کیا تولیدی صحت کی بہتری کے لیے سپلیمنٹس واقعی ضروری ہیں؟ جانیے ماہرین کیا کہتے ہیں
حمل اور زچگی کے بعد پیدا ہونے والے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لازمی غذائی اجزاء کا ذخیرہ موجود ہونا ضروری ہے۔
Published : October 22, 2026 at 10:25 AM IST
خواتین کی غذائی ضروریات عمر، ماہواری کی صحت، کھانے پینے کی عادات اور تولیدی تقاضوں جیسے عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ ماہواری کے دوران بہت زیادہ خون بہنا، خون کی کمی (انیمیا)، خوراک کا ناکافی استعمال، یا دیگر طبی مسائل غذائی اجزاء کی کمی کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ حمل ٹھہرنے سے پہلے کے عرصے میں، ضروری غذائی اجزاء کی مناسب مقدار حاصل کرنا انتہائی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دوران جسم خود کو حمل اور بچے کی پیدائش کے بعد کے مرحلے کی جسمانی ضروریات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔
وارانسی میں 'برلا فرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف کی فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر دیپیکا مشرا بتاتی ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے پہلے جسم میں غذائی اجزاء کی بہترین سطح کا ہونا نہ صرف کامیاب حمل کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ آنے والے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ اس مرحلے کو "حمل سے پہلے کا دور کہا جاتا ہے۔ حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے بعد پیدا ہونے والی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جسم میں غذائی اجزاء کا ذخیرہ ہونا بہت اہم ہے۔
ڈاکٹر دیپیکا مشرا کے مطابق حمل کے دوران غذائی اجزاء کی کمی کا جلد پتہ چلانا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حمل کے دوران ایک خاتون کے جسم کو معمول کی بہ نسبت کہیں زیادہ غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کمیوں کی بروقت نشاندہی نہ کی جائے اور انہیں دور نہ کیا جائے، تو یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے سنگین طبی خطرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کی خوراک، مجموعی صحت، جسم میں پہلے سے موجود غذائی کمیوں اور حمل کے منصوبوں کی بنیاد پر، غذائی سپلیمنٹس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
کون سے غذائی سپلیمنٹس فائدہ مند ہیں؟
فولک ایسڈ: جو خواتین حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں عام طور پر روزانہ 400 مائیکرو گرام فولک ایسڈ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا استعمال حمل ٹھہرنے سے کم از کم ایک ماہ پہلے شروع کر دیا جائے۔ یہ بچے کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سے متعلق پیدائشی نقائص کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔
آئرن (فولاد): کچھ خواتین کو ماہواری کے دوران بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آئرن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اکثر شدید تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرتی ہیں، تو خون کے ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی وجہ آئرن کی کمی تو نہیں ہے۔
وٹامن بی 12: سبزی خور خواتین میں اس کی کمی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے قدرتی ذرائع بنیادی طور پر جانوروں پر مبنی کھانے میں پائے جاتے ہیں۔ کمی اعصابی افعال اور خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے۔
وٹامن ڈی: اگرچہ وٹامن ڈی کی کم سطح پر توجہ دینا مجموعی صحت کے لیے اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ اضافی وٹامن ڈی لینے سے تولیدی نظام (حاملہ ہونے کی صلاحیت) بہتر ہوتی ہے۔
کیا سپلیمنٹس حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں؟
ڈاکٹر دیپیکا مشرا بتاتی ہیں کہ تولیدی صلاحیت میں سپلیمنٹس کا کردار مکمل طور پر عورت کی موجودہ غذائیت اور تولیدی صحت پر منحصر ہے۔ سپلیمنٹس "جادو کا علاج" نہیں ہیں۔ اس کے بجائے، وہ جسم میں غذائی اجزاء کی کمی کو دور کرنے اور تولیدی اعضاء کے مناسب کام کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ غذائیت کی کمی کا شکار خواتین کے لیے، ان سطحوں کو بحال کرنے سے عام جسمانی افعال میں مدد مل سکتی ہے، بشمول تولیدی صحت سے متعلق۔ تاہم، یہ تجویز کرنے کے لیے بہت کم شواہد موجود ہیں کہ اضافی وٹامنز یا معدنیات لینے سے ان خواتین میں حاملہ ہونے کی شرح میں بہتری آتی ہے جو پہلے سے ہی مناسب غذائیت حاصل کر رہی ہیں۔
زیادہ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا ہے- بعض وٹامنز اور معدنیات کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
کیا آپ کو سپلیمنٹ لینے سے پہلے ٹیسٹ کروانا چاہیے؟
ڈاکٹر دیپیکا مشرا مشورہ دیتی ہیں کہ اگر آپ کو ماہواری میں بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، مسلسل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، انتہائی پابندی والی خوراک کی پیروی کرتے ہیں، یا موجودہ طبی مسئلہ ہے، تو آپ کو اپنی غذائی ضروریات کے حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کی علامات اور طبی تاریخ کی بنیاد پر، ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ کی سفارش کر سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ ہر کسی کو وٹامن کی جامع جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بغیر کسی واضح، درست وجہ کے معمول کے ٹیسٹ کروانا محض ایک غیر ضروری خرچ ہو سکتا ہے۔
اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ متوازن اور متنوع خوراک ہے۔ اگرچہ سپلیمنٹس بعض کمیوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ متوازن غذا کی جگہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی وہ طبی مسئلےکے علاج کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کوئی نیا ضمیمہ شامل کرنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ کو درحقیقت اس کی ضرورت ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز میں سے کسی پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)