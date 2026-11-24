معدے کے کینسر کی ابتدائی علامات: پیٹ کے کن مستقل مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟
گیسٹرک کینسر جسے معدے کا کینسر بھی کہا جاتا ہے، معدے کی اندرونی تہہ کے خلیات سے شروع ہوتا ہے۔
Published : November 24, 2026 at 10:52 AM IST
پیٹ میں مسلسل درد، بدہضمی، بھوک نہ لگنا، یا کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن کا احساس ہونا عام مسائل ہیں۔ لوگ اکثر انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ محض گیس، تیزابیت یا ہاضمے کی کوئی عام خرابی ہے۔ تاہم بعض صورتوں میں، یہ مسلسل ظاہر ہونے والی علامات معدے کے کینسر (جسے گیسٹرک کینسر بھی کہا جاتا ہے) کی نشانی ہو سکتی ہیں۔
گیسٹرک کینسر کیا ہے؟
جے پور کے ایچ سی جی کینسر سینٹر میں سرجیکل آنکولوجسٹ (کینسر کے ماہر سرجن)، ڈاکٹر نکھل مہتا بتاتے ہیں کہ گیسٹرک کینسر جسے معدے کا کینسر بھی کہا جاتا ہے،معدے کی اندرونی تہہ کے خلیات سے شروع ہوتا ہے، جہاں کینسر کے خلیات بے قابو ہو کر بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کینسر معدے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں، معدے کے کینسر کے زیادہ تر کیسز اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں معدہ غذائی نالی سے جڑتا ہے۔ دیگر ممالک میں، جہاں گیسٹرک کینسر زیادہ عام ہے، یہ عام طور پر معدے کے مرکزی حصے میں پیدا ہوتا ہے۔
تقریباً 95 فیصد کیسز میں، معدے کا کینسر معدے کی اندرونی تہہ سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ ایک گانٹھ (ٹیومر) کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور معدے کی دیواروں میں گہرائی تک پھیل سکتا ہے۔ یہ ٹیومر قریبی اعضاء، جیسے جگر یا لبلبے تک بھی پھیل سکتا ہے۔
ابتدائی مراحل میں اس کی علامات بہت عام نوعیت کی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بیماری کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے۔ اکثر مریضوں کو طویل عرصے تک کسی قسم کی واضح یا شدید تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جسم میں رونما ہونے والی کسی بھی مستقل تبدیلی پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔
گیسٹرک کینسر کی علامات
ڈاکٹر نکھل مہتا بتاتے ہیں کہ اس بیماری کی ممکنہ علامات میں پیٹ کے اوپری حصے میں درد یا بے چینی، تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد ہی پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا، مسلسل بدہضمی، متلی، قے، بھوک میں کمی، اور بغیر کسی واضح وجہ کے وزن میں کمی شامل ہیں۔ کچھ مریضوں میں خون کی کمی یعنی سرخ خلیات کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ علامات ہمیشہ کینسر کی ہی نشاندہی نہیں کرتیں؛ یہ ہاضمے سے متعلق دیگر مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔
گیسٹرک کینسر کیسے پیدا ہوتا ہے؟
ڈاکٹر نکھل مہتا کے مطابق معدے کا کینسر تب ہوتا ہے جب آپ کے معدے کے خلیات کے ڈی این اے میں کوئی جینیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ڈی این اے ایک کوڈ کے طور پر کام کرتا ہے، جو سیلوں کو ہدایات فراہم کرتا ہے کہ کب بڑھنا ہے اور کب مرنا ہے۔ اس میوٹیشن کی وجہ سے خلیے مرنے کے بجائے تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، جس سے ٹیومر بنتا ہے۔ کینسر کے یہ خلیے صحت مند خلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتے ہیں اس عمل کو میٹاسٹیسیس کہا جاتا ہے۔
گیسٹرک کینسر کے خطرے کے عوامل
ڈاکٹر نکھل مہتا بتاتے ہیں کہ اگرچہ محققین ابھی تک پوری طرح سے یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ تغیرات کیوں رونما ہوتے ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں جو پیٹ کے کینسر کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان خطرے والے عوامل میں بیکٹیریا کے ساتھ طویل مدتی انفیکشن تمباکو کا استعمال، نمک یا محفوظ شدہ کھانوں کا زیادہ استعمال، اور بیماری کی خاندانی تاریخ شامل ہیں۔ مزید برآں ماہرین کا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ شراب نوشی، موٹاپا، آٹو امیون ایٹروفک گیسٹرائٹس اور مختلف جینیاتی حالات بھی پیٹ کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں، جیسے:
لنچ سنڈروم
پیٹز-جیگرس سنڈروم
لی فریومینی سنڈروم
خاندانی اڈینومیٹوس پولیپوسس
موروثی پھیلا ہوا گیسٹرک کینسر
عام متغیر امیونو کی کمی
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ڈاکٹر نکھل مہتا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہاضمے کے مسائل برقرار رہتے ہیں یا بگڑتے رہتے ہیں - خاص طور پر جب وزن میں کمی، الٹی، یا خون کی کمی کی علامات کے ساتھ ہو تو کسی کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو، 'اپر جی آئی اینڈوسکوپی' اور 'بایپسی' کے ذریعے حالت کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
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معدے کے کینسر کے معاملات میں بروقت اور درست تشخیص بہت ضروری ہے۔ جسم سے انتباہی علامات کو مسترد کرنے کے بجائے، ان کی بنیادی وجہ کی نشاندہی کرنا بہتر صحت کی طرف پہلا قدم ہے۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔