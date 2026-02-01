کیا آپ بھی بیر کھانا پسند کرتے ہیں؟ لہذا، جانیں کہ جب آپ روزانہ ایک بیر کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کیا ہوتا ہے
ماہرین بیر کو طبی خواص کا خزانہ سمجھتے ہیں۔ ذائقہ اور صحت دونوں کے لیے اس چھوٹے سے پھل کے فوائد جانیے...
Published : February 1, 2026 at 4:17 PM IST
میٹھے، کھٹے اور ٹینگ بیر سب کو پسند ہیں۔وہ سردیوں کے موسم میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پھل نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ ان کے صحت کے لیے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ان میں ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیر کھانے سے صحت کے لیے کیا کیا فوائد ہیں؟
قوت مدافعت کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ نقصان دہ فری ریڈیکلز کو بے اثر کرکے اور سوزش کو کم کرکے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ مزید برآں، بیر میں موجود lignin فائبر ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور مدافعتی خلیات کی تعمیر میں مدد کرتا ہے، جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ان دو خصوصیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بیر کو ذیابیطس اور دل کی بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ نزلہ زکام اور کھانسی سے بھی بچاتے ہیں۔
نیند کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں پایا جانے والا مادہ سیپونین دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قدرتی نیند لاتے ہیں اور بے خوابی کو کم کرتے ہیں۔ دائمی اضطراب اور تناؤ میں مبتلا افراد کے لیے بیر کو ایک اچھا علاج سمجھا جاتا ہے۔ ان پھلوں سے بنی چائے پینا بھی فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق چین اور ایشیا کے دیگر حصوں میں بے خوابی، اضطراب اور دیگر مسائل کے علاج کے لیے جوجوبا کا طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
کینسر:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بیر میں موجود وٹامن سی کینسر مخالف خصوصیات رکھتا ہے۔ جب ان پھلوں کے عرق کو بڑی آنت، رحم، چھاتی، جلد اور جگر کے کینسر سے بچانے کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ کینسر کے خلیات کو ختم کرتے پائے گئے۔
ہاضمے کے مسائل کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں موجود فائبر معدے کی اندرونی پرت کی حفاظت کرتا ہے، نقصان دہ بیکٹیریا اور السر سے بچاتا ہے۔ یہ پھل ایک اچھا پروبائیوٹک بھی ہے اور آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، یہ اپھارہ کو کم کرتا ہے. اس کا رس منہ کے چھالوں اور گلے کی خراش سے بھی آرام فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ پھل بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خوبصورتی کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بیر میں خون صاف کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور اس طرح جلد کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ جلد کو نرم رکھتے ہیں اور چہرے پر جھریوں اور باریک لکیروں کو روکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیر قبل از وقت بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیر میں موجود غذائی اجزاء بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں۔
ان فوائد کے بارے میں بھی جانیں۔
ان پھلوں میں پایا جانے والا آئرن اور فاسفورس خون کے خلیوں کی نشوونما کو بڑھا کر خون کی کمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے ان پھلوں کا استعمال ان میں موجود کیلشیم اور فاسفورس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پھل جوڑوں سے متعلق صحت کے بہت سے مسائل کا علاج ہے۔ کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بیر میں پائے جانے والے وٹامن سی، وٹامن کے اور پوٹاشیم جیسے غذائی اجزاء ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔
خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، اور تناؤ اور اضطراب جیسے مسائل کو روکا جاتا ہے۔
جگر کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔
بیر میں موجود فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور بدہضمی کو کم کرتا ہے۔
یہ حاملہ خواتین کو متلی اور الٹی سے نجات دلاتا ہے۔
یہ پھل ماہواری کے دوران وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پٹھوں کے مسائل کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پھل کا استعمال ماہواری کے دوران زیادہ خون بہنے کو کم کر سکتا ہے۔