہننے سے گریز کریں۔ مزید برآں، وہ دن بھر کمرے کے درجہ حرارت کے پانی میں دانتوں کو بھگونے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر خشک جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سکڑ سکتے ہیں۔
دانتوں کی صفائی کی گولیاں بھی دستیاب ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان گولیوں کے ساتھ دانتوں کو پانی میں بھگونے سے دانتوں سے فنگس اور دیگر ملبہ نکل جاتا ہے، صبح سویرے ایک سادہ کلی صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاہم، دانتوں کا طویل استعمال ان کے ڈھیلے ہونے کا سبب بن سکتا ہے، جس میں پیشہ ورانہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، ارد گرد کے قدرتی دانتوں کے ساتھ ساتھ دانتوں کے لیے لنگر دانتوں کو باقاعدگی سے برش کرنا چاہیے۔ مسوڑھوں کو بھی نرم برش سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر دانتوں کی وجہ سے خاصی تکلیف یا جلن ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کا ڈاکٹر دانتوں کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جو جلن کو کم کر سکتا ہے۔