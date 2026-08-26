مانسون میں جلد کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں، سیلولائٹس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
کیا آپ جانتے ہیں کہ 'سیلولائٹس' کیا ہے؟ ماہرین سے جانیں بارش میں سیلولائٹس سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے۔
Published : August 26, 2026 at 2:02 PM IST
مانسون کے موسم میں جلد سے متعلق مسائل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ نمی، پسینہ، بیکٹیریا اور آلودہ پانی جلد کے انفیکشن کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بارش کے موسم میں خارش، جلن، معمولی زخم اور جلد پر خراشیں عام ہوتی ہیں، تاہم بعض صورتوں میں یہی مسائل سنگین بیکٹیریل انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں، جسے سیلولائٹس کہا جاتا ہے۔
مانسون کے دوران زیادہ نمی کی وجہ سے پسینہ آسانی سے خشک نہیں ہوتا، جس سے جلد کی حفاظتی تہہ کمزور ہو سکتی ہے اور فنگل و بیکٹیریل انفیکشن تیزی سے پھیل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلودہ یا سیلابی پانی میں موجود بیکٹیریا جلد پر موجود معمولی کٹ، خراش، کیڑے کے کاٹنے یا دراڑ کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔
سیلولائٹس کیا ہے؟
سیلولائٹس ایک سنگین بیکٹیریل انفیکشن ہے جو جلد کی گہری تہوں اور اس کے نیچے موجود بافتوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ اگر بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو انفیکشن خون یا لمف نوڈز تک پھیل سکتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
ابتدائی طور پر سیلولائٹس جلد پر ایک چھوٹے سرخ نشان کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ متاثرہ حصے میں سوجن، گرمی اور درد بڑھ سکتا ہے اور لالی آس پاس کے حصوں تک پھیل سکتی ہے۔
سیلولائٹس کی اہم علامات
جلد کے کسی حصے میں لالی
متاثرہ جگہ کا لمس پر گرم محسوس ہونا
سوجن اور درد
جلن کا احساس
جلد میں کھنچاؤ یا جکڑن
لالی کا بتدریج پھیلنا
بخار اور سردی لگنا
کمزوری یا سستی محسوس ہونا
کون زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟
ماہرین کے مطابق کسی بھی عمر کے فرد کو سیلولائٹس ہو سکتا ہے، تاہم بعض افراد میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں:
ذیابیطس کے مریض
کھلے زخم والے افراد
کیڑے یا جانور کے کاٹنے سے متاثرہ افراد
ایگزیما کے مریض
ٹانگوں میں دائمی سوجن والے افراد
کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد
عمر رسیدہ افراد
موٹاپے کا شکار افراد
وہ افراد بھی زیادہ احتیاط کریں جنہیں ماضی میں سیلولائٹس ہو چکا ہو، کیونکہ جلد پر ہونے والی معمولی چوٹ بھی انفیکشن کے دوبارہ پیدا ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
بارش کے آلودہ پانی سے احتیاط ضروری
اگر بارش کا پانی سیوریج کے پانی میں شامل ہو جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا جلد کے انفیکشن کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے پانی میں چلنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ اگر اس پانی سے گزرنا ناگزیر ہو تو بعد میں پاؤں اور متاثرہ حصے کو صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
معمولی زخم یا خراش کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسے صاف پانی سے دھو کر مناسب پٹی لگائیں اور گندے ہاتھوں سے زخم کو چھونے یا نوچنے سے گریز کریں۔
ڈاکٹر ویرا ریڈی، سپرنٹنڈنٹ، کریم نگر گورنمنٹ جنرل اسپتال کے مطابق، اگر چوٹ کے اردگرد نمایاں لالی، گرمی، سوجن یا درد محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ زخم کو دبانے یا چھیڑنے سے بھی گریز کریں۔ بخار، سردی لگنے یا غیر معمولی تھکن جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوری طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔
ہاتھوں اور پیروں کا خاص خیال رکھیں
ماہرین کے مطابق اگرچہ سیلولائٹس جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ عموماً ٹانگوں اور بازوؤں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر چہرے یا آنکھوں کے اردگرد انفیکشن ظاہر ہو تو فوری طبی توجہ ضروری ہے۔
پاؤں پر خراشیں اور بعض فنگل انفیکشن جلد میں معمولی دراڑیں پیدا کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے بیکٹیریا جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاؤں سے متعلق معمولی مسائل کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو خاص طور پر روزانہ اپنے پیروں کا معائنہ کرنا چاہیے اور انگلیوں کے درمیان، تلووں اور ایڑیوں کے قریب کسی بھی زخم، خراش یا دراڑ پر نظر رکھنی چاہیے۔
ضرورت سے زیادہ خشک جلد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دراڑیں بھی بیکٹیریا کے جسم میں داخل ہونے کا راستہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح جن افراد کو اکثر پیروں میں سوجن رہتی ہے، ان میں جلد کے مسائل کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔
ذیابیطس کی وجہ سے بعض افراد کے پیروں کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انہیں معمولی چوٹ یا چھالہ فوری طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ایسے زخموں کو بھرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
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ماہرین کا مشورہ ہے کہ مانسون کے دوران جلد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، معمولی زخم کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے اور انفیکشن کی علامات ظاہر ہونے پر خود علاج کرنے کے بجائے بروقت ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔