کیا آپ بھی سائنس کے مسائل کی وجہ سے ناک بند ہونے اور مسلسل چھینکیں آنے سے پریشان ہیں؟ تو پھر ان گھریلو ٹوٹکوں کو ضرور آزمائیں
سائنَس کے مسائل کی وجہ سےبار بارچھینکیں آنا اور ناک بہنا کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے،لیکن چند سادہ اقدامات سےاس نجات مل سکتی ہے
Published : October 6, 2026 at 5:36 PM IST
سائنَس کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب بیکٹیریا، وائرس یا فنگس کے باعث سائنَس میں سوزش پیدا ہو جائے۔ اس کی علامات میں ناک بند ہونا، ناک بہنا، چھینکیں آنا، چہرے پر دباؤ یا درد، اور بعض اوقات سونگھنے کی حس میں کمی شامل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ دائمی یا بار بار ہونے والے سائنَسائٹس کے مؤثر علاج کے لیے طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن کچھ گھریلو ٹوٹکے فوری آرام فراہم کر سکتے ہیں۔
سائنَس سے متعلق علامات جیسے کہ مسلسل چھینکیں آنے اور ناک بہنے پر قابو پانے کے لیے درج ذیل گھریلو ٹوٹکے آزمائیں:
نمکین پانی (سلائن) سے ناک کی صفائی—نمکین پانی کا محلول ناک کے راستوں سے بلغم، الرجن اور جلن پیدا کرنے والے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے بازار میں دستیاب تیار شدہ سلائن اسپرے استعمال کر سکتے ہیں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے صاف یا ابلا ہوا اور ٹھنڈا کیا ہوا پانی استعمال کریں۔ دن میں ایک یا دو بار ناک کے راستوں کی صفائی کرنے سے ناک بند ہونے اور چھینکوں کی شکایت میں کمی آ سکتی ہے۔
بھاپ لینا :بھاپ لینے سے بلغم نرم پڑ جاتا ہے اور ناک بند ہونے کی کیفیت میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابالیں، اسے ایک پیالے میں ڈالیں اور 5 سے 10 منٹ تک اس کی بھاپ لیں۔ اس میں یوکلپٹس (سفیدہ)، پیپرمنٹ یا کیمومائل کے تیل کے چند قطرے شامل کرنے سے مزید آرام مل سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو تاکہ جلنے کا خطرہ نہ رہے۔
سائنَس میں آرام کے لیے ناک اور پیشانی پر گرم اور نم کپڑا رکھنے سے سائنَس کا دباؤ اور چہرے کی تکلیف کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر اس وقت مؤثر ثابت ہوتا ہے جب ناک بند ہونے کے ساتھ ساتھ سائنَس کا درد یا سر درد بھی ہو۔ دن میں کئی بار ایسا کرنے سے دیرپا آرام مل سکتا ہے۔
ہیومیڈیفائر: خشک اندرونی ہوا ناک کے حصّوں میں جلن پیدا کر سکتی ہے، ممکنہ طور پر چھینکنے اور بہتی ہوئی ناک کی علامات کو خراب کر سکتی ہے۔ ہیومیڈیفائر کا استعمال ہوا میں نمی بڑھاتا ہے خاص طور پر رات کے وقت سونے کے کمرے میں ناک کی پرت کو سکون بخشتا ہے اور جلن کو کم کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سڑنا یا بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے کے لیے ہیومیڈیفائر کو باقاعدگی سے صاف کیا جائے۔
ادرک کی چائے
ادرک میں قدرتی سوزش اور اینٹی آکسیڈینٹ خصوصیات ہیں۔ دن میں کئی بار تازہ ادرک کی چائے پینے سے ناک کی سوزش کو کم کرنے، گلے کو سکون دینے اور چھینکوں سے نجات دلانے میں مدد مل سکتی ہے۔
شہد اور گرم پانی - شہد میں ملا کر گرم پانی پینے سے گلے کی خراش کو سکون ملتا ہے اور بار بار چھینکوں کی وجہ سے ہونے والی جلن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ شہد میں ہلکی اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو اضافی راحت فراہم کرسکتی ہیں۔
ہلدی کا دودھ -
ہلدی میں کرکومین ہوتا ہے جو کہ سوزش اور قوت مدافعت بڑھانے والی خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک کپ گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینے سے ناک کی سوزش کو کم کرنے اور قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
جڑی بوٹیوں کی بھاپ -
بھاپ میں پیپرمنٹ، کیمومائل، یا تھائم جیسی جڑی بوٹیاں شامل کرنے سے ناک کی جلن کو دور کیا جا سکتا ہے اور سوزش کم ہو سکتی ہے۔ چند منٹ کے لیے بھاپ کو آہستہ سے سانس لیں دن میں ایک یا دو بار ایسا کرنے سے آرام مل سکتا ہے۔
گرم مائعات - کافی مقدار میں گرم سیالوں کا استعمال - جیسے کہ جڑی بوٹیوں والی چائے، سوپ، یا گرم پانی - بلغم کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے اور گلے اور ناک کے راستے کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کیفین یا الکحل سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔
( ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)