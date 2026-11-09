مسلسل رہنے والی کھانسی کو نظر انداز نہ کریں، یہ کسی اندرونی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے
بنیادی وجہ کا تعین کیے بغیر از خود دوا نہ لیں، ایسا کرنے سے بیماری مزید سنگین ہو سکتی ہے۔
Published : November 9, 2026 at 3:24 PM IST
لوگ اکثر کھانسی کو چاہے وہ موسم کی تبدیلی الرجی یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوایک معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تاہم اگر کھانسی طویل عرصے (کئی ہفتوں) تک برقرار رہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی اندرونی طبی مسئلے یا سانس کے عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ علامات ایک جیسی لگ سکتی ہیں، لیکن بنیادی بیماری کی شدت میں نمایاں فرق ہو سکتا ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اصل وجہ جانے بغیر خود سے ادویات لینا صورتحال کو مزید بگاڑ سکتا ہے اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
جے پور کے سی کے برلا اسپتالوں میں کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ (ماہر امراضِ تنفس) ڈاکٹر ہرشل الوانی بتاتے ہیں کہ کھانسی کا تعلق صرف پھیپھڑوں یا نظامِ تنفس کے مسائل سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسم کے دیگر حصوں کو متاثر کرنے والے مسائل کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔
دمہ
اس کی علامات میں کھانسی، سانس لیتے وقت سیٹی جیسی آواز آنا، سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں۔ یہ کیفیت اکثر رات کے وقت یا مخصوص محرکات کے سامنے آنے پر مزید بگڑ جاتی ہے۔
سی او پی ڈی ): مسلسل کھانسی، بلغم کا بننا اور سانس لینے میں دشواری اس بیماری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والوں اور آلودگی میں رہنے والے افراد میں عام ہے۔
برونکیکٹیسس
اس کی بنیادی علامات میں بار بار سانس کے انفیکشن ہونا اور ایسی دائمی کھانسی شامل ہے جس کے ساتھ بڑی مقدار میں بلغم خارج ہوتا ہے۔
سانس کے انفیکشن
وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ختم ہونے کے بعد بھی کھانسی کئی ہفتوں تک برقرار رہ سکتی ہے۔
ایسڈ ریفلکس
جب معدے کا تیزاب واپس نالی کے ذریعے گلے میں آتا ہے تو کھانسی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو سینے میں جلن محسوس ہوئے بغیر بھی اس قسم کی کھانسی ہو سکتی ہے۔
پوسٹ نیزل ڈرپ
ناک یا سائنس سے بلغم کا گلے میں گرنا بھی مسلسل کھانسی کا سبب بن سکتا ہے۔ دائمی سائنسائٹس سائنس میں مسلسل انفیکشن یا سوزش بھی دائمی کھانسی کا باعث بن سکتی ہے، چاہے پھیپھڑوں میں کوئی بیماری نہ بھی ہو۔
ہارٹ فیلیر
جب دل پورے جسم میں مؤثر طریقے سے خون پمپ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو پھیپھڑوں میں سیال جمع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے خشک کھانسی ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، خاص طور پر لیٹنے کی حالت میں یا رات کے وقت۔
خود سے ادویات لینا خطرناک کیوں ہے؟
ایک جیسی علامات کا مطلب ہمیشہ ایک ہی بنیادی بیماری ہونا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مسلسل کھانسی کی شکایت ہے، تو یہ سمجھنا دانشمندی نہیں ہوگی کہ یہ محض کوئی الرجی یا عام انفیکشن ہے اور آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ادویات لینا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کسی سنگین بیماری کو اس کے ابتدائی مراحل میں پہچاننے کا موقع گنوا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر آپ کی کھانسی کی شدت اور اس کے دورانیے کا جائزہ لیں گے۔ وہ آپ کی تمباکو نوشی کی عادات، آلودگی سے سابقے، اور آپ کی طبی تاریخ (میڈیکل ہسٹری) جیسے عوامل پر بھی غور کریں گے۔ اس کی بنیاد پر وہ یہ تعین کریں گے کہ آیا مزید تشخیصی ٹیسٹ جیسے کہ ایکس رے، سی ٹی اسکین، یا پھیپھڑوں کے افعال کا ٹیسٹ ضروری ہیں یا نہیں۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟
اگر آپ کو درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو، تو آپ کو فوراً پلمونولوجسٹ (پھیپھڑوں کے ماہر ڈاکٹر) سے رجوع کرنا چاہیے:
مسلسل یا بار بار ہونے والی کھانسی
سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کے ساتھ سانس سے سیٹی جیسی آواز آنا
بلغم (ریشہ) کا بہت زیادہ یا مسلسل بننا
بغیر کسی واضح وجہ کے وزن میں کمی اور سینے میں درد
کھانسی کے ساتھ خون آنا
نیند یا روزمرہ کے معمولات میں نمایاں خلل
ایسی کھانسی جو مسلسل علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو رہی ہو
لہٰذا، آپ کو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ مسلسل کھانسی صرف الرجی یا تیزابیت (ایسیڈٹی) کی وجہ سے ہے۔ بروقت طبی مشورہ لینے سے بیماری کی جلد تشخیص ممکن ہو سکتی ہے، اور مناسب علاج کے ذریعے اس مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)