کیا ماں کے پیٹ میں موجود بچے فضلے کا اخراج کرتے ہیں؟ اگر ہاں، تو یہ کہاں جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں
حمل کے ابتدائی تین ماہ گزرنے کے بعد، چوتھے مہینے سے جنین بچے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔
Published : September 26, 2026 at 10:23 AM IST
جنین ماں کے رحم میں نو ماہ تک نشوونما پاتا ہے اور بالآخر ایک مکمل بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس نشوونما کے دوران، بچے کو ماں سے ضروری غذائیت ملتی ہے۔ بچہ ماں کے نظامِ جسمانی کے ذریعے غذا حاصل کرتا ہے؛ ماں کی خوراک سے توانائی پا کر وہ مکمل نشوونما کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ رحم میں جنین کی نشوونما ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔
حمل کے ابتدائی تین ماہ گزرنے کے بعد، چوتھے مہینے سے جنین بچے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ تاہم، ماہرِ امراضِ نسواں اور لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر سویتا دیوی بتاتی ہیں کہ بچے کے گردے چوتھے مہینے ہی سے بننا اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ بچے میں پیشاب کا اخراج تبھی شروع ہوتا ہے جب گردے مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
کیا بچہ رحم میں پیشاب کرتا ہے؟
ماہرِ امراضِ نسواں ڈاکٹر سویتا دیوی بتاتی ہیں کہ جنین حمل کے چوتھے مہینے ہی سے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تاہم، یہ پیشاب ایمنیوٹک فلوئڈ (رحم میں موجود حفاظتی سیال) میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پیشاب اس سیال میں مل جاتا ہے، لیکن اس سے بچے یا حاملہ خاتون کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ عام طور پر، جنین کے جسم سے خارج ہونے والا فضلہ نال کے ذریعے ماں کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نال جنین کو ضروری توانائی فراہم کرتی ہے اور فضلہ کے اخراج میں بھی مدد دیتی ہے۔ اگرچہ جنین چوتھے مہینے سے پیشاب کرتا ہے، لیکن وہ پاخانہ خارج نہیں کرتا۔
بچہ پاخانہ کب خارج کرتا ہے؟
بچے کی آنتوں میں بننے والے پاخانے کو 'میکونیم'کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور بچہ اسے رحم میں رہتے ہوئے یا پیدائش سے ذرا پہلے خارج کر سکتا ہے۔ ماہرینِ امراضِ نسواں بتاتے ہیں کہ ایسا مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے,جیسے رحم میں آکسیجن کی کمی، مقررہ تاریخ سے زیادہ طویل حمل (post-term pregnancy)، یا ذہنی دباؤ جس کی وجہ سے بچہ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے دوران پاخانہ خارج کر دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ پیدائش کے وقت پاخانہ خارج کر دے تو مختلف طبی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
حالات کب سنگین ہوتے ہیں؟
معروف گائناکالوجسٹ سویتا دیوی بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدائش کے دوران پاخانہ سے گزرتا ہے اور اسے نگل لیتا ہے تو اس کا داخل شدہ پاخانہ پھیپھڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کے انفیکشن کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے نمونیا، سانس کی تکلیف کے سنڈروم اور سانس لینے میں دشواری جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض صورتوں میں، اس کے نتیجے میں بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔
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ایسے حالات میں ڈاکٹر کیا کریں؟
جیسے ہی ڈاکٹر کو ڈیلیوری کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ امینیٹک سیال سبز یا ابر آلود ہے، وہ فوری طور پر ہائی الرٹ پر چلے جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد، بچے کی ایئر وے کو سب سے پہلے سکشن ٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے صاف کیا جاتا ہے تاکہ کسی پاخانے کو پھیپھڑوں میں گہرائی تک جانے سے روکا جا سکے۔ اگر حالت شدید ہے، بچے کو فوری طور پر NICU میں وینٹی لیٹر یا آکسیجن سپورٹ پر رکھا جاتا ہے اور اینٹی بایوٹک کا انتظام کیا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)