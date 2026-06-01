کیا آپ کو بھی سانس لینے میں تکلیف ہے؟ کیا آپ کو ایمفیسیما ہے؟ جانئے یہ بیماری کتنی خطرناک ہے
ان دنوں ہر چوراہے اور گلی کونے پر لوگ سگریٹ پیتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک عام منظر ہے، یہ کتنا خطرناک ہے؟
Published : June 1, 2026 at 11:51 AM IST
حیدرآباد: ایمفیسیما پھیپھڑوں کی ایک طویل مدتی بیماری ہے جو سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ بیماری پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیوں کی پتلی دیواروں کو نقصان پہنچاتی ہے جسے الیوولی کہتے ہیں۔ صحت مند پھیپھڑوں میں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ تھیلیاں پھیل جاتی ہیں اور ہوا سے بھر جاتی ہیں۔ جب آپ سانس چھوڑتے ہیں، لچکدار تھیلے ہوا کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمفیسیما ہوا کے تھیلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اسے سانس چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے لیے تازہ، آکسیجن سے بھرپور ہوا کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔
یہ دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری (COPD) کی ایک سنگین اور لاعلاج شکل ہے۔ اس حالت کی شدت بیماری کے مرحلے پر منحصر ہے، لیکن یہ ہمیشہ طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. سگریٹ نوشی ایمفیسیما کی بنیادی وجہ ہے۔ علاج علامات کو کم کرنے اور بیماری کے بڑھنے کو سست کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ نقصان کو واپس نہیں لے سکتا۔ ابتدائی علامات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں مزید جانیے اس خبر میں...
ایمفیسیما کی علامات
واتسفیتی کی علامات اکثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ پھیپھڑوں کو اہم نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ عام طور پر آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور ان میں شامل ہیں...
سانس لینے میں دشواری، خاص طور پر جسمانی سرگرمی کے دوران۔ (یہ ایمفیسیما کی اہم علامت ہے۔)
سانس چھوڑتے وقت گھرگھراہٹ، سیٹی بجانا، یا کرخت آواز
کھانسی
سینے کی جکڑن یا بھاری پن
انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا
وزن میں کمی اور ٹخنوں کی سوجن، جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوسکتی ہے۔
آپ ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنا شروع کر سکتے ہیں جو سانس کی قلت یا سانس کی قلت کا باعث بنتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بیماری اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں مریض کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ کچھ بھی نہ کرنا یعنی آرام کرنا۔
نوٹ:
ایمفیسیما دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری (COPD) کی دو عام اقسام میں سے ایک ہے۔ دوسری عام قسم دائمی برونکائٹس ہے۔ دائمی برونکائٹس میں، آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا لے جانے والی ٹیوبوں کی پرت، جسے برونکیل ٹیوب کہتے ہیں، جلن اور سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش پھیپھڑوں کے اندر اور باہر ہوا کے بہاؤ کی جگہ کو کم کرتی ہے اور اضافی بلغم پیدا کرتی ہے، جو ہوا کی نالیوں کو روکتی ہے۔ ایمفیسیما اور دائمی برونکائٹس اکثر ایک ساتھ ہوتے ہیں، لہذا COPD کی اصطلاح زیادہ عام طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔
ایمفیسیما کی وجوہات
ایمفیسیما ہوا سے پیدا ہونے والی خارش کے طویل مدتی نمائش کی وجہ سے ہوتا ہے، بشمول:
سگریٹ نوشی، جو سب سے عام وجہ ہے۔
کیمیائی دھوئیں، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔
بخارات اور دھول، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔
جینیاتی وجوہات: ایک بہت ہی غیر معمولی صورت میں (تقریبا 1 سے 2 فیصد)، واتسفیتی ایک جینیاتی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے الفا-1-اینٹی ٹریپسن (AAT) کی کمی کہتے ہیں۔ AAT پروٹین ہمارے پھیپھڑوں کو خامروں کے نقصان دہ اثرات سے بچاتا ہے (خاص طور پر، نیوٹروفیل ایلسٹیز)۔ جب جین تبدیل ہوجاتا ہے، تو جسم کافی AAT پروٹین پیدا نہیں کرسکتا۔ اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے ٹشو آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں، جس سے واتسفیتی پیدا ہوتی ہے۔
ایمفیسیما کی روک تھام
ایمفیسیما کو روکنے یا علامات کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے:
سگریٹ نوشی نہ کریں - چھوڑنے کے طریقوں کے بارے میں اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کریں۔
سیکنڈ ہینڈ دھوئیں سے دور رہیں۔
اگر آپ کیمیائی دھوئیں، بخارات یا دھول کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایک خاص ماسک پہنیں یا اپنے پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے دیگر اقدامات کریں۔
سیکنڈ ہینڈ دھوئیں اور فضائی آلودگی سے بچیں۔
ڈاکٹر کو کب دیکھنا ہے؟
اگر آپ کئی مہینوں سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ معلوم نہیں کر پا رہے ہیں، تو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ملیں، خاص طور پر اگر یہ مسئلہ بڑھ جائے یا آپ کو روزمرہ کی سرگرمیاں کرنے سے روکے۔ بڑھاپے یا جسمانی کمزوری کے نتیجے میں اسے نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اسے مسترد کریں۔ یہ پھیپھڑوں کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حالت جان لیوا ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)