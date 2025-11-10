بھنے ہوئے چنے سے ذیابیطس پر قابو پائیں، جانیں روزانہ کیسے اور کتنا استعمال کریں
بھنے ہوئے چنے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ ان میں کم گلائیسیمک انڈیکس، زیادہ فائبر اور پروٹین ہوتی ہے۔
Published : November 10, 2025 at 12:24 PM IST
ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے صرف دوا ہی کافی نہیں ہے۔ دیگر احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں۔خاص طور پر اہم غذائی تبدیلیاں ضروری ہیں۔لہذا کسی کو کم گلیسیمک انڈیکس والی غذائیں کھانی چاہئیں جو غذائی اجزاء سے بھرپور ہوں۔ باقاعدگی سے ورزش خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔اس آرٹیکل میں ذیابیطس کے لیے بھنے ہوئے چنے کھانے کے فوائد کے بارے میں جانیں، اور یہ بھنے ہوئے چنے ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟
بھنے ہوئے چنے ایک لذیذ ناشتہ ہے، جو صحت کے لیے مفید بھی ہیں۔ وہ پروٹین، فائبر اور کئی معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنے ہوئے چنے کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔
بھنے ہوئے چنے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، بھنے ہوئے چنے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں کیونکہ ان میں گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو شوگر خون میں خارج ہوتی ہے۔ جب گلیسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے تو خون میں زیادہ شوگر خارج ہوتی ہے۔ اگر آپ کم انڈیکس والی غذائیں کھاتے ہیں تو خون میں شوگر کم خارج ہوتی ہے۔ تاہم چنے میں انڈیکس کم ہوتا ہے، اس لیے شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے۔ ہارمون انسولین صرف اتنا ہی خارج ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چنے پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر یہاں تک کہ اگر آپ انہیں کھاتے ہیں، تو آپ کم کیلوری کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کم کیلوری والی خوراک ہیں۔ ان میں فائبر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، آپ کھانے کے بعد پیٹ بھرا محسوس کرتے ہیں، جو بھوک کو کم کرتا ہے اور آپ کو غیر صحت بخش غذا کھانے سے روکتا ہے۔
بھنے ہوئے چنے کھانے کے فوائد
چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ عمل انہضام کو سست کرتا ہے اور اضافی شوگر کو خون میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خون میں شکر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے وہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ہضم کے لیے ضروری بیکٹیریا کی افزائش کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آنتوں کی حرکتیں ہموار ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ فائبر بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنے پروٹین سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ پٹھوں کی مضبوطی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ بھوک کو بھی کم کرتے ہیں، آپ کو دن بھر متحرک رکھتے ہیں۔ بھرا ہوا پیٹ غیر صحت بخش اسنیکس پر ناشتہ کرنے کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ یہ تمام عوامل ذیابیطس کے علاج کے لیے اہم ہیں۔
بھنے ہوئے چنے مائیکرو نیوٹرینٹس اور کئی معدنیات سے بھرپور
بھنے ہوئے چنے میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، ہارمون انسولین کے مناسب کام کے لیے ضروری معدنیات خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور میٹابولزم کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم ہیں۔ میگنیشیم انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے۔ پوٹاشیم اعصاب اور پٹھوں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ذیابیطس والے لوگ اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے دونوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں آئرن اور کئی دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ چنے ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ مائیکرو نیوٹرینٹس قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، خاص طور پر جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ جسمانی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔
ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے چنے کیسے کھائیں؟
ایک مٹھی چنے کافی ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے پرہیز کریں، یعنی 30 گرام سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ چنے سادہ کھائیں۔ ان کو نمک کے ساتھ کھانا فائدہ مند نہیں سمجھا جاتا۔ بھنے ہوئے چنے کو دیگر گری دار میوے اور بیجوں کے ساتھ کھانا اور بھی بہتر ہے۔ یہ خوراک ذیابیطس کو جلد کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کو سلاد، سوپ اور دہی میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ وہ مفید ہیں اور بہت سے غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ چنے کو متوازن غذا کے حصے کے طور پر کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ وہ بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: 99% لوگ ان چار وجوہات کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں! جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
اس پر توجہ دیں:
شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ خاص طور پر، آپ کو زیادہ چینی والے مشروبات کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے۔ مٹھائیاں اور پروسس شدہ نمکین سے تقریباً مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ کم گلیسیمک انڈیکس والی غذائیں کھانا بہتر ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں سبزیوں کو شامل کریں۔ ہائیڈریٹ رہنا ضروری ہے۔ کافی پانی پینے سے آپ کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش انسولین کی حساسیت کو بڑھاتی ہے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)