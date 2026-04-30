ذیابیطس کے مریض ہو سکتے ہیں منہ کی سنگین بیماریوں کا شکار، اپنے ڈاکٹر سے وجوہات اور روک تھام کے طریقے جانیں
ذیابیطس کے مریضوں کو صحت کے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلڈ شوگر کا بےقابو ہونا مسوڑھوں اور دانتوں کو نقصان پہنچاسکتا ہے...
Published : April 30, 2026 at 2:04 PM IST
حیدرآباد: آج کی تیز رفتار دنیا میں، ہر ایک کا طرز زندگی یکسر بدل گیا ہے۔ لوگ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے اپنی صحت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کام کا بوجھ، کیریئر کی ہلچل اور سوشل میڈیا کی لت نے لوگوں کا ذہنی سکون چھین لیا ہے۔ اس سے ان کی جسمانی صحت پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کم عمری میں موٹاپا ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے ٹائپ ٹو ذیابیطس جیسی جان لیوا بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
آج، ذیابیطس نے بہت سے لوگوں کی خوشی چھین لی ہے۔ ذیابیطس کو جسم میں آہستہ آہستہ پھیلنے والا زہر سمجھا جاتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے ذیابیطس کے بارے میں ایک بیداری مہم شروع کی ہے۔ آئیے اس خبر میں ذیابیطس کے مریضوں کی زبانی صحت پر ہائی بلڈ شوگر کے اثرات کے بارے میں جانتے ہیں۔
ذیابیطس منہ کی صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟
ذیابیطس جسم کے بہت سے اعضاء کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے جسم کئی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس دل، جگر، گردے، آنکھوں، دانتوں اور مسوڑھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر بلڈ شوگر کو لمبے عرصے تک کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ منہ کی صحت کے بہت سے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ درحقیقت، ذیابیطس میں ہائی بلڈ شوگر تھوک میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جو بیکٹیریا کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے اور منہ کی صحت کے سنگین مسائل جیسے مسوڑھوں کی بیماری (pyorrhea)، دانتوں کا سڑنا، خشک منہ، اور فنگل انفیکشن (تھرش) کا سبب بنتا ہے۔ اس سے زخم بھرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
ڈھیلے دانت
یہ ذیابیطس کے مریضوں کو درپیش سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے۔ وہ ہڈیاں جو دانتوں کو اپنی جگہ پر رکھتی ہیں آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مسوڑھوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اس سے دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، دانت باہر گر سکتا ہے یا درد کی وجہ سے، آپ کو نکالنے کے لئے ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہوسکتی ہے.
مسوڑھوں کا بار بار سوجن
ذیابیطس کنٹرول میں نہ رہے تو مسوڑھوں سے متعلق مختلف مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خون میں شوگر کی زیادہ مقدار جسم کی انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو بھی کم کر دیتی ہے جس سے منہ میں جراثیم کی افزائش ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو مسوڑھوں کی سوزش کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو لالی اور سوجن جیسے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی زبانی صحت کا مناسب خیال رکھنا چاہیے۔ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔
خشک منہ
ذیابیطس کے مریضوں میں خشک منہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اسے طبی اصطلاح میں زیروسٹومیا بھی کہا جاتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، جس کی وجہ سے جسم سے سیال کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، منہ کم نم ہو جاتا ہے اور لعاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تھوک کے غدود بھی خراب کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تھوک کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ یہ براہ راست خشک منہ کو متاثر کرتا ہے۔
منہ کے زخموں کا آہستہ علاج
ذیابیطس کے مریضوں میں منہ کے زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ شوگر کی سطح خون کے بہاؤ کو کم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کم آکسیجن اور غذائی اجزاء زخموں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، منہ اور مسوڑھوں کے زخم زیادہ آہستہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب شوگر لیول بے قابو ہو جائے تو جسم کی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور منہ میں جرثوموں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔
ان باتوں کو ذہن میں رکھیں
اس معاملے کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر رتیش کالسکر کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریض مذکورہ تمام مسائل سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ دن میں کم از کم دو بار برش کرنا ضروری ہے۔ سونے سے پہلے باقاعدگی سے برش کریں، اپنی انگلیوں سے مسوڑھوں کی مالش کریں، ہر چھ ماہ بعد اپنے منہ کا ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں، اور سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔