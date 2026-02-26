پھر بگڑی دیپکا ککڑ کی طبیعت، بیوی کی سرجری کے بعد شعیب ابراہیم کا رد عمل، کہا بس تھوڑا درد میں ہے
ٹی وی اداکارشعیب ابراہیم نے ایک پوسٹ شیئرکی ہے جس میں انہوں نے اپنی اہلیہ اداکارہ دیپیکا ککڑ کی صحت کی تازہ اپڈیٹ جاری کی۔
حیدرآباد: ’’سسرال سمر کا‘‘ کی اداکارہ دپیکا ککڑ ایک بار پھر اپنی صحت کے حوالے سے خبروں میں ہیں۔ ٹیلی ویژن کے جوڑے شعیب ابراہیم اور دپیکا ککڑ نے حال ہی میں اپنے یوٹیوب چینل پر صحت کی تازہ جانکاری شیئر کی۔ شعیب نے انکشاف کیا کہ دپیکا کو مسلسل درد کا سامنا کرنے کے بعد دوبارہ اسپتال جانا پڑا۔
شعیب نے وضاحت کی کہ کچھ عرصہ پہلے تک سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ ایک دن وہ ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہے تھے جب دپیکا نے پیٹ میں درد کی شکایت شروع کر دی۔ رات کو درد بڑھ گیا، انہیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ چیک اپ کے بعد، ڈاکٹر نے درد کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے سی ٹی اسکین کی تجویز کی۔
اسکین سے ایک چھوٹا سا سسٹ ظاہر ہوا، جس کا سائز تقریباً 1.3 سینٹی میٹر ہے۔ اسے سرجری کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن شعیب نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں پچھلے دو دنوں سے اس کے پیٹ اور کندھے میں مسلسل درد سے پریشان تھے۔ تاہم دپیکا نے مداحوں کو یقین دلایا کہ ان کے بائیں جانب میں ہونے والے درد کا تعلق سسٹ سے نہیں ہے۔ اب ان کے شوہر شعیب ابراہیم نے ایک صحت کی تازہ جانکاری کا اشتراک کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسپتال میں آپریشن کے بعد "ٹھیک" ہیں۔
منگل، 24 فروری کو، شعیب نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے دپیکا کی صحت کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ شیئر کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "اللہ کے فضل اور آپ کی دعاؤں سے دپیکا کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی تکلیف میں ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا ایک بار پھر شکریہ۔"
دپیکا ککڑ کو پچھلے سال کے اوائل میں اسٹیج 2 جگر کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ان کی سرجری ہوئی جس میں ان کے جگر کا 22 فیصد حصہ نکال دیا گیا۔ دپیکا اور شعیب کی شادی 2018 میں ہوئی ہے۔ دیپیکا ککڑ نکاح میں اپنا مذہب بدل کر اسلام قبول کرلیا۔ انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے فائزہ ابرہیم رکھا ، تاہم انہوں نے پروفیشنل نام تبدیل نہیں کیا ان کا ایک بیٹا روحان ہے جو 2023 میں پیدا ہوا۔