کیا آپ ہر صبح بلیک کافی پیتے ہیں؟ پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اگر آپ کو صبح کافی پینے کی عادت ہے اور بلیک کافی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپکو یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے...
Published : February 10, 2026 at 11:27 AM IST
بہت سے لوگوں کو اپنے دن کا آغاز ایک کپ کافی سے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ خاص طور پر بہت سے لوگ بلیک کافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح کا آغاز بلیک کافی کے ساتھ کرنا ایک مقبول عادت ہے کیونکہ یہ فوری توانائی اور ذہنی چوکنا رہنے دیتی ہے۔ بلیک کافی میں نہ صرف خوشگوار خوشبو، ذائقہ اور فوری توانائی ہوتی ہے بلکہ یہ صحت کے بہت سے مسائل سے بچنے اور دماغی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات دماغی افعال کو بہتر بنانے اور دماغی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ مزید برآں، روزانہ صبح باقاعدگی سے بلیک کافی پینے سے صحت کے بے شمار فوائد ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں مزید جانیں...
اینٹی آکسیڈنٹس:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، بلیک کافی میں کلوروجینک ایسڈ اور میلانوائیڈنز جیسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ مرکبات جسم میں نقصان دہ فری ریڈیکلز کو بے اثر کرنے میں مدد کرتے ہیں، کینسر اور دل کی بیماری جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ صبح ایک کپ بلیک کافی پینے سے جسم کو اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے۔
علمی فعل:
ذہنی سکون کے متلاشی افراد کے لیے بلیک کافی ایک بہترین مشروب ہے۔ کیفین کا مواد قدرتی طور پر دماغ کو آرام دیتا ہے۔ یہ اڈینوسین کو روکتا ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر جو دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور خوشی پیدا کرنے والے نیورو ٹرانسمیٹر جیسے ڈوپامائن اور نورپائنفرین کو چالو کرتا ہے۔ یہ آپ کے موڈ کو بہتر بنانے، ارتکاز کو بڑھانے اور آپ کے دماغ کو مزید فعال بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
جسمانی کارکردگی:
چاہے آپ جم جا رہے ہوں یا آنے والا دن مصروف ہو، بلیک کافی پینا اچھا خیال ہے۔ یہ آپ کی جسمانی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی میں موجود کیفین خون میں ایڈرینالین کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ یہ جسم کو چربی کے بافتوں سے فیٹی ایسڈ کو متحرک کرنے اور انہیں توانائی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ صبح بلیک کافی پی کر کچھ اضافی کیلوریز جلا سکتے ہیں۔
وزن کنٹرول:
دس میں سے سات افراد ان دنوں وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلیک کافی وزن میں کمی کے لیے ایک بہترین مددگار ہے۔ کافی میں موجود کیفین نہ صرف آپ کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کو دن بھر زیادہ کیلوریز جلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کی بھوک کو بھی ک کرتا ہے اور آپ کو ضرورت سے زیادہ کیلوریز کے استعمال سے روکتا ہے، اس طرح آپ کا ڈائٹ پلان پٹری سے اتر جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، آپ متوازن غذا برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:کیا آپ رات کو گہری نیند میں اونچی آواز میں خراٹے لیتے ہیں؟ ہوشیار رہو! یہ ہڈیوں، شوگر سمیت کئی صحت کے مسائل کی علامت ہے
جگر کی صحت:
جگر جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے اور غذائی اجزاء کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے اسے صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ صبح بلیک کافی پینے سے جگر کی بیماریوں جیسے سروسس اور جگر کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ درحقیقت، کچھ مطالعات سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے کافی پیتے ہیں ان میں جگر کی بیماری کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 80 فیصد کم ہوتا ہے جو کافی نہیں پیتے ہیں۔ ماہرین کا واضح طور پر کہنا ہے کہ صبح کے وقت بلیک کافی پینے کی عادت صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)