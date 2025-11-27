سردیوں میں ان مسائل کو نظر انداز نہ کریں، بلڈ پریشر بڑھنے سے مائکرو اینوریزم کا خطرہ، ریسرچ میں انکشاف
جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے ڈیپارٹمنٹ آف نیورو سائنس کی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔
Published : November 27, 2025 at 9:49 PM IST
کانپور: ضلع کے گنیش شنکر ودیارتھی میڈیکل کالج سے وابستہ سپر اسپیشلٹی اسپتال کے نیورو سائنس ڈیپارٹمنٹ میں بلڈ پریشر کے ایسے مریض پہنچے جنھیں ہائی بلڈ پریشر تھا۔ سپر اسپیشلٹی اسپتال کے انچارج ڈاکٹر منیش سنگھ نے جب ایسے 50 مریضوں پر اپنی تحقیق مکمل کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کا بلڈ پریشر 200 سے اوپر تھا۔تاہم بعد میں تمام مریضوں کا علاج کیا گیا اور بروقت ادویات اور دیگر احتیاطی تدابیر سے انہیں راحت محسوس ہونے لگی ہے۔
جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے سینئر ڈاکٹر منیش سنگھ (شعبہ نیورو سائنس) نے وضاحت کی کہ جب مریض کے دماغ میں مائیکرو اینوریزم بنتے ہیں تو رگیں پھول جاتی ہیں یا غبارے جیسی ساخت بن جاتی ہیں۔ اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ رگیں پھٹ جاتی ہیں جس سے دماغی نکسیر بن جاتی ہے۔
ان علامات سے مائکرو اینوریزم کی پہچان ہوتی ہے
- اچانک شدید سر درد
- اچانک الٹی آنا
- بولنے یا سمجھنے میں دشواری
- اچانک بے ہوش ہونا
- گردن کا اکڑ جانا، چہرے یا جسم کے دیگر حصوں میں بے حسی، اور کمزوری
ڈاکٹر منیش سنگھ نے کہا کہ اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر مسلسل 150 سے اوپر رہتا ہے تو اسے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عام افراد میں جب بلڈ پریشر 300-350 تک پہنچ جاتا ہے تو دماغ کی رگیں کام کرتی ہیں لیکن ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد کے لیے یہ حد بہت خطرناک ہے۔
اس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں:
-جب شدید سردی یا دھند ہو تو صبح گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں
-اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو مناسب نیند ملے، دن میں سات سے آٹھ گھنٹے
-اس کے علاوہ روزانہ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ اگر یہ زیادہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں
-اپنے بلڈ پریشر کی دوا لینا کبھی نہ بھولیں، اسے وقت پر لے لو
-ضرورت سے زیادہ تناؤ سے بچیں اور جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں
