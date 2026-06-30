کیا 'نیلی روشنی' کے عینک آنکھوں کو نقصان سے بچاتے ہیں؟ حقیقت جانیں
اسکرین کو مسلسل گھورتے وقت ہم قدرتی طور پر پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں، جس سے ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔
Published : June 30, 2026 at 2:31 PM IST
جب ہم بیدار ہوتے ہیں اپنے موبائل فون کو چیک کرنے سے لے کر کام پر کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھنے اور گھر میں اپنے فارغ وقت میں ٹی وی دیکھنے تک، ہمارا پورا دن ڈیجیٹل اسکرینوں کے گرد گھومتا ہے۔ کمپیوٹر کے سامنے گھنٹوں بیٹھنا ہماری روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اگرچہ اس نے کام کو آسان بنا دیا ہے، لیکن طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا ہماری صحت کے لیے خطرہ ہے۔ مزید برآں، اسکرین کے مسلسل استعمال نے بہت سے لوگوں کو اپنی بینائی کے لیے عینک پر انحصار کرنے کا باعث بنا ہے۔
اس کو دیکھتے ہوئے، اسکرینوں سے خارج ہونے والی نقصان دہ شعاعوں سے خود کو بچانے کے لیے 'نیلے رنگ کے تحفظ کے چشموں' کا استعمال تیزی سے مقبول ہو گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی بصارت کی حفاظت اور اسکرین کی وجہ سے آنکھوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے انہیں خریدتے اور پہنتے ہیں۔ لیکن کیا یہ عینک واقعی ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا انہیں پہننے سے نمبر کے عینک کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ان سوالوں کے جواب جانیے اس رپورٹ میں...
نیلی روشنی کے شیشے کیسے کام کرتے ہیں؟
یہ شیشے کمپیوٹر اور موبائل اسکرینوں سے خارج ہونے والی ہائی انرجی وزیبل بلیو لائٹ (HEBL) کو فلٹر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ نیلی روشنی ریٹنا کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہے اور اسکرین کے طویل وقت سے منسلک تکلیف کی بنیادی وجہ ہے۔ این آئی ایچ کی ایک تحقیق کے مطابق یہ شیشے روشنی کی مخصوص طول موج کو روکتے ہیں، جس سے اسکرین دیکھنے کے دوران آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ خاص طور پر، وہ روشنی کے اثرات کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں - خاص طور پر رات کے وقت موبائل فون استعمال کرنے سے - جو نیند کو منظم کرنے والے ہارمونز میں مداخلت کر سکتے ہیں۔
کیا وہ سر درد اور آنکھوں کے دباؤ کو کم کریں گے؟
جو لوگ طویل عرصے تک کمپیوٹر کے سامنے کام کرتے ہیں وہ اکثر سر درد اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کرتے ہیں۔ تاہم، نیلی روشنی ان سر درد کی واحد وجہ نہیں ہے۔ ہم اکثر اسکرین کو مسلسل گھورتے ہوئے پلکیں جھپکنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں خشک اور تھک جاتی ہیں۔
مزید برآں، کام کے دوران اسکرین کی ضرورت سے زیادہ چمک بھی سر میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ نیلے روشنی کے شیشے اسکرین سے روشنی کے بکھرنے کی مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس طرح آنکھوں پر اضافی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ تاہم، یہ سر درد کا مکمل علاج نہیں ہیں۔
کیا نیلی روشنی والی عینک پہننے سے نمبر فارمولہ عینک کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟
نہیں، نیلی روشنی والے شیشے پہننے سے نسخے کے عینک کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ یہ دو قسم کے شیشے مختلف مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ نسخے کے چشمے بصارت کے مسائل کو درست کرتے ہیں جیسے کہ مایوپیا (قریب بصیرت)، ہائپر میٹروپیا (دور اندیشی)، یا عصبیت۔ اس کے برعکس، نیلی روشنی کے شیشوں کا کام صرف اسکرینوں سے خارج ہونے والی نیلی روشنی کو فلٹر کرنا ہے۔ وہ آپ کی آنکھوں کی طاقت کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں یا کی خرابیوں کو درست نہیں کرسکتے ہیں۔ تاہم، ایک بلیو لائٹ فلٹرنگ کوٹنگ نسخے کے لینز پر بھی لگائی جا سکتی ہے۔
کون اس کو مفید پائے گا؟
بلیو لائٹ بلاک کرنے والے شیشے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو دفتر میں دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں، آن لائن کلاسز میں شریک طلبہ اور رات گئے تک موبائل فون استعمال کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اگرچہ موبائل فون سے خارج ہونے والی نیلی روشنی سورج کی روشنی سے کم شدید ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ ہم اسکرینوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ اگر اسکرین کا طویل وقت آپ کی آنکھوں کو سرخ کرنے کا سبب بنتا ہے یا آپ کو بار بار پلک جھپکنے پر مجبور کرتا ہے، تو ایسے حفاظتی چشمے پہننے سے نمایاں فرق پڑ سکتا ہے۔
مکمل طور پر شیشے پر انحصار نہ کریں
موجودہ طبی مطالعات کے مطابق، نیلی روشنی کو روکنے والے شیشے صرف عارضی سکون فراہم کرتے ہیں اور بینائی میں مستقل بہتری کا باعث نہیں بنتے۔ اس لیے صرف شیشے پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ سادہ عادات کو بھی اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، ہر 20 منٹ بعد، اسکرین سے دور دیکھیں اور 20 فٹ دور کسی چیز پر 20 سیکنڈ کے لیے توجہ مرکوز کریں (جسے 20-20-20 اصول کہا جاتا ہے)۔ یہ آپ کی آنکھوں کے پٹھوں کو ضروری آرام فراہم کرتا ہے۔ اچھی طرح سے روشنی والے کمرے میں بیٹھنا اور اسکرین پر کام کرتے وقت کثرت سے پلکیں جھپکنا بھی ضروری ہے۔
مزید پڑھیں: آپ کو اپنے بالوں میں کتنی دیر تک تیل لگانا چاہیے اور کب لگانا چاہیے؟ ماہرین سے جانیں
نیند اور ڈیجیٹل اسکرینیں
اپنی آنکھوں اور دماغ کو آرام دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے دو گھنٹے تک موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں۔ اگر آپ کو ان کا استعمال کرنا ضروری ہے، تو اسکرین کی چمک کم کریں اور 'نائٹ موڈ' کو فعال کریں۔ اگرچہ نیلی روشنی کو مسدود کرنے والے شیشے آپ کے نیند کے چکر پر پڑنے والے اثرات کو قدرے کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسکرین کے استعمال سے پیدا ہونے والی ذہنی محرک کو نہیں روکتے۔ اس لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو قدرتی آرام دینا بھی ضروری ہے۔