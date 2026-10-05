ذیابیطس سے دل کی بیماری اور خاموش ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
خون میں شکر کی زیادتی، انسولین ریزسٹنس اور جسم میں پیدا ہونے والی سوزش خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
Published : October 5, 2026 at 10:40 AM IST
آج کے دور میں ذیابیطس ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہر عمر کے افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ سست طرزِ زندگی اور کھانے پینے کی بدلتی عادات اس بیماری کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کئی دیگر صحت سے متعلق پیچیدگیوں کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ طویل عرصے تک خون میں شکر کی سطح زیادہ رہنے سے گردوں کے ناکارہ ہونے اور بینائی متاثر ہونے جیسے سنگین مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کے خطرے میں بھی نمایاں اضافہ کرتی ہے۔
خون میں شکر کی زیادتی، انسولین ریزسٹنس اور جسم میں پیدا ہونے والی سوزش خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں دل سے متعلق سنگین مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
سر گنگا رام اسپتال کے شعبۂ امراضِ قلب میں ہارٹ فیلئر پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اشون مہتا کے مطابق ذیابیطس دل کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ طویل عرصے تک خون میں شکر کی سطح زیادہ رہنے سے دل اور خون کی شریانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ذیابیطس جسم میں ہائپرگلیسیمیا (خون میں شکر کی بلند سطح)، انسولین ریزسٹنس اور پورے جسم میں سوزش یعنی سسٹمک انفلیمیشن پیدا کرکے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں خون کی شریانوں کی اندرونی تہہ متاثر ہوتی ہے، جسے اینڈوتھیلیل ڈس فنکشن کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت گلوکوٹوکسی سٹی اور نائٹرک آکسائیڈ کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ دراصل گلوکوٹوکسی سٹی اور آکسیڈیٹو اسٹریس کی وجہ سے خون کی شریانوں کی اندرونی تہہ میں نائٹرک آکسائیڈ کی پیداوار کم ہوجاتی ہے۔
کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈ بڑھنے پر خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے
ڈاکٹر مہتا نے کہا کہ اگر ذیابیطس کے ساتھ کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈ کی سطح بھی بڑھ جائے تو صورتحال مزید خطرناک ہوسکتی ہے۔ ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول اور ہائی ٹرائگلیسرائیڈ کا بیک وقت ہونا ’ڈائبیٹک ڈس لپیڈیمیا‘ کہلاتا ہے۔
اس کیفیت میں خون کی شریانوں میں پلاک جمع ہونا شروع ہوجاتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر اور کئی دیگر مسائل بھی پیدا ہوسکتے ہیں، جو ہارٹ اٹیک کے خطرے کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ
ڈاکٹر مہتا نے بتایا کہ کئی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ طویل عرصے تک ذیابیطس میں مبتلا رہنے سے دل سے متعلق مسائل پیدا ہوسکتے ہیں اور ذیابیطس کے مریضوں میں عام افراد کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔
خطرہ اس قدر زیادہ ہوسکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ذیابیطس ہے تو اس کے علاج میں ایسے احتیاطی طریقے اختیار کیے جائیں جیسے اسے پہلے ہی کورونری آرٹری ڈیزیز لاحق ہو یا اسے پہلے ہارٹ اٹیک ہوچکا ہو۔ طبی اصطلاح میں اسے ’مائیوکارڈیل رسک ایکوئی ویلنٹ‘ کہا جاتا ہے۔
ذیابیطس ’خاموش ہارٹ اٹیک‘ کی ایک بڑی وجہ
کچھ ذیابیطس کے مریضوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوپاتا کہ ان کے دل میں بیماری پیدا ہوچکی ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے 45 سالہ ذیابیطس کے ایک مریض کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ اسے اپنے دل کو پہنچنے والے نقصان کا علم نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ کر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہنچا کہ اسے پیٹ کی کوئی تکلیف یا گیسٹرک مسئلہ ہے۔
45 سالہ اس مریض کو پیٹ کے اوپری حصے میں شدید بے چینی محسوس ہورہی تھی، جسے اس نے زیادہ چکنائی اور مصالحے دار کھانا کھانے کے باعث ہونے والی گیس سمجھا۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہنچنے پر اس کا ای سی جی کیا گیا، جس میں کچھ غیر معمولی علامات سامنے آئیں۔
اس مریض کو اس سے پہلے کبھی ہارٹ اٹیک یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ تاہم، وہ تقریباً 10 سال سے ذیابیطس میں مبتلا تھا اور اپنی دوائیں بھی باقاعدگی سے نہیں لے رہا تھا۔
بعد میں کی گئی انجیوگرافی سے معلوم ہوا کہ اس کی تینوں کورونری شریانیں تقریباً مکمل طور پر بند ہوچکی تھیں اور صرف ایک شریان میں انتہائی معمولی راستے سے خون کی روانی برقرار تھی۔ ڈاکٹر مہتا کے مطابق مریض کو بائی پاس سرجری کی ضرورت تھی۔
دل کی بیماری کی ابتدائی علامات کا پتا نہیں چل پاتا
مریض کو اس بات پر تشویش تھی کہ بغیر کسی ابتدائی علامت کے اسے دل کی اتنی سنگین بیماری کیسے لاحق ہوگئی۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ طویل عرصے میں بتدریج پیدا ہوتی ہے اور ذیابیطس کے مریضوں میں ایسا زیادہ عام ہے۔
ذیابیطس کی وجہ سے اعصاب کو پہنچنے والے نقصان کے نتیجے میں دل کی بیماری کی ابتدائی علامات محسوس نہیں ہوپاتیں۔ ذیابیطس کے مریضوں میں دل کے درد کا احساس دلانے والے اعصاب متاثر ہوسکتے ہیں، جس سے جسم کا اندرونی انتباہی نظام کمزور پڑجاتا ہے۔
ایسے مریضوں کو اس وقت تک درد محسوس نہیں ہوتا جب تک کہ دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ نتیجتاً انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوپاتا کہ ان کے دل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
باقاعدگی سے دل کا معائنہ ضروری
موجودہ صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹر مہتا نے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے باقاعدگی سے دل کا معائنہ کروانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مریض وقتاً فوقتاً اپنے دل کی جانچ ضرور کرواتے رہیں۔