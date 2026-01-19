کیا آپ کو بھی اپنے ہاتھوں اور پیروں میں درد اور جھنجھلاہٹ کا سامنا ہے؟ اس کی وجہ معلوم کریں
Published : January 19, 2026 at 3:53 PM IST
حیدرآباد: بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ہر وقت درد محسوس کرتے ہیں، بظاہر بغیر کسی وجہ کے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔
صحت مند جسم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا۔ تاہم، بعض اوقات جسم ایسی علامات کا تجربہ کرتا ہے جن کی نشاندہی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہاتھوں اور پیروں میں جلن ہے۔ یہ حالت اکثر دیر تک بیٹھے رہنے یا کھڑے رہنے، یا جسم کے کسی حصے پر طویل دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کی اصل وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس آرٹیکل میں جانیں کہ بغیر کسی وجہ کے ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ کیوں ہوتی ہے...
ہاتھ پاؤں میں جلن کیوں ہوتی ہے؟
ہاتھوں اور پیروں میں جلن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وٹامن کی کمی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض وٹامنز صحت مند اعصاب کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ وٹامن بی 12، وٹامن بی6، وٹامن بی1، وٹامن ای، اور وٹامن بی9 (فولیٹ)۔ وٹامن بی 12 کو خلیوں کے ذریعہ توانائی کی پیداوار کا ایک لازمی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی بھی وٹامن کی کمی یہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔
ذیابیطس
ذیابیطس پیروں، ٹانگوں اور بعض اوقات ہاتھوں اور بازوؤں میں جھنجھلاہٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر کی سطح اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ حالت خون کی نالیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے جو جسم کے اعصاب کو خون فراہم کرتی ہیں۔ جب اعصاب کو کافی آکسیجن نہیں ملتی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں۔ جب آس پاس کے بافتوں سے رگوں پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو ویریکوز رگیں بن سکتی ہیں۔ جسم کے بہت سے حصوں میں اعصاب سکڑ سکتے ہیں جس سے ہاتھ یا پاؤں متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ٹنگلنگ، بے حسی، یا درد کا سبب بن سکتا ہے۔
گردے فیل ہونے کی وجوہات
گردے کی خرابی اس وقت ہوتی ہے جب گردے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب طریقے سے کام نہیں کرتے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے مسائل گردے کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں تو جسم میں سیال اور فضلہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے
ضرورت سے زیادہ شراب نوشی اعصاب اور بافتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ وٹامن بی 12 اور فولیٹ جیسے اہم غذائی اجزاء کو ختم کرتا ہے۔ اس کا اعصاب پر تباہ کن اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھوں اور پیروں میں جلن جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
خون کی خراب گردش
خون کی خراب گردش ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے کیونکہ اعصاب کو مناسب مقدار میں آکسیجن اور غذائی اجزاء نہیں مل پاتے، جو انہیں صحیح طریقے سے کام کرنے سے روکتے ہیں اور بے حسی یا جھلجھلاہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ مسئلہ اکثر شریانوں میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ذیابیطس، ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر تک بیٹھنا یا سگریٹ نوشی جیسے حالات سے بڑھ جاتا ہے، یہ سب اعصاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
کارپل ٹنل سنڈروم
جسم میں جھنجھناہٹ بھی کارپل ٹنل سنڈروم کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھوں، پیروں اور جسم میں لمبے عرصے تک جھنجھناہٹ اور بے حسی محسوس ہوتی ہے تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی علامت ہے۔ ایسی حالت میں جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
حمل
بعض اوقات، حاملہ خواتین کو بھی اپنے پیروں میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر فلیٹ پاؤں والی خواتین کے لیے درست ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور اس کا سامنا کر رہی ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ایک عام واقعہ ہے.
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)