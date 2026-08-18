کیا آپ بھی روزانہ اُبلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں؟ پھرآپ کو یقینی طور پر یہ جاننے کی ضرورت ہے
انڈوں میں سیرشدہ چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے،اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ دل کے لیےصحت مند غذا کا حصہ ہو سکتےہیں۔
Published : August 18, 2026 at 2:59 PM IST
حیدرآباد: انڈے ان غذاؤں میں شامل ہیں جو کم قیمت پر اعلیٰ غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انڈے میں عام طور پر 5 گرام چکنائی، 6-7 گرام پروٹین اور وٹامن اے، بی 12، بی6، ڈی اور ای جیسے غذائی اجزاء فولیٹ، سیلینیم، فاسفورس، کولین، زیکسینتھین اور لیوٹین ہوتے ہیں۔ لیوٹین آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جانتے ہیں روزانہ انڈے کھانے کے فوائد...
کیا اس سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے؟
دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، ماہرین عام طور پر س سیچوریسٹ چکنائی کی مقدار کو کم کرنے اور غیر سیر شدہ چکنائیوں کا استعمال بڑھانے کی تجویز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزانہ انڈے کھانے سے جسم میں ’’اچھے‘‘ کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے دل کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ دل کی صحت کے حوالے سے میو کلینک کا کہنا ہے کہ زیادہ تر صحت مند افراد ہفتے میں سات انڈے محفوظ طریقے سے کھا سکتے ہیں۔
پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ
پروٹین صحت کے لیے ضروری ہے جو کہ پٹھوں اور ہڈیوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہارمونز پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انڈوں میں مکمل پروٹین ہوتا ہے، جو انہیں تمام ضروری امینو ایسڈز کا پاور ہاؤس بناتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پروٹین صرف انڈے کی سفیدی میں پایا جاتا ہے۔ حقیقت میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے میں کل پروٹین کا تقریباً نصف زردی سے آتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، انڈے پروٹین، مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، وٹامن ڈی، وٹامن بی 12، بایوٹین، ربوفلاوین، سیلینیم اور آیوڈین سے بھرپور ہوتے ہیں۔
وٹامن کی دستیابی کو بڑھاتا ہے: انڈے وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کو بہت سے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کے مطابق انڈوں میں لیوٹین اور زیکسینتھین ہوتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ساتھ ہی کولین دماغ اور اعصابی افعال کو سہارا دیتے ہیں۔
سیلینیم: تولیدی اور تھائیرائیڈ صحت کے لیے ضروری ہے۔
کولین: میٹابولزم اور سیل صحت کے لیے ضروری ہے۔
وٹامن B6: جسم کو سیل کی صحت اور میٹابولزم کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
وٹامن بی 12: صحت مند اعصابی خلیات اور خون کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے۔
پینٹوتھینک ایسڈ: جسم کی چربی جلانے میں مدد کرتا ہے۔
وٹامن اے: ٹشوز، جلد، آنکھوں، مدافعتی نظام، اور تولیدی صحت کے لیے ضروری ہے۔
فاسفورس: ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔
فولیٹ: سیل کی صحت اور ڈی این اے اور دیگر جینیاتی مواد کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔
مزید پڑھیں: کیا آپ بھی لمبے اور گھنے بال چاہتے ہیں؟ میتھی کے بیجوں کا اس طرح استعمال کریں
ابلے ہوئے انڈے کیسے کھائیں؟
اس طرح کھائیں: ابلے ہوئے انڈے کو آدھا کاٹ لیں، اس پر تھوڑا سا نمک، کالی مرچ پاؤڈر، یا لال مرچ پاؤڈر چھڑکیں، اور اسنیک کے طور پر اس کا مزہ لیں۔
انڈے کا سلاد: آپ انڈوں کے ٹکڑوں کو پیاز، دھنیا، ٹماٹر اور لیموں کے رس یا زیتون کے تیل میں ملا کر صحت بخش ناشتہ بنا سکتے ہیں۔
بریڈ ٹوسٹ یا سینڈوچ: ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کے ٹکڑے ٹوسٹ شدہ بریڈ پر رکھیں اور تھوڑا سا پنیر یا مکھن ڈالیں۔
کری: آپ اُبلے ہوئے انڈے کاٹ کر مصالحے کے ساتھ بھون سکتے ہیں، یا چاول یا روٹی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے انڈے کا سالن تیار کر سکتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام معلومات اور تجاویز صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز کو آزمانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)