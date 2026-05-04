کیا آپ پریشان ہیں کہ ذیابیطس کے ساتھ کیا کھائیں؟ ایک ماہر غذائیت بتاتا ہے کہ کون سی خوراک صحیح ہے؟
دودھ اور دہی کی سرزمین ہریانہ میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔
Published : May 4, 2026 at 5:20 PM IST
چنڈی گڑھ، ہریانہ: اپنی فٹنس اور کھیلوں کے لیے مشہور ہریانہ میں غیر صحت مند طرز زندگی کی وجہ سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذیابیطس کے مریض اب ہر گھر میں پائے جا رہے ہیں، جو ڈاکٹروں کو وارننگ جاری کرنے کے لیے، لوگوں کو ہوشیار رہنے اور صحت مند طرز زندگی کی پیروی کرنے پر زور دیتے ہیں۔
لوگ کھانے کے بارے میں الجھن میں ہیں: ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پی جی آئی چندی گڑھ کی ماہر غذائیت ڈاکٹر نینسی ساہنی نے ذیابیطس کا موازنہ کچرے سے کیا اور کہا کہ اگر لوگ اپنے جسم میں کچرا ڈالیں گے تو کچرا نکلے گا۔ لوگ کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں اور کیا دن میں صرف ایک بار کھانا چاہیے کہ ریل دیکھنے کے بعد کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے مریض دیکھتے ہیں جو اس بارے میں کافی الجھن میں ہیں کہ کیا کھائیں۔
ذیابیطس تین عوامل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے: انہوں نے کہا کہ ہمیں فطرت سے جوڑنا چاہیے اور جو کچھ قدرت فراہم کرتی ہے اسے کھانا چاہیے۔ آپ کو اپنی خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تین عوامل ذیابیطس میں حصہ ڈال رہے ہیں: خوراک، جسمانی سرگرمی کی کمی، اور تناؤ۔ ٹائپ 1 ذیابیطس 25 سال کی عمر میں ہو رہی ہے جو کہ حیران کن ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی دوائیوں کو صحیح طریقے سے لینا چاہیے۔
صحیح خوراک کریں: ڈاکٹر نینسی ساہنی نے کہا کہ کاربوہائیڈریٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف ذیابیطس کی دوا لینے اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں کھانے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ زیادہ فائبر والی غذائیں کھائیں۔ اگر آپ مسلسل باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں، مصنوعی ذائقہ دار غذائیں کھا رہے ہیں، یا پروٹین کی جگہ پروٹین شیک لے رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہیں۔ اگر آپ رات کو دیر سے کھاتے ہیں تو ناشتے سے پہلے آپ کی شوگر لیول بڑھ سکتی ہے۔ اگر ناشتے کے بعد آپ کی شوگر لیول بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اپنے ناشتہ کو احتیاط سے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پروٹین کی کمی یا فائبر کی کمی کا امکان ہے۔ یاد رکھیں، صحیح خوراک آپ کی دوائیوں کی مقدار کو بھی کم کر دے گی۔
غذائی ماہرین کا مشورہ: ڈاکٹر ساہنی اور ان کی ٹیم نے ذیابیطس کے مریضوں پر متعدد غذائی مطالعات کی ہیں، جو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ صحت مند غذا خون میں شکر کو نمایاں طور پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ وہ زیادہ گندم کے آٹے (مائدہ) اور سفید چاولوں کو پوری گندم، باجرا اور جوار سے بدلنے، ہر کھانے میں سبزیاں اور دال شامل کرنے، مٹھائیوں اور تلی ہوئی چیزوں کو محدود کرنے، روزانہ کم از کم 30 منٹ تک چہل قدمی یا ہلکی ورزش کرنے، اور الکحل اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنے کی سفارش کرتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے؟ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک کے انتظام پر توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غذائیت سے بھرپور ہیں اور بلڈ شوگر کی سطح کو معمول پر رکھیں۔ انہیں غیر نشاستہ دار سبزیاں استعمال کرنی چاہئیں، جیسے بروکولی، پالک اور گھنٹی مرچ۔ ہول اناج، جیسے بھورے چاول، سورغم اور جئی، کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ سارا اناج آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتا ہے اور خون میں شوگر کے اضافے کو روکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو صحت مند چکنائی کا استعمال کرنا چاہیے، جو نہ صرف خون میں شوگر کے اضافے کو روکتا ہے بلکہ دل کی صحت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ صحت مند چکنائی کے لیے زیتون کا تیل، گری دار میوے اور ایوکاڈو کا استعمال کریں۔ اگر آپ پھل کھاتے ہیں تو کم گلائسیمک انڈیکس والے پھلوں کا انتخاب کریں۔ ان میں سیب، سنتری اور بیر شامل ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ذیابیطس کے مریضوں کو ایسی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو، کیونکہ وہ بلڈ شوگر کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیک شدہ جوس، کولڈ ڈرنکس، سوڈا اور انرجی ڈرنکس ان کی مثالیں ہیں۔ اس کے بجائے ہربل چائے یا بغیر میٹھی چائے پی سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو ایسے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن میں بہتر کاربوہائیڈریٹ ہوں۔ یہ غذائیں گلوکوز کے تیزی سے جذب ہونے کا سبب بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں خون میں شکر میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ان کھانوں میں سفید روٹی، پاستا، کیک اور پیسٹری شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو سوڈیم والی غذاؤں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک کا زیادہ استعمال جسم میں سوڈیم کو بڑھاتا ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو پوری چکنائی والی دودھ کی مصنوعات سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے فل کریم دودھ اور کریم۔
ذیابیطس کے اشارے: ذیابیطس صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا طرز زندگی غیر صحت بخش ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی گئی تو مستقبل میں یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔