کیا آپ کو بھی رات کے وقت ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے؟ یہ کسی سنگین طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے
کولیسٹرول کی زیادتی براہِ راست 'پیریفرل آرٹری ڈیزیزکا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ 'ایتھروسکلیروسس نامی عمل ہے؛ جانیے کہ اس کی علامات کیا ہیں...
Published : October 21, 2026 at 3:06 PM IST
کولیسٹرول ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے،تاہم جب اس کی سطح حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کا ایک براہِ راست نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایل ڈی ایل جسے اکثر "خراب" کولیسٹرول کہا جاتا ہے شریانوں کی دیواروں سے چپک کر 'پلاک بنا سکتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو محدود یا بند کر دیتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک (دل کا دورہ) یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ہائی کولیسٹرول کی اکثر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ اس کے باوجود، ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹانگوں میں بے چینی، جلن کا احساس، یا درد اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب اعضاء کو خون پہنچانے والی شریانوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے، جو خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے یا اسے کم کر سکتی ہے۔ طبی ماہرین اس کیفیت کو 'پیریفرل آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔
رات کے وقت ہائی کولیسٹرول آپ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟
'سائنس ڈائریکٹ کے مطابق ہائی کولیسٹرول اور 'پیریفرل آرٹری ڈیزیز کے درمیان بنیادی تعلق 'ایتھروسکلیروسس' نامی عمل سے جڑا ہے۔ اس عمل میں 'لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول شریانوں کی دیواروں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، جس سے وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جسم کے حصوں جیسے کہ ٹانگوں کی طرف خون کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے، جس سے شدید درد اور پٹھوں میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق، یہ مسئلہ رات کے وقت، جب جسم آرام کی حالت میں ہوتا ہے، خاص طور پر شدید ہو سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پیریفرل آرٹری ڈیزیز کی تشخیص ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ مختصراً یہ کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی اکثر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ بہت سے لوگ اسے بڑھتی عمر کا ایک معمول کا حصہ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیریفرل آرٹری ڈیزیز کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا، اس مرض کی بروقت تشخیص دل سے متعلق پیچیدگیوں اور فالج (اسٹروک) کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
پیریفرل آرٹری ڈیزیز کی علامات
پاؤں کا مسلسل ٹھنڈا رہنا: اگر آپ کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز لاحق ہے، تو آپ کے پاؤں مسلسل ٹھنڈے محسوس ہو سکتے ہیں۔ جب جسم میں خون کی گردش درست ہو تو پاؤں گرم رہتے ہیں۔ تاہم جب شریانوں میں کولیسٹرول جمع ہو جائے اور خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرے، تو اس سے جسمانی درجہ حرارت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس صورتحال سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس مرض کے باعث دل تک پہنچنے والے خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔
پیریفرل آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے ٹانگوں یا پاؤں میں سوجن (جسے طبی اصطلاح میں 'ایڈیما' کہا جاتا ہے) بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ٹانگوں کو طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رکھنے سے بھی سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی سوجن بار بار ظاہر ہو تو آپ کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز کے امکان پر غور کرنا چاہیے۔
بار بار درد ہونا:
ٹانگوں اور رانوں میں درد، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئیاں چبھنے جیسا احساس (جھنجھناہٹ یا سن ہونا)، پیریفرل آرٹری ڈیزیز کی عام اور بنیادی علامات میں شامل ہیں۔
(arterial ulcers) کے بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ زخم عام طور پر پاؤں، ٹخنوں یا پیر کی انگلیوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ مزید برآں، اس قسم کے زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔
جلد میں تبدیلیاں:
ماہرین کے مطابق، پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہے۔ اس کیفیت کو ’سائنوسس کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جسم کے بالوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے خون کی ناقص گردش کی وجہ سے ٹانگوں کے بال جھڑ سکتے ہیں۔
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پاؤں کے ناخنوں میں تبدیلیاں:
پیریفرل کے مریض اپنے پاؤں کے ناخنوں میں تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ خون کی ناقص گردش کے باعث ناخن لمبے یا موٹے ہو سکتے ہیں، اور ان کا رنگ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔
وزن کا انتظام:
اپنے جسمانی وزن کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو ایسی خوراک لینی چاہیے جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو اور نمک و چینی کی مقدار کم ہو۔ اس کے علاوہ، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شراب نوشی اور تمباکو نوشی جیسی عادات سے پرہیز کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)