دوا لیتے وقت یہ 3 بڑی غلطیاں نہ کریں، ماہرین سے اس کی وجہ جانیں
ادویات کا غلط استعمال صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جانئے کہ آپ کو دوائی کس طرح کھانی چاہئے
Published : June 23, 2026 at 6:04 PM IST
حیدرآباد: دوائیں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، پھر بھی ان کو لینے کے دوران ہونے والی معمولی غلطیاں بھی کسی کی صحت پر اہم اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگرچہ دوائیں بیماریوں سے نمٹنے کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن ان کا صحیح طریقے سے استعمال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تاہم بہت سے لوگ نادانستہ طور پر غلطیاں کرتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ غلطیاں مستقبل میں صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ غلط استعمال صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
سنگین بیماری : اگر دوائی کے کورس میں خلل پڑتا ہے یا صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا ہے تو، بیماری واپس آ سکتی ہے اور دائمی شکل اختیار کر سکتی ہے۔
اعضاء کو نقصان: ادویات کو غلط یا زیادہ مقدار میں لینا جگر، گردوں اور دل کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔
منشیات کے خلاف مزاحمت: اینٹی بائیوٹکس کو روکنا یا انہیں غلط وقت پر لینا بیکٹیریا کو دوائیوں کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے، جس سے مستقبل میں بیماری کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔
دل اور دماغ پر اثر: بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی دوائیں صحیح طریقے سے نہ لینے سے ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
دوائی لیتے وقت پرہیز کریں
ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا لینا
بہت سے لوگ بخار کھانسی یا زکام میں مبتلا ہونے پر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر فارمیسیوں سے ادویات خریدتے اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے خطرناک ہے اور اس کے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
وقت سے پہلے دوائی کا کورس بند کرنا
کچھ لوگ اپنی صحت میں معمولی بہتری محسوس کرتے ہی اینٹی بائیوٹکس لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انفیکشن کے مکمل طور پر صاف ہونے سے پہلے دوبارہ شدید طور پر بھڑکنے کا سبب بن سکتا ہے۔
وقت پر دوائی نہ لینا
کچھ لوگ خالی پیٹ دوا لیتے ہیں یا ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت سے زیادہ لینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے پیچیدگیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ مزید برآں، شیڈول کے مطابق دوائی لینے میں ناکامی خون کے دھارے میں منشیات کی سطح کو کم کر سکتی ہے، ممکنہ طور پر بحالی کے وقت کو طول دے سکتی ہے یا حالت کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ معیاد ختم ہونے والی ادویات کا استعمال بھی خطرناک ہے۔
ضرورت سے زیادہ استعمال خطرناک ہے۔
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ درد کش ادویات کا زیادہ استعمال گردوں اور جگر پر سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ طویل استعمال سے گردے اور جگر کے مسائل کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں، ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ جب اینٹی بائیوٹکس غیر ضروری طور پر لی جاتی ہیں، تو جسم کے بیکٹیریا ان کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ اس رجحان کو اینٹی بائیوٹک مزاحمت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مستقبل میں درحقیقت ضرورت پڑنے پر ادویات کو بے اثر کر دیتا ہے۔ کچھ دوائیں، جیسے نیند کی گولیاں یا کھانسی کا شربت، ضرورت سے زیادہ استعمال سے عادت بن سکتی ہیں، جو دوائی پر انحصار کا باعث بنتی ہیں۔
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عام اور برانڈڈ دوائیوں میں فرق
عام اور برانڈڈ ادویات میں ایک جیسے فعال اجزاء ہوتے ہیں۔ بنیادی فرق مینوفیکچرر کے نام اور قیمت میں ہے۔ ماہرین صحت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب صحیح طریقے سے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے تو عام ادویات بھی اتنی ہی موثر ہوتی ہیں جتنی برانڈڈ۔