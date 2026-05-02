جموں وکشمیر میں بھی اب وبائی شکل اختیار کر رہی ہے ذیابیطس کی بیماری
Published : May 2, 2026 at 3:21 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): ذیابیطس بیماری کی ہیئت تبدیلی ہورہی ہے اور ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز کے ساتھ یہ جموں کشمیر میں نہ صرف بزرگ افراد بلکہ نوجوانوں کو بھی بڑی تیزی سے متاثرہ کر رہی ہے۔ وادیٔ کشمیر کے معروف انڈوکرونالوجسٹ اور شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر محمد اشرف گنائی جو کہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے پرنسپل انسویٹیگیر بھی رہے ہیں، نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر میں ذیابیطس لداخ یوٹی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔
تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کشمیر صوبے میں ذیابیطس کی خطرناک بیماری 9 فیصد لوگوں میں پائی جاتی رہی ہے جب کہ جموں میں یہ شرح اس سے دوگنی 18 فیصد ہے۔ تاہم لداخ میں اس بیماری کی شرح جموں اور کشمیر صوبے سے کم 3.6 فیصد ہے۔ جو کہ کسی حد حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 40 برس سے زائد کے عمر لوگوں میں یہ زیادہ ہے جب کہ نوجوانوں خاص کر 25 سے 40 برس کی عمر کے افراد کو بھی یہ بیماری اب بڑی تیزی سے متاثر کر رہی ہے۔
نوجوانوں میں ذیابیطس کی شرح کے تعلق سے ڈاکٹر اشرف گنائی نے کالجز اور اسکولوں میں کی گئی اپنی سطح کی ایک حالیہ تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 46.9 فیصد کم عمر لڑکیاں شوگر سے متاثر پائی گئی ہیں جو کہ پہلے ہی پولی سسٹک اووری سنڈروم (پی سی او ایس) کی شکار تھیں۔ ایسے میں پی سی او ایس کی بیماری ذیابیطس کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا اس واضح ہوتا ہے کہ جموں وکشمیر کی کُل آبادی میں تقریباً 8 سے 10 فیصد نوجوان لڑکیاں ڈائبیٹس یا پری ڈائبیٹس کے شکار ہیں۔ میٹابولک سنڈروم جس کی شرح ڈائبیٹس کے برابر ہے۔ 20 فیصد اسکولی بچے اس سے متاثرہ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچے پہلے ہی موٹاپے اور انسولین ریزیسٹنس کے شکار ہیں۔ اگر وہ ابھی احتیاط سے کام نہ لیں تو قوی امکانات ہیں کہ وہ چند برسوں میں ہی ذیابیطس بیماری میں مبتلا ہوجائیں گے۔ میٹابولک سنڈروم ان طبی مسائل کا مجموعہ ہے جو دل کی بیماری، فالج اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرات کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں پیٹ کی چربی، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر اور غیر معمولی کولیسٹرول کی سطح شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے میٹروپولیٹن شہریوں جیسے دلی، ممبئی، حیدر آباد اور چنئی وغیر میں میٹبالک سنڈروم اور ذیابیطس کی بیماری 20 سے 30 فیصد کے درمیان ہے۔وہیںب جموں و کشمیر اس شرح سے کہیں پیچھے نہیں ہے۔جموں اور سرینگر دونوں شہروں میں یہ شرح برابر دیکھنے کو مل رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلے پہل محسود ہورہا تھا کہ جموں وکشمیر جیسے ہمالیائی خطے میں شوگر کی بیماری ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز سے بے حد کم ہوگی لیکن تحقیق یہ واضح کیا کہ اب یہ خطہ بھی ذیابیطس سے کسی سے کم نہیں ہے۔
ڈاکٹر محمد گنائی نے چونکا دینے والی ایک اور بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑی علاقوں میں بودباش کرنے والے لوگ جو کہ گوجر اور بکروال کہلاتے ہیں وہ بھی اس بیماری سے متاثرہ ہورہے ہیں ان میں ذیابیطستناسب کافی بڑھ گیا ہے۔اگچہ قبائل براداری کے لوگ نہ صرف کافی محنت مشق بلکہ چلنے پھرنے کے عادی بھی ہوتے ہیں تاہم دور حاضر میں وہ بھی ذیابیطس کی خطرناک بیماری سے منبرا نہیں ہیں اور ان میں بھی یہ بیماری بڑی حد تک سرایت کر
چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آبادی چین سے تجاوز کر چکی ہے۔ آبادی کے اعتبار پہلے ذیابیطس کا مرکز چین ہوا کرتا تھا لیکن اب ذیابیطس کا مرکز ہمارا ملک بن گیا ہے۔ یوروپ اور امریکہ میں ذیابیطس 60 برس کے زائد کے عمر کے افراد میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق شوگر 30 سے 40 برس کے افراد میں پائی جاتی ہے۔ جو کہ ملک کا اثاثہ ہے۔
ذیابیطس کے ماہر اینڈوکرونالوجسٹ ڈاکٹر شارق مسعودی نے کہا کہ ذیابیطس نہ صرف ملک میں بلکہ جموں وکشمیر میں اب وبائی صورت اختیار کر رہی ہے اورآج کل بہت سے لوگ کم عمری میں ہی ذیابیطس کا شکار ہو رہے ہیں جو کہ بے حد پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کم عمری میں ذیابیطس ہونے کے کئی جوہات ہیں۔ جن میں کھانے پینے کی عادات، ورزش کی کمی، جینیات اور طرز زندگی کا بدلنا شامل ہیں تاہم اگرچہ چہل قدمی یا ہلکی پلکھی ورزش اپنی کی زندگی میں معمول کا حصہ کا بنایا جائے تو کافی حد نہ صرف شوگر جیسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے بلکہ متاثرہ افراد ذیابیطس سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔
مسعودی کہتے ہیں کہ دور حاضر میں لوگوں کی جسمانی سرگرمیاں بے حد کم ہوئی ہیں ،ٹیکنالوجی اور شہرکاری اس کی اہم وجوہات ہیں ۔ آجکل لوگوں کا چلنا پھرنا یا دیگر جسمانی سرگرمیاں محدود ہوکر رہ گئی ہیں حتاکہ آجکل بچے اسکول بھی بسوں یا وینز میں جاتے ہیں ،ٹیکنالوجی کے عروج نے ہر چیز کو آٹومیٹک موڈ میں لایا ہے۔ ٹی وی ریموٹ سے لے کر دروازہ کھولنے تک کا کام بیٹھے بیٹھے ہی انجام دیا جاتا ہے ۔ اس طرز زندگی اور رجحان نے نہ صرف جسم کے دیگر امراض کے لئے راہ ہموار کی ہے بلکہ شوگر بیماری کو بھی خطرناک حد بڑھایا ہے۔انہوں نے کہا کہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو" ڈیباٹیس یا ذیبطیس "ہے۔لیکن اس کے علاوہ آبادی ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کو یہ مرض ہونے کا خطرہ ہے ۔"پری ڈیباٹیس" ایسا لمحہ جب خون میں شوگر کی سطح معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنی نہیں کہ ڈیباٹیس 2 کہا جائے ۔یہ ایک وارنگ سائن ہے۔
ڈاکٹر شارق نے کہا کہ وادیٔ کشمیر میں پری ذیابیطس مردوں کے مقابلے خواتین دیکھنے کو ملتی ہے۔پہلے پہل پری ذیابیطس لےکر مرد اور خواتین دونوں برابر تعداد میں ہوتے تھے لیکن اب اعداد وشمار ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے خواتین کی تعداد زیادہ ہے ۔اس کے کئی وجوہات لیکن اسٹروجن ہارمون اس کی اہم وجہ مانی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پری ذیابیطس کی پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہونے کا امکان ہے جب یہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی طرف بڑھتا ہے۔ ذیابیطس جیسی پیچیدگیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ دل کی بیماری, فالج, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول بڑھناگردے کی بیماری، اعصابی نقصان، بینائی کے مسائل۔
جی ایم سی سرینگر کے اسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر نظیر احمد پالہ نے کہا کہ وادیٔ کشمیر میں 100 ذیابطیس کے مریضوں میں صرف 50 ہی علاج کرواتے ہیں جب کہ باقی 50 افراد علاج نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے وہ شوگر بیماری کا شکار ہوچکے ہیں۔انہوں نے کہا یہ بیماری چند برس پہلے 40 برس کے زائد کے لوگوں میں لاحق ہوتی تھی، لیکن اب نہ صرف 25 برس کے کم عمر کے نوجوان بلکہ اسکول جانے والے بچوں میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مجموعی طور اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں ذیابیطس ایک وبائی شکل اختیار کررہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملکی سطح پر کئے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مغربی ممالک کے مقابلے میں بھارت میں اس بیماری کے زیادہ لاحق ہونے امکانات پائے جاتے ہیں کیونکہ طرز زندگی میں تبدیلی اور جسمانی سرگرمیاں محدود ہو جانے کی وجہ سے موٹاپا کے وجہ سے بھی یہ خدشہ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نظیر احمد پالہ نے کہا کہ کشمیر میں عام طور "ٹائپ 2" ذیابطیس زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب کہ نوجوانوں اور بچوں میں" ٹائپ ون" شوگر کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔