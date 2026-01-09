مٹن کھانے کے فوراً بعد غلطی سے بھی یہ چیزیں نہ کھائیں ورنہ پریشانی بڑھ جائے گی
زیادہ تر نان ویجیٹیرینز سردیوں کے موسم میں مٹن کھانے کو ترجیح دیتے ہیں،اور اگرچہ سرد موسم میں اسےکھانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے،پھر بھی۔۔۔
Published : January 9, 2026 at 8:02 AM IST
ہفتے کے آخر میں چکن اور مٹن پکانا ہندوستانی گھروں میں عام ہے۔ تقریباً ہر گھر میں اتوار کو چکن یا مٹن پکایا جاتا ہے۔کچھ لوگ ہفتے میں تین یا چار دن نان ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں۔ جہاں یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں مٹن کو کھانے کے بعد کچھ غذائیں کھانے سے آپکی صحت پر نقصان دہ اثر پڑ سکتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ غذائیں کیا ہیں۔
نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر سچریتا سین گپتا کہتی ہیں کہ ہماری صحت کا انحصار ہماری خوراک پر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں اور کیا ہم اسے صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں۔۔۔
خاص طور پر جب ہم چکن یا مٹن جیسے نان ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں تو معمولی غلطیاں بھی بدہضمی، اپھارہ، گیس اور جلد کے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ مٹن میں پروٹین اور آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے ہضم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں مٹن کھانے کے فوراً بعد کچھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ورنہ بدہضمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
کچھ لوگ نان ویجیٹیرین کھانا جیسے مٹن یا چکن کھانے کے فوراً بعد دودھ، دہی یا چھاچھ پیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل بھی صحت مند نہیں ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نان ویجیٹیرین کھانے کے بعد یہ غذائیں کھانے سے ہاضمہ سست ہوجاتا ہے اور اس سے اپھارہ، اسہال اور جلد پر خارش جیسے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹن کھانے کے بعد شہد کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہد میں ایسی خصوصیات ہیں جو جسم کی گرمی کو بڑھاتی ہیں۔ جب مٹن کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے جسم کی گرمی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دل کی جلن اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو مٹن کھانے کے بعد شہد کھانے کی عادت ہے تو اسے فوراً بند کر دیں۔
یہی نہیں، مٹن کھانے کے بعد کیلے اور مٹھائی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹن کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے اس لیے انہیں فوری طور پر کھانے سے پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے مٹن کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں اور جو چاہیں کھائیں۔
ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو مٹن کھانا اچھا نہیں ہے۔ مٹن کھانے کے فوراً بعد وافر مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس کرتے ہیں تو آپ ادرک یا میتھی کا کاڑھا پی سکتے ہیں۔
سردیوں میں مٹن کھانے کے فائدے
ماہر غذائیت ڈاکٹر سچریتا سین گپتا کا کہنا ہے کہ سردیوں میں مٹن کھانا فائدہ مند ہے۔ سردیوں کے مہینوں میں اسے سوپ اور سالن میں پکانا خاص طور پر فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مٹن کھانے سے گرمی اور پائیدار توانائی ملتی ہے، کیونکہ یہ پروٹین، آئرن، زنک اور وٹامن بی 12 سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء تھکاوٹ سے لڑنے، قوت مدافعت کو بڑھانے اور جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں، جو سردی سے بچانے اور کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو جسمانی مشقت میں مصروف ہیں۔ تاہم، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مٹن صرف ان لوگوں کو سردیوں میں کھایا جانا چاہئے جن کا نظام ہاضمہ مضبوط ہو۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)