ڈراتی ہے ذیابیطس... دنیا بھر میں ہر نو سیکنڈ میں ایک موت؛ بھارت میں انیس لاکھ بچے بھی متاثر، علاج میں چالیس فیصد بوجھ بڑھا
ملک میں 100-90 ملین لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں، جس سے ان کے خاندانی اخراجات میں سالانہ 13,179 روپے کا اضافی بوجھ پڑتا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 3:59 PM IST
حیدرآباد (سمنوے پانڈے): ذیابیطس نے خطرناک شکل اختیار کرلی ہے۔ عالمی سطح پر، تقریباً 828 ملین لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہیں، جسے "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر) کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں۔ ذیابیطس ہر سال 11.4 فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔
اس کے علاوہ 136 ملین لوگ پری ذیابیطس کا شکار ہیں۔ اس بنیاد پر ملک میں کل 236 ملین افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہندوستان میں 50 فیصد سے زیادہ لوگ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں۔
دنیا میں ذیابیطس سے ہونے والی اموات میں سے 26 فیصد بھارت کا حصہ ہے، جو اسے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بناتا ہے۔ مختلف مطالعات کے مطابق، ہندوستان میں ذیابیطس سے ہونے والی اموات کی تعداد سالانہ 300,000 سے 350,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے Explainer میں، ہم اس بیماری کے ملک کی معیشت پر پڑنے والے اثرات، ذیابیطس کے مریض کی قیمت اور یہ خاندانی بجٹ پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت نے اس خاموش قاتل بیماری کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک قومی مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم نہ صرف آپ کو ماہرانا مشورے فراہم کرے گی بلکہ ان لوگوں کی کہانیوں کو بھی اجاگر کرے گی جو بیماری سے لڑتے ہوئے نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی کہانیوں پر بھی روشنی ڈالیں گے جنہوں نے اسے ریورس کیا (الٹ دیا) ہے۔
ذیابیطس سے کتنے بچے متاثر ہیں
آئی ڈی ایف (IDF، International Diabetes Federation) ڈائبیٹیز اٹلس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، ہندوستان میں 89.8 ملین لوگ خاموش قاتل (سائلینٹ کلر) بیماری ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 79-20 سال کی عمر کے تقریباً 589 ملین بالغ افراد 2024 تک ذیابیطس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان میں سے تقریباً 9.5 ملین کو ٹائپ 1 ذیابیطس تھا، جن میں سے 1.9 ملین بچے تھے، یعنی وہ 20 سال سے کم عمر کے تھے۔
ذیابیطس کی وجہ سے ہر 9 سیکنڈ میں ایک موت
رپورٹ کے مطابق، 2024 میں دنیا بھر میں 3.4 ملین افراد ذیابیطس سے ہلاک ہوئے، یعنی ہر 9 سیکنڈ میں ایک ذیابیطس کا مریض ہلاک ہوا۔ اموات کی یہ تعداد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی سطح پر صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کم از کم 1 ٹریلین امریکی ڈالر ہو گئے ہیں، جس میں گزشتہ 17 سالوں میں 338 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ مختلف مطالعات کے مطابق، بھارت میں ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد سالانہ 300,000 سے 350,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔
عالمی معیشت پر ذیابیطس کے اثرات
آئی آئی اے ایس اے (IIASA) اور ویانا یونیورسٹی آف اکنامکس اینڈ بزنس (WU Vienna) کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق، عالمی سطح پر ذیابیطس کے مریضوں پر کل اخراجات تقریباً 10 ٹریلین امریکی ڈالر (948.64 لاکھ کروڑ) ہیں، جو کہ عالمی جی ڈی پی کا 0.2 فیصد سالانہ ہیں۔ جب غیر رسمی دیکھ بھال کو شامل کیا جاتا ہے، لاگت بڑھ کر US 152 ڈالر ٹریلین (14,419.35 لاکھ کروڑ) ہو جاتی ہے، جو کہ جی ڈی پی (GDP) کے 1.7 فیصد کی نمائندگی کرتی ہے۔
ذیابیطس کا ہندوستان کی معیشت پر کتنا اثر پڑے گا؟
نیچر میڈیسن کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 2050 تک ہندوستان ذیابیطس کی وجہ سے اپنی سالانہ جی ڈی پی سے تقریباً تین گنا کم ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان بنیادی طور پر ضائع ہونے والے کام اور گھریلو کاموں پر خرچ ہونے والی محنت کی وجہ سے ہوگا۔ رپورٹ میں 2020 اور 2050 کے درمیان ذیابیطس سے ہونے والی اموات، بیماری کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی، علاج سے وسائل کا انحراف اور گھر کی دیکھ بھال کے اخراجات پر غور کیا گیا ہے۔
نیچر میڈیسن میں کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 2050 تک ذیابیطس ہندوستان کو اس کی سالانہ جی ڈی پی سے تقریباً تین گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ نقصان بنیادی طور پر کام کے بوجھ میں کمی اور گھریلو کاموں سے وابستہ مزدوری میں اضافے کی وجہ سے ہوگا۔ رپورٹ میں 2020 اور 2050 کے درمیان افرادی قوت میں کمی کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ذیابیطس سے متعلقہ اموات اور بیماری ہے۔ اس میں طبی علاج کی طرف موڑ دیے گئے وسائل کی موقع کی لاگت کے ساتھ ساتھ گھر کی دیکھ بھال کے لیے اٹھنے والے اخراجات بھی شامل ہیں۔
ذیابیطس خاندان کے بجٹ کو کیسے متاثر کر رہی ہے
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، ذیابیطس ایک دائمی بیماری ہے جو دواؤں، ٹیسٹوں اور خصوصی خوراک کی وجہ سے خاندان کے بجٹ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہے۔ اس بیماری کے علاج میں ہندوستانی خاندان کی آمدنی کا 10 سے 40 فیصد خرچ ہوتا ہے۔ طبی اخراجات، اسپتال میں داخل ہونا اور مزدوری کام میں کمی آمدنی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
کون سا ملک ذیابیطس پر خرچ کرنے میں سب سے آگے ہے
امریکہ، چین اور ہندوستان کل اخراجات میں سب سے آگے ہیں۔ چین میں سب سے زیادہ 79-20 سال کی عمر کے افراد ذیابیطس کے شکار ہیں، اس کے بعد ہندوستان، پاکستان اور امریکہ ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ذیابیطس کا سب سے بڑا معاشی بوجھ اٹھاتا ہے، 2.5 ٹریلین ڈالر (210 لاکھ کروڑ روپے)۔ اس کے بعد 1.6 ٹریلین ڈالر (1.32 لاکھ کروڑ روپے) کے معاشی بوجھ کے ساتھ ہندوستان اور 1.0 ٹریلین ڈالر (1 لاکھ کروڑ روپے) کے ساتھ چین کا نمبر آتا ہے۔
ذیابیطس کا مستقبل کیا ہوگا
ذیابیطس سے متعلق حقائق اور اعداد و شمار افراد، خاندانوں اور ممالک پر بڑھتے ہوئے عالمی بوجھ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن (IDF) کی ذیابیطس اٹلس (2025) کی رپورٹ کے مطابق، بالغ آبادی (79-20 سال) کا 11.1 فیصد (9 میں سے 1) ذیابیطس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ان میں سے 10 میں سے 4 سے زیادہ اس بات سے لاعلم ہیں کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق، 2050 تک، 8 میں سے 1 بالغ یا تقریباً 853 ملین افراد ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، جو کہ 46 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔
ٹائپ 2 ذیابیطس
اس بیماری میں مبتلا 90 فیصد سے زیادہ لوگ، جسے خاموش قاتل کہا جاتا ہے، ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں، جو سماجی، آبادیاتی، ماحولیاتی اور جینیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں شہری کاری، عمر رسیدہ آبادی، جسمانی سرگرمیوں کی سطح میں کمی اور موٹاپا اور زیادہ وزن شامل ہیں۔
ٹائپ 2 ذیابیطس کیا ہے؟
یہ ایک دائمی حالت ہے جس میں جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرسکتا، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز (شوگر) کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات مناسب خوراک، ورزش اور ادویات سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ عام علامات میں ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، تھکاوٹ، دھندلا نظر آنا اور زخم کا سستی سے اچھا ہونا شامل ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس اس وقت عالمی سطح پر بیماری کے بوجھ کی آٹھویں بڑی وجہ ہے۔
ایک اندازے کے مطابق 2050 تک یہ دوسری بڑی وجہ بن جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ذیابیطس کے شکار افراد کی تعداد میں 95 فیصد اضافہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوگا، جہاں آبادی میں اضافے کی توقع زیادہ آمدنی والے ممالک سے زیادہ ہوگی۔
ٹائپ 1 ذیابیطس کیا ہے؟
ٹائپ 1 ذیابیطس ایک دائمی آٹو امیون بیماری ہے جس میں جسم کا دفاعی نظام یعنی مدافعتی نظام لبلبہ میں انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جسم میں انسولین کی پیداوار کو کم یا مکمل طور پر روک دیتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس عام طور پر بچوں اور نوجوان بالغوں میں ہوتی ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے روزانہ انسولین کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔