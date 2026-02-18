منہ اور پیٹ کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے روزانہ کریں آئل پولنگ، جانیں کب اور کیسے کرنا چاہیے
آپ کو منہ اور پیٹ کے بے شمار مسائل سے آئل پولنگ کی مدد سے نجات مل سکتی ہے۔
Published : February 18, 2026 at 12:32 PM IST
آیوروید طب کی ایک شاخ ہے جو ادویات کے علاوہ نہ صرف بیماریوں کے علاج کے لیے بلکہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مختلف طریقوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس شاخ میں جسم سے نقصان دہ اور زہریلے عناصر کو نکالنے کے لیے مختلف طریقوں جیسے کہ پنچکرما کے ذریعے جسم کی تطہیر بھی شامل ہے۔ تیل نکالنا بھی ایک صفائی کا عمل ہے جو منہ سے نقصان دہ بیکٹیریا کو ہٹاتا ہے اور دانتوں اور مسوڑھوں سمیت مجموعی طور پر منہ کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔
بھوپال سے تعلق رکھنے والے بی اے ایم ایس (آیورویدک) ڈاکٹر راکیش رائے تیل نکالنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک قدیم آیورویدک تکنیک ہے جسے قدیم زمانے میں باباؤں نے منہ اور پیٹ کو صحت مند رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔
منہ اور آنتوں کی صحت مند جسم کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے کیونکہ آنتوں کی صحت ہمارے پورے جسم کے مناسب کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راکیش بتاتے ہیں کہ تیل نکالنا نہ صرف منہ کی صحت کے لیے بلکہ پورے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ آیوروید میں، اسے کاوالا یا گندوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔
تیل نکالنے کے فوائد
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، ہمارے منہ میں اچھے اور برے دونوں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ نقصان دہ بیکٹیریا دانتوں کی خرابی، مسوڑھوں میں درد، سانس کی بو اور تھوک کے مسائل جیسی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مزید برآں، چونکہ ہمارا کھانا سب سے پہلے ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، جب منہ کی بیماری پیدا کرنے والے ذرات کھانے کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے نظام انہضام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔
تیل نکالنا منہ کے مسائل کو ختم کرنے میں بہت موثر ہے کیونکہ جب ہم تیل نکالتے ہیں تو نقصان دہ بیکٹیریا ہمارے منہ میں موجود تیل سے چپک جاتے ہیں اور کلی کرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔
ڈاکٹر راکیش بتاتے ہیں کہ تیل نکالنے سے نہ صرف دانت صحت مند رہتے ہیں بلکہ منہ، زبان اور گلا بھی صحت مند رہتا ہے۔ یہ مسوڑھوں کی سوزش، سانس کی بو اور دانتوں کی گہاوں سے نجات فراہم کرتا ہے۔
تیل نکالنے کا صحیح طریقہ
تیل نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک کھانے کا چمچ تیل لیں اور 15 سے 20 منٹ تک گارگل کریں، جیسا کہ آپ پانی سے کرتے ہیں۔ تاہم، محتاط رہیں کہ یہ تیل نہ پییں اور نہ ہی نگلیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے منہ میں تیل پتلا اور دودھیا سفید ہو جائے تو اسے تھوک دیں اور پھر نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ دن کے کسی بھی وقت تیل نکالا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کا بہترین وقت صبح ہے۔ آیوروید بھی صبح کے وقت کچھ نہ کھانے کی سفارش کرتا ہے۔
تیل نکالنے کے لیے کون سا تیل صحیح ہے؟
ڈاکٹر راکیش بتاتے ہیں کہ ناریل کا تیل، سورج مکھی کا تیل، تل کا تیل، یا کوئی اور خوردنی تیل تیل نکالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ناریل کا تیل اور تل کا تیل بہترین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دانتوں میں کوئی مسئلہ ہو یا تیل نکالنے کے دوران یا اس کے بعد زبان پر سفید دھاریاں نمودار ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
مزید پڑھیں:حاملہ ہونے کی صحیح عمر کیا ہے؟ کس عمر کے بعد حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے؟ ماہرین سے جانیں
تیل نکالنے کے دوران احتیاطی تدابیر
ڈاکٹر راکیش تیل کھینچتے وقت تیل نگلنے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں۔ اس سے منہ میں نقصان دہ بیکٹیریا اور تیل میں موجود نقصان دہ عناصر ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ تیل نکالنے کے لیے صرف خالص تیل ہی استعمال کرنا چاہیے۔ مزید برآں، چھوٹے بچوں اور تیل کی الرجی یا منہ کے حالات والے بچوں کو تیل کھینچنا نہیں چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)