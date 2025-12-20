جسم میں وٹامن اور منرل کی کمی کی ابتدائی علامات کو نظر انداز نہ کریں
آپ کے جسم کو صحت مند رہنے کے لیے کئی غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ان غذائی اجزاء میں کمی کی پہلی علامات کیا ہیں؟
Published : December 20, 2025 at 12:20 PM IST
آپ نے ہمیشہ بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ صحت دولت ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ صحت مند رہ کر، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے مناسب غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم میں صحیح غذائی اجزاء کی کمی ہو تو کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ جسم کو وٹامنز اور منرلز جیسے غذائی اجزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، جب وٹامن یا معدنیات کی کمی ہوتی ہے، تو کئی ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ صحت کے سنگین مسائل سے بچنے کے لیے ان علامات کو جلد پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تاہم، بہت سے لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں. تاہم، ہارورڈ یونیورسٹی کے معروف معدے کے ماہر سوربھ سیٹھی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان علامات کے بارے میں معلومات شیئر کی ہیں۔ آئیے ان علامات کو سمجھتے ہیں جو جسم میں غذائیت کی کمی کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔
وٹامن ڈی کی کمی کی علامات کیا ہیں؟
وٹامن ڈی جسم کے لیے ضروری ہے۔ اسے سورج کی روشنی کے وٹامن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ موڈ اور توانائی کی سطح کے لیے اہم ہے۔ تاہم، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کی پہلی علامت ہڈیوں میں درد ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ جب وٹامن ڈی کی کمی ہو تو، ایک شخص ابتدائی طور پر غیر واضح اداسی، چڑچڑاپن، یا ڈپریشن محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی دماغی ہارمون سیرٹونن کی پیداوار میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
میگنیشیم کی کمی کی علامات کیا ہیں؟
میگنیشیم بھی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہڈیوں، پٹھوں اور اعصابی نظام کے لیے اچھا ہے۔ یہ جسم میں توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تاہم، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میگنیشیم کی کمی کی پہلی علامت پٹھوں میں درد ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی پہلی علامت بے خوابی یا بے چینی ہے۔ میگنیشیم کی کمی نیند اور دماغی صحت کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر سیٹھی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو بھی بے چینی یا بے خوابی کا سامنا ہے تو یہ میگنیشیم کی کمی کی نمایاں علامت ہو سکتی ہے۔
وٹامن B12 کی کمی کی علامات کیا ہیں؟
وٹامن بی 12 صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈی این اے کی ترکیب سے لے کر خون کے سرخ خلیات کی تشکیل تک، وٹامن بی 12 ہر عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن بی 12 کی کمی کی پہلی علامات تھکاوٹ اور کمزوری ہیں۔ تھکاوٹ اور کمزوری جسم کو آکسیجن کی ناکافی فراہمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھلاہٹ یا بے حسی بھی وٹامن بی 12 کی کمی کی علامت ہوسکتی ہے۔
پوٹاشیم کی کمی کی علامات کیا ہیں؟
پوٹاشیم ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ غذائیت ہمارے جسم میں بہت سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جسم میں سیالوں اور برقی سگنلز کے توازن کو منظم کرتا ہے۔ یہ اعصاب، عضلات اور دل کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب پوٹاشیم کی سطح کم ہوتی ہے تو یہ براہ راست دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پوٹاشیم کی کمی کی پہلی علامات دل کی تیز دھڑکن، دل کی دھڑکن نہ ہونا، یا دل کی بے ترتیب دھڑکن ہیں۔
مزید پڑھیں: وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں جن سے آپ کو صبح اٹھتے ہی پرہیز کرنا چاہیے؟ ماہرین سے جانیں
اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی کی علامات کیا ہیں؟
اومیگا تھری فیٹی ایسڈ دماغ کی نشوونما اور کام کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جلد کی تہہ کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور نمی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اومیگا تھری کی کمی کی وجہ سے ارتکاز میں کمی، یادداشت میں کمی اور چڑچڑاپن جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی والے لوگوں میں الزائمر کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو ہوشیار رہنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔)