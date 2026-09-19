کیا آپ کو بھی کھانستے یا ہنستے وقت پیشاب کے قطرے خارج ہونے کا سامنا ہے؟ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں
یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اسٹریس یورینری اِن کانٹیننس اور پیلوک فلور سے متعلق مسائل صرف عمررسیدہ خواتین کو ہی متاثر کرتے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 1:12 PM IST
کھانستے یا چھینکتے وقت بے اختیار پیشاب کا نکل جانا معمول کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عام طبی مسئلہ ہے جسے ’اسٹریس یورینری اِن کانٹیننس‘ (SUI) کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں، بالخصوص خواتین کو متاثر کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کھانسنے، چھینکنے، ہنسنے یا جسمانی سرگرمی کے دوران پیٹ کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بے اختیار پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صورتِ حال شرمندگی اور بے آرامی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے مؤثر علاج اور اس مسئلے کو قابو میں رکھنے کے کئی طریقے موجود ہیں۔
یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ’اسٹریس یورینری اِن کانٹیننس‘ (SUI) اور پیلوک فلور سے متعلق مسائل صرف عمر رسیدہ خواتین کو ہی متاثر کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مسائل کسی بھی عمر کی خواتین کو متاثر کر سکتے ہیں، جن میں نوجوان خواتین، نوعمر لڑکیاں اور کھلاڑی بھی شامل ہیں۔
بنگلورو کے مدرہُڈ ہاسپٹل کی ایک رپورٹ، جس کا عنوان ’دی مسل نو ون مینشنز‘ سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں اور خواتین میں بھی اس طرح کے صحت سے متعلق مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ اسپتال کے شعبۂ امراضِ نسواں، فرٹیلٹی اور فزیوتھراپی کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔
بڑھتے ہوئے معاملات
رپورٹ کے مطابق اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہر ماہ پیلوک فلور سے متعلق 20 سے زائد معاملات سامنے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسے خواتین کے معاملات ہوتے ہیں جنہیں بچے کی پیدائش کے بعد اسٹریس اِن کانٹیننس یعنی پیشاب پر قابو نہ رہنے کی شکایت ہوتی ہے۔ ہر ماہ تقریباً 10 خواتین، جن کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہیں، اس مسئلے کے علاج کے لیے اسپتال آتی ہیں۔
ہر ماہ پانچ سے 10 افراد مسلسل پیلوک درد یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں درد اور جنسی تعلق کے دوران درد کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ ان میں سے دو یا تین خواتین مینوپاز سے گزر چکی ہوتی ہیں، جبکہ ایک یا دو خواتین کو یُوٹرائن پرولاپس یعنی بچہ دانی کے اپنی جگہ سے کھسکنے کی شکایت ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ہر ماہ پیشاب پر قابو نہ رہنے کے پانچ سے 10 معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ پیشاب پر قابو نہ رکھ پانے والی خواتین میں سے تقریباً 80 فیصد کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ اعداد و شمار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں صرف 20 فیصد خواتین کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ مسائل صرف بزرگ افراد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ مختلف عمر کے لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں، جن میں نوعمر لڑکیاں، 20، 30 اور 40 سال کی خواتین اور مینوپاز سے گزرنے والی خواتین بھی شامل ہیں۔
کھانستے وقت پیشاب لیک ہونے کی اہم وجوہات
کسی شخص کی زندگی میں مختلف عوامل پَیلوِک فلور کی مضبوطی اور ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کھانستے وقت پیشاب لیک ہونے کا مسئلہ اکثر ان اہم معاون ڈھانچوں کے کمزور ہونے سے منسلک ہوتا ہے۔
بچے کی پیدائش:
خواتین میں یہ اس مسئلے کے بڑے خطرے کے عوامل میں سے ایک ہے۔
حمل:
حمل کے دوران بڑھتی ہوئی بچہ دانی کا وزن کئی ماہ تک پیلوک فلور کے پٹھوں پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔
نارمل یعنی اندام نہانی کے ذریعے بچے کی پیدائش:
بچے کی پیدائش کے دوران پیلوک فلور کے پٹھوں اور انہیں کنٹرول کرنے والی اعصاب پر کھنچاؤ پڑ سکتا ہے اور بعض اوقات انہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ڈیلیوری کے دوران فورسیپس یا ویکیوم کے استعمال سے یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
مینوپاز اور ہارمونز میں تبدیلی:
ایسٹروجن ہارمون پیشاب کی نالی کی اندرونی تہہ کی موٹائی اور پیلوک کے پٹھوں کی مضبوطی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مینوپاز کے دوران اور اس کے بعد ایسٹروجن کی سطح کم ہونے سے یہ ٹشوز کمزور ہو سکتے ہیں اور دباؤ برداشت کرنے کی ان کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، جس سے پیشاب لیک ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
پیلوک فلور پر مسلسل دباؤ:
ایسی کوئی بھی صورتِ حال جس میں بار بار پیٹ پر دباؤ پڑتا ہو، وقت کے ساتھ پیلوک فلور کو کمزور کر سکتی ہے۔
مسلسل کھانسی:
دائمی برونکائٹس، دمہ یا طویل عرصے سے سگریٹ نوشی کرنے والوں میں ہونے والی کھانسی جیسی کیفیات بار بار اور شدید دباؤ پیدا کرتی ہیں۔
مسلسل قبض:
رفعِ حاجت کے لیے بار بار زور لگانے سے پیلوک فلور پر کافی دباؤ پڑتا ہے۔
موٹاپا:
جسم کا زیادہ وزن، خصوصاً پیٹ کے گرد جمع چربی، مثانے اور پیلوک کے پٹھوں پر مسلسل نیچے کی جانب دباؤ ڈالتی ہے۔
ماضی میں پیلوک کی سرجری:
کچھ جراحی طریقۂ کار پیشاب کے نظام کو سہارا دینے والے حصوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ہسٹریکٹومی (بچہ دانی نکالنے کی سرجری):
بچہ دانی نکالنے سے بعض اوقات مثانے اور یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی کو ملنے والے جسمانی سہارا پر اثر پڑ سکتا ہے۔
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مردوں میں پروسٹیٹ کی سرجری:
اگرچہ اسٹریس یورینری اِن کانٹیننس خواتین میں زیادہ عام ہے، لیکن مرد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ اکثر پروسٹیٹ کینسر کی سرجری، یعنی پروسٹیٹیکٹومی کی پیچیدگی کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں یوریتھرل اسفنکٹر یعنی پیشاب کی نالی کے پٹھے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔