کریلے کی کڑواہٹ ختم کرنے کے آسان اور آزمودہ طریقے
کریلے کی کڑواہٹ کم کرنے اور اسے مزید مزیدار بنانے کے لیے، آپ اس مضمون میں بیان کردہ کچھ طریقے اپنا سکتے ہیں۔۔۔
Published : November 21, 2026 at 9:06 AM IST
کریلا ایک انتہائی صحت بخش سبزی سمجھی جاتی ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اس کا نام سنتے ہی منہ بنانے لگتے ہیں جس کی بنیادی وجہ اس کا کڑوا ذائقہ ہے۔ اسی لیے گھروں میں کھانا پکانے والے اکثر اس کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ پکاتے وقت کریلے کے ٹکڑوں پر نمک چھڑک دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ طریقہ اکثر غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں کچھ ایسے آزمودہ طریقے بیان کیے ہیں جنہیں اپنا کر آپ کریلے کی کڑواہٹ کم کر سکتے ہیں اور اس کے ذائقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
کریلے کی کڑواہٹ کم کرنے کے طریقے
سب سے پہلے چھری کی مدد سے کریلے کا موٹا بیرونی چھلکا اتار لیں۔ پھر اسے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور دو سے تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس عمل سے کریلے میں موجود نمی کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی کڑواہٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔
اگر آپ ان ٹکڑوں سے کوئی ڈش تیار کریں گے، تو اس میں بہت زیادہ کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ مزید برآں، اس طرح سکھانے سے کریلے کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے؛ آپ انہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بعد میں مختلف پکوان یا نمکین اشیاء بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
بہت سے لوگ کریلے کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے اس پر نمک لگاتے ہیں نمک کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی شامل کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کریلے کو چھیلنے یا کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑوں پر اچھی طرح نمک اور تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر لگا دیں۔ انہیں کسی چھلنی یا پیالے میں ڈال کر 20 سے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 'آسموسس کے عمل کے ذریعے کریلے کا کڑوا پانی باہر نکل آئے گا۔ اس کے بعد ٹکڑوں کو صاف پانی سے دھو لیں اور ہاتھوں سے زور سے نچوڑ لیں۔ اس سے کڑواہٹ نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تیار ہونے والا کھانا کہیں زیادہ مزیدار بنتا ہے۔
کچھ لوگ کریلے کو بیجوں سمیت ہی پکا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پکوان کڑوا ہو جاتا ہے۔ پکانے سے پہلے بیج نکال دینے سے کڑواہٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ایک پیالے میں ایک کپ پانی، ایک کپ سرکہ اور دو کھانے کے چمچ چینی ملا لیں۔ کریلے کے ٹکڑوں کو اس آمیزے میں ڈالیں اور آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس عمل سے کریلے کی کڑواہٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ایک برتن میں پانی ابالیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں ایک چائے کا چمچ نمک اور کریلے کے ٹکڑے ڈال دیں، پھر دو منٹ تک پکائیں۔ اس کے بعد انہیں گرم پانی سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں۔ یہ عمل کڑواہٹ کو کم کرتا ہے، ٹکڑوں کو نرم بناتا ہے اور پکوان کے ذائقے کو بڑھاتا ہے۔ کریلے سے کوئی بھی ڈش تیار کرتے وقت، اس میں تھوڑا سا گڑ شامل کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔
پکانے سے پہلے کریلے کے ٹکڑوں کو ایک گھنٹے کے لیے دہی میں بھگو کر رکھنے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تیار شدہ ڈش میں کڑواہٹ نہ ہو۔
کچھ لوگ پکوڑے بناتے وقت سبزیوں کو باریک کاٹتے ہیں۔ اسی طرح، کریلے کو باریک کاٹ کر، تلنے اور پھر اس میں مصالحے شامل کرنے سے اس کی کڑواہٹ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تیز آنچ پر تلنے اور بیسن اور چٹپٹے مصالحوں کی تہہ چڑھانے سے کریلے خستہ اور مزیدار بن جاتے ہیں۔
ان آسان تجاویز پر عمل کر کے، آپ کریلے کی غذائیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی کڑواہٹ کو کم کر سکتے ہیں، جس سے آپ بہترین ذائقے اور صحت بخش فوائد دونوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
کریلے کے فوائد
ماہرین کے مطابق کریلے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال جسم کو کئی ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، مثال کے طور پر:
کریلا فائبر (ریشے) سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ بھوک کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے زیادہ کیلوریز والی غیر صحت بخش غذاؤں (جنک فوڈ) سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔
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کریلے میں موجود فائبر نظامِ ہضم کو بہتر بناتا ہے،جو خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ قبض اور بواسیر کی روک تھام میں مدد کرتا ہے۔ کریلے میں 'کوئرسیٹن' نامی مادہ پایا جاتا ہے، جو حمل کے دوران خواتین میں ذیابیطس سے متعلق مسائل کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
کریلا زنک، فولیٹ، آئرن، پوٹاشیم اور دیگر معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے جو جنین (بچے) کی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ معلومات اور تجاویز صرف آگاہی کے مقصد کے لیے ہیں۔ براہ کرم ان میں سے کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کریں۔